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Özel Haber: ZTE Axon 7 ve Axon 7 Mini modelleri ülkemize geliyor

ZTE’nin akıllı telefon pazarındaki beğenilen serisi Axon 7, ülkemizde de raflara çıkmaya hazırlanıyor. Serinin detayları ve fiyat bilgisini yazımızda bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
19,3b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tasarım odaklı Axon akıllı telefon serisiyle pazarda pay kovalayan ZTE, beğenilen serisini ülkemize de getirmeye hazırlanıyor. Axon 7 ve Axon 7 Mini modelleri için üç aşağı beş yukarı fiyat seviyesi de kararlaştırılmış durumda.

Erdi Özüağ’ın firma yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre Ekim ayı içerisinde Axon 7 ve Axon 7 Mini modellerini görebileceğiz. Haziran ayı sonlarında Avrupa yolculuğuna çıkan seri, birkaç ay sonra da ülkemize girmiş olacak.

ZTE Axon 7

ZTE Axon 7, firmanın ünlü Designworks tasarım stüdyosu ile işbirliği sonucunda ortaya çıktı. Tamamen metal bir alaşım kullanan kasada, yuvarlatılmış köşe unsurlarına yer verilmiş. 2.5D ekran kavisi Premium hissiyatı artırırken, ön kısımda da çift hoparlör yerleşimi tercih edilmiş. Arka kısımda da parmak izi okuyucu yer alıyor. Firma, yeni amiral gemisini saf ve sade olarak tanımlıyor.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veren model, Snapdragon 820 yonga seti ve 6GB RAM ile güçlendirilmiş. 128GB depolama kapasitesi sunan Axon 7, 4GB RAM/64GB kapasite şeklinde bir alt versiyona daha sahip.

Arka taraftaki 20MP çözünürlüğünde sensör, Samsung imzalı ISOCELL teknolojisi barındırıyor. Piksellerin arasını açarak daha fazla ışık almasını sağlayan F/1.8 aralıklı kamera, böylece karanlık ortamlarda daha iyi performans veriyor. Kamera ayrıca OIS+, faz algılamalı otomatik odaklama, elektronik görüntü sabitleme EIS+, çift LED flaş gibi geniş bir destek yelpazesine sahip. Video tarafında 30 kare/saniye hızında 4K ve 240kare/saniye hızında yavaş çekim kaydına imkan tanınıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil"

Çift hoparlör tasarımının arkasında 24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör yer alıyor. Böylece ses tecrübesi en üst seviyeye çıkarılıyor. Siri asistanının da arkasındaki isim olan Nuance, Axon 7 için özel bir sesli asistan geliştirmiş. Batarya ise 3140mAh kapasitesinde. USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile hızlı şarj imkanı mevcut. Android 6.0 üzerinde ZTE kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Muhtemelen ZTE Axon 7 modelinin ülkemize 4GB RAM taşıyan versiyonu gelecek zira fiyat etiketinin 2000TL altında olması bekleniyor.

ZTE Axon 7 Mini

Axon 7 Mini modeli ise isminin tersine önemli işler başaracak bir model. 5.2 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan modele Snapdragon 617 yonga seti gücünü veriyor. Sistem 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile desteklenmiş.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir kamera yer alırken, ön tarafta da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Cihaz en fazla Full HD video kaydı yapabiliyor. 2700mAh kapasiteli batarya ise USB 2.0 Tip-C üzerinden QuickCharge 2.0 hızlı şarj imkanı sunuyor. Bu model için belirlenen fiyat ise 1500TL altında.

Eğer seri bu fiyat üzerinden piyasaya girecek olursa büyük ilgi uyandıracağı kesin. Hatta Axon 7 modeli için LG G5 ile birlikte ülkemizdeki en ucuz Snapdragon 820 yonga setli cihaz diyebiliriz. 

