Özel Haber: ZTE Axon 7 ve Axon 7 Mini modelleri ülkemize geliyor

Tasarım odaklı Axon akıllı telefon serisiyle pazarda pay kovalayan ZTE, beğenilen serisini ülkemize de getirmeye hazırlanıyor. Axon 7 ve Axon 7 Mini modelleri için üç aşağı beş yukarı fiyat seviyesi de kararlaştırılmış durumda.

Erdi Özüağ’ın firma yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre Ekim ayı içerisinde Axon 7 ve Axon 7 Mini modellerini görebileceğiz. Haziran ayı sonlarında Avrupa yolculuğuna çıkan seri, birkaç ay sonra da ülkemize girmiş olacak.

ZTE Axon 7

ZTE Axon 7, firmanın ünlü Designworks tasarım stüdyosu ile işbirliği sonucunda ortaya çıktı. Tamamen metal bir alaşım kullanan kasada, yuvarlatılmış köşe unsurlarına yer verilmiş. 2.5D ekran kavisi Premium hissiyatı artırırken, ön kısımda da çift hoparlör yerleşimi tercih edilmiş. Arka kısımda da parmak izi okuyucu yer alıyor. Firma, yeni amiral gemisini saf ve sade olarak tanımlıyor.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veren model, Snapdragon 820 yonga seti ve 6GB RAM ile güçlendirilmiş. 128GB depolama kapasitesi sunan Axon 7, 4GB RAM/64GB kapasite şeklinde bir alt versiyona daha sahip.

Arka taraftaki 20MP çözünürlüğünde sensör, Samsung imzalı ISOCELL teknolojisi barındırıyor. Piksellerin arasını açarak daha fazla ışık almasını sağlayan F/1.8 aralıklı kamera, böylece karanlık ortamlarda daha iyi performans veriyor. Kamera ayrıca OIS+, faz algılamalı otomatik odaklama, elektronik görüntü sabitleme EIS+, çift LED flaş gibi geniş bir destek yelpazesine sahip. Video tarafında 30 kare/saniye hızında 4K ve 240kare/saniye hızında yavaş çekim kaydına imkan tanınıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

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Çift hoparlör tasarımının arkasında 24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör yer alıyor. Böylece ses tecrübesi en üst seviyeye çıkarılıyor. Siri asistanının da arkasındaki isim olan Nuance, Axon 7 için özel bir sesli asistan geliştirmiş. Batarya ise 3140mAh kapasitesinde. USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile hızlı şarj imkanı mevcut. Android 6.0 üzerinde ZTE kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Muhtemelen ZTE Axon 7 modelinin ülkemize 4GB RAM taşıyan versiyonu gelecek zira fiyat etiketinin 2000TL altında olması bekleniyor.

ZTE Axon 7 Mini

Axon 7 Mini modeli ise isminin tersine önemli işler başaracak bir model. 5.2 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan modele Snapdragon 617 yonga seti gücünü veriyor. Sistem 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile desteklenmiş.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir kamera yer alırken, ön tarafta da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Cihaz en fazla Full HD video kaydı yapabiliyor. 2700mAh kapasiteli batarya ise USB 2.0 Tip-C üzerinden QuickCharge 2.0 hızlı şarj imkanı sunuyor. Bu model için belirlenen fiyat ise 1500TL altında.

Eğer seri bu fiyat üzerinden piyasaya girecek olursa büyük ilgi uyandıracağı kesin. Hatta Axon 7 modeli için LG G5 ile birlikte ülkemizdeki en ucuz Snapdragon 820 yonga setli cihaz diyebiliriz.