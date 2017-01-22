Otomatik pilotlu araçlar engelli bireylere iş imkanı sağlayabilir

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Otomatik pilot teknolojisine sahip araçlar henüz yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasalar da şimdiden pek çok insanı endişelendirdiği bir gerçek. Özellikle ABD’de test sürüşlerine başlayan Uber ve Lyft firmalarına ait sürücüsüz taksiler; gelecekte bu teknolojinin araba, otobüs, tren gibi pek çok ulaşım aracında kullanılmasıyla birlikte geçimini bu araçları sürmekle sağlayan kişilerin işsiz kalabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Tabi otomatik pilot bazı kişileri işsiz bırakırken engelli bireylere iş olanağı sağlayarak iş hayatına katılma oranını dengeleyebilir.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün son yayınladığı Dünya Engellilik Raporu’na göre dünya nüfusunun %15’ini, 1 milyardan fazla engelli bireyler oluşturuyor ve engelli bireylerin iş hayatına katılma, sağlık hizmetlerinden faydalanma, eğitime devam etme gibi konularda karşı kaşıya kaldıkları problemler oldukça fazla. Engelli bireylerin sosyal hayata katılması için çalışan Ruderman Aile Vakfı ve Amerika’nın Geleceğinin Enerjisini Koruma(SAFE) organizasyonunun geçtiğimiz günlerde yaptıkları araştırma sonuçlarına göre ABD’de bulunan yaklaşık 60 milyon engelli birey için otomatik pilot teknolojisi umut ışığı olacak.

Sağlık giderlerinden tasarruf edilecek

Rapora göre ABD’deki engelli bireylerin %45’inin binek araç kullanamazken her yıl engellilerin ulaşım sorunu yaşadıkları için gidilmeyen tıbbi randevu sayısı 11 milyonu buluyor. Özellikle zihinsel engelliler, böbrek hastaları ve hipertansiyonu olan bireylerin gidemedikleri bu randevular onların daha ciddi sağlık sorunları yaşamalarına neden oluyor ve tedavi şartları daha da zorlaşıyor. Oysaki sağlık hizmetinden faydalanamayan bu bireyler eğer otomatik pilotlu bir araç ile randevularını kaçırmazsa tedavi şartları ağırlaşmamış olacak ve ülkede her yıl sağlık giderlerinden 19 milyar dolar tasarruf sağlanabilecek.

2 milyon engelli bireye iş olanağı

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise her ne kadar yasalar kamu kurumlarını belirli sayılarda engelli çalışan işe almakla yükümlü tutsa da özellikle tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi harekete yardımcı aletler kullanan bireyler ulaşımın kendileri için çok zor olacağı düşüncesiyle evlerini terk etmeyi ve çalışmayı istemiyor. Bu insanların otomatik pilotlu araçlara sahip olduğu takdirde iş hayatına yüksek bir katılım göstereceği ve yaklaşık 2 milyon engelli bireyin aktif bir şekilde çalışacağı raporda özellikle belirtilmiş durumda.

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Araştırmayı yapan SAFE ve Ruderman Aile Vakfı, verileri de göstererek hükümetlerin engelli bireylere otomatik pilot teknolojisine sahip araç hediye etmesinin hem bu kişiler için hem de ülke ekonomisi için çok faydalı bir hamle olacağını dile getirdi. Daha önce Google; özellikle görme engelli bireylerin, Waymo’nun otomatik pilotlu araçları için yapacağı test sürüşlerinde bu araçları kullanmasına imkan sağlamış ancak bu teknolojiyi deneyimleme şansı bulan engelli birey sayısı çok fazla olmamıştı.

Otomatik pilotlu araçların yaygınlaşması halinde ABD’de engelli insanların iş hayatına katılımı, üretkenliğin artması, yakıt tasarrufu ve kazaların azalmasıyla yıllık 1.5 trilyon dolara varan bir tasarruf öngörülüyor.

https://issuu.com/rudermanfoundation/docs/self_driving_cars_-_the_impact_on_p