Pacific Rim Uprising ilk fragmanı geldi

2018 yılının en çok beklenen filmleri arasında yer alan Pacific Rim Uprising için ilk uzun fragman geldi. İlk filmin heyecanını nasıl devam ettireceği merak edilen ikinci filmin fragmanı pek çok detayı gün yüzüne çıkarıyor.

Önemli değişiklik

İlk Kaiju saldırısını başarıyla püskürten insanoğlu için savaş henüz yeni başlıyor. Jaeger programının lideri Marshal Stacker Pentecost’un (Idris Elba) hayatını feda ettiği büyük savaşın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra 2035 yılında daha güçlü ve daha büyük Kaiju’lar insanlığı yok etmek için yeniden harekete geçiyor.

Elbette Jaeger programı da on yıl öncesinden çok daha güçlü. Ne var ki bu kez sadece Kaiju canavarlarına değil isyan eden Jaeger’lere karşı da mücadele etmek gerekiyor.

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İlk Pacific Rim filmi 309 milyon dolar gibi oldukça iyi bir hasılat bırakmış ve sonrasında ikinci filmin çekilmesine karar verilmişti. Ne var ki Guillermo del Toro yönetmenlik koltuğunda değil. Smallville’den hatırladığımız Steven S. DeKnight yönetmenliği devralmış. Bu değişikliğin ikinci filmi nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Diğer taraftan Marshal Stacker Pentecost’un oğlu rolünü üstlenen John Boyega yeni filmde yerini alıyor. Yeni Star Wars filmlerinde iyi bir iş çıkaran Boyega, Jaeger programının kilit adamı olacak. İlk filmde Dr. Newton Geiszler rolünde gördüğümüz Charlie Day ise ikinci filmde de rol alacak. Pacific Rim Uprising filmi 23 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek.