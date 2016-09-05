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Patlayan uydunun sahibi: SpaceX bize 50 milyon dolar borçlu

Falcon 9 patlamasında harap olan uydunun sahibi Spacecom, uğradıkları zarardan dolayı SpaceX'in kendilerine 50 milyon dolar veya ücretsiz bir uçuş borçlu olduğunu belirtiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
21,5b
1
32
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in geçtiğimiz Perşembe günü yaşadığı kaza yalnızca kendisini değil iş birliği yaptığı şirketleri de etkiledi. Bildiğiniz üzere patlayan Falcon 9 roketi hem Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasında ağır bir hasar bırakmış hem de İsrailli uydu firması Spacecom'un uydusunu da kullanılamaz hale getirmişti.

Orta Doğu'nun en büyük uzay şirketlerinden olan Space Communications(Spacecom), Facebook için özel olarak hazırladığı Amos-6 isimli uydunun yok olmasının ardından şimdilerde SpaceX'in peşine düşmüş durumda. İsrailli firma, uğradıkları zarardan dolayı SpaceX'in kendilerine 50 milyon dolar ya da ücretsiz bir uçuş borçlu olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim)"
Perşembe günü yaşanan patlamayla birlikte Internet.org projesinde derin bir darbe alan Facebook ise henüz işin kendi kısmıyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Kaza günü Facebook üzerinden yayınladığı açıklamayla "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirten Mark Zuckerberg'in de bu durumdan yaklaşık 95 milyon dolarlık zararı olduğu tahmin ediliyor. Tabi bu zararın yanında Zuckerberg'in dünyanın fakir bölgelerine ücretsiz internet taşıma hayali de en azından bir süreliğine ertelenmek zorunda kalacak. Amos-6 uydusu eğer bu hafta fırlatılabilseydi Sahra Altı Afrika ülkelerine internet bağlantısı sağlayacaktı.
 

http://www.reuters.com/article/us-spacex-blast-spacecom-idUSKCN11A0YV Yorum Yaz
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Karaber 3 yıl en beğenilen
Bişeylerde bi bit yeniği aramayı sevmiyorum, evet hemen hemen bütün uydular önemli ancak ücretsiz internet dağıtımı yapacak uydunun kazara patlaması bi dürtükleme yapmıyor değil =D
Bişeylerde bi bit yeniği aramayı sevmiyorum, evet hemen hemen bütün uydular önemli ancak ücretsiz internet dağıtımı yapacak uydunun kazara patlaması bi dürtükle...
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Yanıtla +28
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idombayci 3 yıl
Ücretsiz net kullanacak notebook u var mı oradaki garibanların? Arap baharı gibi işler ve söylenmeyen başka şeyler için maskeleme.
Tayyip somaliye gidip bm depolarında çürüyen un ve tahılları ifşa etmişti. Kime vereceksiniz neden dağıtmıyorsunuz diye. Adam sevilmezse de doğruyu söylemişti.
Yiyecek derdindeki insanlar interneti ne yapsın. Yemek tariflerine bakmak için malzeme olması gerek. Önce onları ihtiyaçları adil ve hızlı dağıtımını yapınki sıra facebook a kalsın
İsrail firması bu işe karışıyorsa vardır bir üçkağıt. KAzancı olmayacak şeylere hangi israil firması kılını kıpırdatacak
Ücretsiz net kullanacak notebook u var mı oradaki garibanların? Arap baharı gibi işler ve söylenmeyen başka şeyler için maskeleme.Tayyip somaliye gidip bm...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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santhora 3 yıl Tall Man
Tall Man

O ne öyle topumu patlattın paramı geri ver der gibi . Para vermezseniz 1 kere uçarız diyorlar bide . Koca şirketlersiniz yakışıyor mu ?

Yakışmayan ne anlamadım. Hakkını aramak mı yakışmamış. Sen paranla bir hizmet alıyorsun ve bir sebepten hizmet sana sunulmuyor. Bir ürün aldığında kusuru varsa yenisiyle değişmesini ya da iadesini talep etmiyor musun?
Tall ManO ne öyle topumu patlattın paramı geri ver der gibi . Para vermezseniz 1 kere uçarız diyorlar bide . Koca şirketlersiniz yakışıy...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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3dfx 3 yıl
Donanimhaberin her seyin iyisini bilen , her alanda her konuda inanilmaz bir bilgi birikimi , tecrube ve vizyonlariyla insanligin gelecegine isik tutan, yatirimcilarina ''silikon vadileri ve milyonlarca dolarlik arastirmalar gerekli mi,bunlara soralim ?'' diye sorgulatan , sadece bir tustakimi ile ortalama 180 karakterlik kombinasyonlar yaratarak milyonlarca insanin aslinda bosa calistigini gozler onune seren akil kuplerine selamlar olsun.
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DH Misafiri 3 yıl
Roket Samsung'un malimiydi diye düşünüyor insan :-)
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DH Misafiri 3 yıl
bence üzücü bir hadise unutmayın bugün internette bişeyler yazabiliyosanız bu da uzaya gönderilen uzay araçları gibi başlangıçlarıdı...yanımızdaki israilin uzay araştırmasında bu kadar ilerlemiş olması şaşırttı beni aslında umarım bizde bunları ders alırız günün birinde bizde göndericez bir gün inş. belki o gün böyle ''ohh iyi olmuş''; kedi ciğer ilişkisi gibi tavırları bırakır geleceyiğin iyi örneklerini konuşuruz bu platform da
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umut_baris 3 yıl
Kimse siyanür havuzlarını, mevcut cehaleti ve sömürgeyi sorgulamaz ama bedava internet baltalandı derler.


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sniper23 3 yıl umut_baris
umut_baris

Kimse siyanür havuzlarını, mevcut cehaleti ve sömürgeyi sorgulamaz ama bedava internet baltalandı derler.




Ehhh, Afrika'daki ülkeler Avrupa'dakiler gibi sanayi devi olsaydı, bizim Avrupalı kankilerimiz nerden geçinecekti ?
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JavaSpecialist 3 yıl
bunlarda çok bahtsız durmadan roketler patlıyor
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MALTHAEL 3 yıl


[DHgram=https://www.instagram.com/p/BJ6vL-UBBu2/]
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cemus 3 yıl
videoyu izleyin yukarıdan hızla bir cisim (ufo) geçiyor aynı anda da patlama gerçekleşiyor. (!)
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m-99 3 yıl cemus
cemus

videoyu izleyin yukarıdan hızla bir cisim (ufo) geçiyor aynı anda da patlama gerçekleşiyor. (!)

Nerde ufo geçiyor hiçbir şey görmedim
Etrafta kuşlar uçuşuyor . Tam patlama anında rokete bir cisim isabet ediyor sanki ama o da kuş olabilir .
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Amd64x2 3 yıl
Konuyla hiç alakası yok ama, Erol Büyükburç la Steven Seagal karışımı bir tip var adamda, her an "I'm not flowerpot" diyecek diye bekliyorum.
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Mr. Jingles 3 yıl
Elon Mask şişirilmiş bir balondur net. Altı üstü elektrikli araba yaptı amma tatava yaptılar.
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salvatore18 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Elon Mask şişirilmiş bir balondur net. Altı üstü elektrikli araba yaptı amma tatava yaptılar.

Yav he he tamam.


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clb12 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Elon Mask şişirilmiş bir balondur net. Altı üstü elektrikli araba yaptı amma tatava yaptılar.

Cahillik böyle bir şey işte. Altı üstü elektrikli araba yapiyor dedigin adamin sirketinin bir hissesi 198$ ve 28 milyar $ piyasa degerine sahip. Her seyi gectim o 'alti ustu elektrikli araba ya'dedigin sey icin 10 milyar dolari asan $ arge yapti bu adam. Bunu da gectim senin ulkenin en buyuk 500 sirketinden biri BİM. Ülkece hicbir sey uretmiyoruz, anca laf. Bir kere olsun arastirin okuyun be arkadas.

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umut_baris 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Elon Mask şişirilmiş bir balondur net. Altı üstü elektrikli araba yaptı amma tatava yaptılar.

Fosil yakıtın yan etkileri...
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ozmenakif 3 yıl
Elon reis de desin o zaman "Bizim bu roketler hep uçuyodu, sizin uyduyu taktık patladı. Sizin uydu patlattı güzelim roketi. Siz verin ulan 50 milyon!" diye
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KURSAD. 3 yıl
Anlaşılan uydu elonun içinde patlamış
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