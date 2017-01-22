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Otomatik pilotlu araçlar engelli bireylere iş imkanı sağlayabilir

Sürücüsüz arabaların pek çok insanı işinden edeceği düşünülse de bazı insanlar için de iş olanağı yaratabilir. Otomatik pilotlu arabaların engelli bireylerin hayatına etkileri haberimizde.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otomatik pilotlu araçlar engelli bireylere iş imkanı sağlayabilir
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Otomatik pilot teknolojisine sahip araçlar henüz yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasalar da şimdiden pek çok insanı endişelendirdiği bir gerçek. Özellikle ABD’de test sürüşlerine başlayan Uber ve Lyft firmalarına ait sürücüsüz taksiler; gelecekte bu teknolojinin araba, otobüs, tren gibi pek çok ulaşım aracında kullanılmasıyla birlikte geçimini bu araçları sürmekle sağlayan kişilerin işsiz kalabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Tabi otomatik pilot bazı kişileri işsiz bırakırken engelli bireylere iş olanağı sağlayarak iş hayatına katılma oranını dengeleyebilir.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün son yayınladığı Dünya Engellilik Raporu’na göre dünya nüfusunun %15’ini, 1 milyardan fazla engelli bireyler oluşturuyor ve engelli bireylerin iş hayatına katılma, sağlık hizmetlerinden faydalanma, eğitime devam etme gibi konularda karşı kaşıya kaldıkları problemler oldukça fazla. Engelli bireylerin sosyal hayata katılması için çalışan Ruderman Aile Vakfı ve Amerika’nın Geleceğinin Enerjisini Koruma(SAFE) organizasyonunun geçtiğimiz günlerde yaptıkları araştırma sonuçlarına göre ABD’de bulunan yaklaşık 60 milyon engelli birey için otomatik pilot teknolojisi umut ışığı olacak.

Sağlık giderlerinden tasarruf edilecek

Rapora göre ABD’deki engelli bireylerin %45’inin binek araç kullanamazken her yıl engellilerin ulaşım sorunu yaşadıkları için gidilmeyen tıbbi randevu sayısı 11 milyonu buluyor. Özellikle zihinsel engelliler, böbrek hastaları ve hipertansiyonu olan bireylerin gidemedikleri bu randevular onların daha ciddi sağlık sorunları yaşamalarına neden oluyor ve tedavi şartları daha da zorlaşıyor. Oysaki sağlık hizmetinden faydalanamayan bu bireyler eğer otomatik pilotlu bir araç ile randevularını kaçırmazsa tedavi şartları ağırlaşmamış olacak ve ülkede her yıl sağlık giderlerinden 19 milyar dolar tasarruf sağlanabilecek.

2 milyon engelli bireye iş olanağı 

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise her ne kadar yasalar kamu kurumlarını belirli sayılarda engelli çalışan işe almakla yükümlü tutsa da özellikle tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi harekete yardımcı aletler kullanan bireyler ulaşımın kendileri için çok zor olacağı düşüncesiyle evlerini terk etmeyi ve çalışmayı istemiyor. Bu insanların otomatik pilotlu araçlara sahip olduğu takdirde iş hayatına yüksek bir katılım göstereceği ve yaklaşık 2 milyon engelli bireyin aktif bir şekilde çalışacağı raporda özellikle belirtilmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Bağırsak iltihaplanmalarına yeni çözüm"

Araştırmayı yapan SAFE ve Ruderman Aile Vakfı, verileri de göstererek hükümetlerin engelli bireylere otomatik pilot teknolojisine sahip araç hediye etmesinin hem bu kişiler için hem de ülke ekonomisi için çok faydalı bir hamle olacağını dile getirdi. Daha önce Google; özellikle görme engelli bireylerin, Waymo’nun otomatik pilotlu araçları için yapacağı test sürüşlerinde bu araçları kullanmasına imkan sağlamış ancak bu teknolojiyi deneyimleme şansı bulan engelli birey sayısı çok fazla olmamıştı.

Otomatik pilotlu araçların yaygınlaşması halinde ABD’de engelli insanların iş hayatına katılımı, üretkenliğin artması, yakıt tasarrufu ve kazaların azalmasıyla yıllık 1.5 trilyon dolara varan bir tasarruf öngörülüyor.


https://issuu.com/rudermanfoundation/docs/self_driving_cars_-_the_impact_on_p Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 yıl
"1 milyardan fazla engelli birey".
bunu gördükten sonra okumayı bıraktım. Kişilerin doğmadan engeli olmasına neden olan GDO, radyasyon. Doğumdan sonra oluşan engelin nedeni cahillik, terör. Gerçi cahillik hepsine sebep olabilir.
Niye sorunun köküne inip de dünyaya yaydıkları doğal olmayan kanserojen maddeleri gıda ve sanayi sektöründen çıkartmıyorlar?
Sivilcen çıktı diye makyajla kapatırsın ama akşam uyurken kaşındırır.
Halbuki sorun kafada. O kadar nutella yemeseydin o sivilce çıkmayacaktı. Bile bile yiyorsun.
Acilen çiftçilere destek verilip yerli tarım-hayvancılık geliştirilmeli. Yabancıların dayattığı GDO lu tohumlar yasaklanmalı çünkü aynı kişiler pkkyı eğitiyor. Ucuz olsun diye hormonu dayıyorlar tavuğa, al sana mide kanseri kolon kanseri veya gider yumurtaları etkiler sonra ilerde bebeğin engelli doğar.
Japonyada bilerek dayanıksız nükleer santral yapılması nedeniyle okyanusa karışan radyoaktif maddeleri soğuran balıkları yiyen 1 milyon insan kanser belki şu anda. Yani fetüsün radyasyondan hastalanmasını geçtim, sağlıklı doğsa bile ilerde çok daha vahim sonuçlar olacak.
Haberlerde görüyoruz çocuğun biri radyoaktif malzeme bulmuş inşaattan oynuyormuş. Şimdi onun çocukları engelli olamaz mı?
Her eve radyasyon sayacı lazım artık. Özellikle çernobil, fukuşima, 3500 adet nükleer bomba denemesi ve benzeri sebeplerden her evde zorla gaz sayacı olduğu kadar radyasyon sayacı da olmalı.
Artık sağlıklı ama işsiz şoförler gözlerini çıkarıp otomatik pilota geçerler.
- ülkeni bölmek için pkk benzeri teröristleri besleyen dış güçlerin verdiği tohumları tarımda kullanma, hayvanlarını alma.
- kanser yaptığını bildiğin halde sigarayı içme ki seninle aynı odada olanın ilerde engelli çocuğu olmasın.
- ormanları kesme ki çinden gelen sanayi atığı gazlar seni etkilemesin.
- sonra otomatik pilota gerek bile kalmaz, zevkine sürersin.
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