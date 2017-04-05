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Panasonic, Tesla Gigafactory'de etkinlikle 2.000 kişiyi işe alacak

Tesla Model 3'ün batarya üretimini karşılamak adına şirketin Japon üretim ortağı Panasonic, Gigafactory'de 2.000 kişiyi işe alacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla ve Panasonic'in Powerwall 2 ve Powerpack 2'nin yanına Model 3'ün de eklenmesiyle Nevada'da yer alan Gigafactory'deki batarya üretimini önemli ölçüde arttırması bekleniyor. Bu üretim kapasitesini karşılayabilmek adına Panasonic, bu hafta Nevada'nın Reno şehrinde bir işe alım etkinliği düzenliyor.
Bu yıl içinde toplamda 2.000 kişiyi işe alacağını açıklayan Japon üretici, yeni işe alımın temelinde Tesla Model 3'e batarya üretiminin yattığını belirtiyor. Panasonic'in yanında Model 3'ün üretimini karşılamak için Tesla da işe alımlarını arttırırken, üretim ortaklarından H&T Battery Components ve diğerleri de işe alımlara başlamış durumda.
Şirketin 2020'de ulaşmayı hedeflediği 150 GWh batarya üretim kapasitesinin tamamına ulaşıldığında 10.000 kişinin üzerinde çalışanın olacağını düşünürsek şu anki 2.000 kişilik işe alımın bunun ufak bir parçası olduğunu düşünebiliriz.
Eğer Tesla planladığı gibi yıl sonuna kadar 80.000 adet Model 3 üretimi gerçekleştirirse bu durum Gigafactory'de 5 GWh üretime tekabül edecek. Model S ve X'in 18650 tipi bataryadan 2170 tipi bataryalara geçiş yapacağını da düşünürkek bu üretim kapasitesinin daha da artacağını söyleyebiliriz.

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merveyanar 2 yıl
şarj etmekten bıktım artık telefonu yapsalarda kurtulsak artık bi hafta gidecek bi batarya android çıktığından beri elektrik piriziyle daha bi yakın oturur olduk baya samimiyiz
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