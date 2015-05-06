Outlook.com veritabanı Office 365'e taşınıyor

Microsoft, Windows 10 ile birlikte hareketli bir sezona hazırlanırken, sürüm öncesi bazı hizmetlerde de değişiklikler yaşanıyor. Bunlardan birisi de Outlook.com mail altyapısı.





Daha önce Hotmail olarak bildiğimiz mail platformu Outlook adını almış ve modern Windows arayüzüne geçiş yapmıştı. Şimdi ise tüm Outlook.com kullanıcılarının Office 365 platformuna kaydırılması söz konusu.





Microsoft'un bu sayede Outlook, Exchange ve Office 365 platformlarını bir araya getirerek daha tutarlı ve istikrarlı hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu platformlar benzer arayüz ve kullanıcı tecrübesi sunacak.





Office 365 bilindiği gibi Microsoft'un abonelik temelinde sunduğu ofis yazılımlarını ve iletişim uygulamalarını kapsıyor. Ancak bu platformda Outlook Web Access adında bir mail istemcisi yer alıyordu. Muhtemelen standart Outlook.com kullanıcıları bu istemciye geçiş yapacak. Bu istemcinin tasarımı aynı olsa da menü dizilimi ve kullanım tarzı Outlook.com'dan biraz farklılık arzediyor.





Office 365 normalda ücretli bir platform. Ancak Outlook Web Access bu cüretin dışında tutulacak ve Outlook.com kullanıcıları ücretsiz bir şekilde hizmeti kullanmaya devam edecek. Yıl sonuna kadar tüm Outlook.com platformunun Office 365'e taşınmış olacağı belirtiliyor.





Microsoft henüz resmi olarak böyle bir niyetinin olduğunu duyurmadı zira yüzmilyonlarca kullanıcısı olan Outlook.com platformu için bir duyuru yapılması gerekiyor. Ancak yöneticilerin üstü kapalı olarak bazı arayüz değişikliklerine gidecekleri yönündeki açıklamaları yakın zamanda bir duyurunun olacağını gösteriyor.

http://microsoft-news.com/microsoft-to-reportedly-replace-outlook-com-with-office-365/