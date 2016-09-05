Patlayan uydunun sahibi: SpaceX bize 50 milyon dolar borçlu

SpaceX'in geçtiğimiz Perşembe günü yaşadığı kaza yalnızca kendisini değil iş birliği yaptığı şirketleri de etkiledi. Bildiğiniz üzere patlayan Falcon 9 roketi hem Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasında ağır bir hasar bırakmış hem de İsrailli uydu firması Spacecom'un uydusunu da kullanılamaz hale getirmişti.
Orta Doğu'nun en büyük uzay şirketlerinden olan Space Communications(Spacecom), Facebook için özel olarak hazırladığı Amos-6 isimli uydunun yok olmasının ardından şimdilerde SpaceX'in peşine düşmüş durumda. İsrailli firma, uğradıkları zarardan dolayı SpaceX'in kendilerine 50 milyon dolar ya da ücretsiz bir uçuş borçlu olduğunu belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim)"
Perşembe günü yaşanan patlamayla birlikte Internet.org projesinde derin bir darbe alan Facebook ise henüz işin kendi kısmıyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Kaza günü Facebook üzerinden yayınladığı açıklamayla "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirten Mark Zuckerberg'in de bu durumdan yaklaşık 95 milyon dolarlık zararı olduğu tahmin ediliyor. Tabi bu zararın yanında Zuckerberg'in dünyanın fakir bölgelerine ücretsiz internet taşıma hayali de en azından bir süreliğine ertelenmek zorunda kalacak. Amos-6 uydusu eğer bu hafta fırlatılabilseydi Sahra Altı Afrika ülkelerine internet bağlantısı sağlayacaktı.
Orta Doğu'nun en büyük uzay şirketlerinden olan Space Communications(Spacecom), Facebook için özel olarak hazırladığı Amos-6 isimli uydunun yok olmasının ardından şimdilerde SpaceX'in peşine düşmüş durumda. İsrailli firma, uğradıkları zarardan dolayı SpaceX'in kendilerine 50 milyon dolar ya da ücretsiz bir uçuş borçlu olduğunu belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim)"
Perşembe günü yaşanan patlamayla birlikte Internet.org projesinde derin bir darbe alan Facebook ise henüz işin kendi kısmıyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Kaza günü Facebook üzerinden yayınladığı açıklamayla "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirten Mark Zuckerberg'in de bu durumdan yaklaşık 95 milyon dolarlık zararı olduğu tahmin ediliyor. Tabi bu zararın yanında Zuckerberg'in dünyanın fakir bölgelerine ücretsiz internet taşıma hayali de en azından bir süreliğine ertelenmek zorunda kalacak. Amos-6 uydusu eğer bu hafta fırlatılabilseydi Sahra Altı Afrika ülkelerine internet bağlantısı sağlayacaktı.
http://www.reuters.com/article/us-spacex-blast-spacecom-idUSKCN11A0YV Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tayyip somaliye gidip bm depolarında çürüyen un ve tahılları ifşa etmişti. Kime vereceksiniz neden dağıtmıyorsunuz diye. Adam sevilmezse de doğruyu söylemişti.
Yiyecek derdindeki insanlar interneti ne yapsın. Yemek tariflerine bakmak için malzeme olması gerek. Önce onları ihtiyaçları adil ve hızlı dağıtımını yapınki sıra facebook a kalsın
İsrail firması bu işe karışıyorsa vardır bir üçkağıt. KAzancı olmayacak şeylere hangi israil firması kılını kıpırdatacak
Yakışmayan ne anlamadım. Hakkını aramak mı yakışmamış. Sen paranla bir hizmet alıyorsun ve bir sebepten hizmet sana sunulmuyor. Bir ürün aldığında kusuru varsa yenisiyle değişmesini ya da iadesini talep etmiyor musun?