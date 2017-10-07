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Pacific Rim Uprising ilk fragmanı geldi

İlk filmi büyük ilgi uyandıran Pacific Rim, devam filmiyle yeniden beyazperdede boy gösterecek. Pacific Rim Uprising adındaki ikinci film için uzun fragman da geldi.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2018 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alan Pacific Rim Uprising için ilk uzun fragman geldi. İlk filmin heyecanını nasıl devam ettireceği merak edilen ikinci filmin fragmanı pek çok detayı gün yüzüne çıkarıyor.

Önemli değişiklik

İlk Kaiju saldırısını başarıyla püskürten insanoğlu için savaş henüz yeni başlıyor. Jaeger programının lideri Marshal Stacker Pentecost’un (Idris Elba) hayatını feda ettiği büyük savaşın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra 2035 yılında daha güçlü ve daha büyük Kaiju’lar insanlığı yok etmek için yeniden harekete geçiyor.

Elbette Jaeger programı da on yıl öncesinden çok daha güçlü. Ne var ki bu kez sadece Kaiju canavarlarına değil isyan eden Jaeger’lere karşı da mücadele etmek gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Arrow Launcher uygulaması Microsoft Launcher oldu"

İlk Pacific Rim filmi 309 milyon dolar gibi oldukça iyi bir hasılat bırakmış ve sonrasında ikinci filmin çekilmesine karar verilmişti. Ne var ki Guillermo del Toro yönetmenlik koltuğunda değil. Smallville’den hatırladığımız Steven S. DeKnight yönetmenliği devralmış. Bu değişikliğin ikinci filmi nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Diğer taraftan Marshal Stacker Pentecost’un oğlu rolünü üstlenen John Boyega yeni filmde yerini alıyor. Yeni Star Wars filmlerinde iyi bir iş çıkaran Boyega, Jaeger programının kilit adamı olacak. İlk filmde Dr. Newton Geiszler rolünde gördüğümüz Charlie Day ise ikinci filmde de rol alacak. Pacific Rim Uprising filmi 23 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek.

 

https://www.polygon.com/2017/10/6/16435604/pacific-rim-2-uprising-trailer-kaiju-john-boyega-nycc-2017 Yorum Yaz
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kucukyenici 1 yıl en beğenilen
Dünyaya Kaju'lar saldırıyor. :-)

Fantastik filmler iyi hoş da şaçmalığın tavan yaptığı sahneler olaydan soğutuyor. Belirli bir dozajı aşmamalı... Hele şu Çin efsanesi yapıtlar nedir arkadaş! Cüneyt Arkın'ın filmlerine rahmet okutur. O bile normal, mantıklı kalıyor yanlarında. :-)
Dünyaya Kaju'lar saldırıyor. :-)Fantastik filmler iyi hoş da şaçmalığın tavan yaptığı sahneler olaydan soğutuyor. Belirli bir dozajı aşmamalı... Hel...
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Ryan Gosling 1 yıl
fragman güzel görünüyor. Imax`in dev perdesinde, dev robotları izlemesi zevkli olur.
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brshr 1 yıl
İlk filmin ruhundan çok uzak. Bilgisayar oyunu gibi olmuş. Özel efektler yapmacık. Robot hareketleri gerçeklikten uzak. İlk filminde robotlar sanki gerçekten oradaymış gibi hissiyat veriyordu. Beğenmedim.
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rtsbora 1 yıl
Ortadaki ledli kasa fanları ne iş?

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WarSaw 1 yıl
devasa cüsseli robotlar içerisinde birtek bu pacific rimi beğeniyorum voltranmıdır transformersmidir alayı çizgi film
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brshr 1 yıl WarSaw
evet onlar çizgi film zaten. Sinemasından daha güzel ve değerli.
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teknokaptan 1 yıl
bitmedi gitti su kaju'lar 10 yilda bir geliyolar biktik :)
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KaleyDeskop 1 yıl
2pac müziği muhteşem olmuş :)
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BekirTemel 1 yıl
İlkini beğendim ben açıkçası bunuda bekliyorum, fantastik sevenlere önerilir
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strathmorea 1 yıl
Yan sanayi mamulü. İlk filmle oyuncu ve kamera arkası olarak alakası yok. İlk filmin ekmeğini yiyelim mantığı.
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kucukyenici 1 yıl en beğenilen
Dünyaya Kaju'lar saldırıyor. :-)

Fantastik filmler iyi hoş da şaçmalığın tavan yaptığı sahneler olaydan soğutuyor. Belirli bir dozajı aşmamalı... Hele şu Çin efsanesi yapıtlar nedir arkadaş! Cüneyt Arkın'ın filmlerine rahmet okutur. O bile normal, mantıklı kalıyor yanlarında. :-)
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Devian 1 yıl kucukyenici
Orijinalden alıntı: kucukyenici
Dünyaya Kaju'lar saldırıyor. :-)

Fantastik filmler iyi hoş da şaçmalığın tavan yaptığı sahneler olaydan soğutuyor. Belirli bir dozajı aşmamalı... Hele şu Çin efsanesi yapıtlar nedir arkadaş! Cüneyt Arkın'ın filmlerine rahmet okutur. O bile normal, mantıklı kalıyor yanlarında. :-)

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xgny58x 1 yıl
Max martini ve charlie hunnam a ne oldu acaba.
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