 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 3 yıl en beğenilen
Xiaomi Mi 5 1500 TL'iken ZTE'nin kaliteli cihazlar ürettiğini bilen biri olmama rağmen 2000 TL vermem. 617'li cihaza 1500 TL'yi hiç vermem.
Kusura bakmasın ama ZTE zerre bilinmeyen bir marka Türk insanının gözünde. Snapdragon 820'li 1500 TL, 617'li 1000 TL bandında olmalı.
Şuan sokağa çıkıp sorsak Xiaomi'nin ZTE'den daha tanınır olduğuna da kalıbımı basarım...
Xiaomi Mi 5 1500 TL'iken ZTE'nin kaliteli cihazlar ürettiğini bilen biri olmama rağmen 2000 TL vermem. 617'li cihaza 1500 TL'yi hiç vermem.Kusura bakmasın ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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vaskin77 3 yıl
Yapılan yorumları görünce bir kez daha anladım ki yurdum insanı marka, etiket bağımlısı. Adamlar sd 820'li telefonu 2000 TL'nin altında bir fiyatla getiriyor millet hala çıkmış 1500 TL olması lazım diyor. Ne desem bilemiyorum ki...
Yapılan yorumları görünce bir kez daha anladım ki yurdum insanı marka, etiket bağımlısı. Adamlar sd 820'li telefonu 2000 TL'nin altında bir fiyatla getiriyor mi...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Glorfindel1907 3 yıl
Belli bir tarih varmı acaba ne zaman gelir tahminen net bir bilgi yok sanırım.
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Glorfindel1907 3 yıl
Güzel haber bence 2000tl altına gelirse ilk seçeneğim olur kesinlikle.
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DARBE 3 yıl
Detaylı inceleme de isterük.
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pininfarina 3 yıl
NOT: Tek problem ve negatif yorumum; şu saçma s.lak sanal tuşlar!!
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cosica 3 yıl
5.2 inçi de mini yaptılar ya helal olsun. tek elle çok rahat kullanılamayan telefon nasıl mini olur?
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pininfarina 3 yıl
FİYAT 2000 tl ALTI olursa tasarım ve donanım olarak Axon-7 şuan piyasadaki en iyi "fiyat/perfonmans oranına sahip" ürünlerinden biri kesinlikle.
Hatta mini dahi "mükemmel" bir cihaz olmuş. Raflara çıkar çıkmaz alacağım sanırım bir adet Axon-7... Tebrikler çinliler :)
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Telefonlar şahane gerçekten ve axon 7 2000 altı girerse cidden iyi iş yapar.Telefon alacak olsam kesinlikle düşünürdüm.
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silversmith 3 yıl
Nihayet uzun bir aradan sonra stereo hoparlörler. Ve en azından ulaşılabilir bir fiyat. Diğer markalar için soruyorum; bu kadar zor muydu?
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eric13 3 yıl
Cok saglam cihaz snapdragon 820 li olan. 2k amoled ekran, 6gb ram 128 gb hafiza vs mukemmel ozellikler birde ses olayina onem vermelerini takdir ettim, nitekim Note 5 sahibi olmama ragmen Samsungun berbat ses kalitesi yuzunden 1000 tllik sony kulakligimin kalitesini hissedemiyorum. Ozellikle sese onem verenler samsungdan uzak dursun derim
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eskibirkurt 3 yıl
Önemli bir süredir telefon araştırıyorum.

F/p ürünü diyorlar ucuz diyorlar bir sürü kronik sorun var. Kallavi markanın f/p ürününe bakıyorsun ithalatçı garantili. X modeline bakıyorsun 800 mhz 4g bandı yok.

Şu anda çok yönden onaylayacağım bir cihaz göremedim.

Bu cihaz zte türkiye üzerinden satılacak.

Yurtdışında alanların yorumları çok güzel. Axon 7 mini dede 7 dede amoled ekran var ips lcd vb. den bariz iyi ekranlar.
Axon 7 de özellikler tepeleme bonus olarak çok kaliteli ses özellikleri var.

Ekimi bekliyorum. Ozamana başka cihazlarda gelebilir ama gözümde bu var.

İşallah piyasayı sallamak için 1500 e yaklaşır fiyat :)
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zildjiann 3 yıl
Bu ve benzeri telefonların iddiası üstün ses kalitesi sunması. 3000+ lira veripte kutudan çıkan kıytırık kulaklıkla müzik dinlemek istemeyen ya da üst seviye kulaklık için telefonlarına harici amfi bağlamak istemeyen insanların daha çok tercih ettiği telefonlar. Sennheiser Hd 600 benzeri bir kulaklığı note 7, s7 muadili telefonlara bir de axon 7, lg v10 muadili telefonlara bağlayın bakalım...
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