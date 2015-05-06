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Outlook.com veritabanı Office 365'e taşınıyor

4 yıl
2,3b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Outlook.com veritabanı Office 365'e taşınıyor

Microsoft, Windows 10 ile birlikte hareketli bir sezona hazırlanırken, sürüm öncesi bazı hizmetlerde de değişiklikler yaşanıyor. Bunlardan birisi de Outlook.com mail altyapısı. 

Daha önce Hotmail olarak bildiğimiz mail platformu Outlook adını almış ve modern Windows arayüzüne geçiş yapmıştı. Şimdi ise tüm Outlook.com kullanıcılarının Office 365 platformuna kaydırılması söz konusu.

Microsoft'un bu sayede Outlook, Exchange ve Office 365 platformlarını bir araya getirerek daha tutarlı ve istikrarlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu platformlar benzer arayüz ve kullanıcı tecrübesi sunacak. 

Office 365 bilindiği gibi Microsoft'un abonelik temelinde sunduğu ofis yazılımlarını ve iletişim uygulamalarını kapsıyor. Ancak bu platformda Outlook Web Access adında bir mail istemcisi yer alıyordu. Muhtemelen standart Outlook.com kullanıcıları bu istemciye geçiş yapacak. Bu istemcinin tasarımı aynı olsa da menü dizilimi ve kullanım tarzı Outlook.com'dan biraz farklılık arzediyor. 

Office 365 normalda ücretli bir platform. Ancak Outlook Web Access bu cüretin dışında tutulacak ve Outlook.com kullanıcıları ücretsiz bir şekilde hizmeti kullanmaya devam edecek. Yıl sonuna kadar tüm Outlook.com platformunun Office 365'e taşınmış olacağı belirtiliyor. 

Microsoft henüz resmi olarak böyle bir niyetinin olduğunu duyurmadı zira yüzmilyonlarca kullanıcısı olan Outlook.com platformu için bir duyuru yapılması gerekiyor. Ancak yöneticilerin üstü kapalı olarak bazı arayüz değişikliklerine gidecekleri yönündeki açıklamaları yakın zamanda bir duyurunun olacağını gösteriyor.  

http://microsoft-news.com/microsoft-to-reportedly-replace-outlook-com-with-office-365/ Yorum Yaz
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aniceman 4 yıl
microsoftun en büyük eksikliği elinde bir ton hizmet olmasına karşın bunların kendisine ait oludğunu hissettiren bir ürün isimlendirmesi olmaması. mesela apple ürün ve hizmetlerinin i takısı ile kendisine ait olduğunu ürünlerini kullanan kullanmayan herkese hissettirebiliyor. microsoft ise bırakın kullanmayanlara bunu hissettirmeyi, hizmeti kullananlara bile hissettiremiyor. kullandığı hizmetin microsofta ait olduğiunu bilmeden kullanan bir ton insan var.
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Batuist 4 yıl
Son kullanıcıyı ilgilendiren tarafı ne bunu haberde sadece altyapısı geçicek dniliyor. peki bu beni nasıl etkiliyecek? beni ilgilendiren tarafı ne? benim için değişen birşey olmayacaksa altyapıyı nereye geçirirse geçirsin bundan banane? isim değişikliği mi olcak? nedir yani? Haber bomboş yazıyla doldurulmuş..
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