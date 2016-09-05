Patlayan uydunun sahibi: SpaceX bize 50 milyon dolar borçlu

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"Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim)"

SpaceX'in geçtiğimiz Perşembe günü yaşadığı kaza yalnızca kendisini değil iş birliği yaptığı şirketleri de etkiledi. Bildiğiniz üzere patlayan Falcon 9 roketi hem Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasında ağır bir hasar bırakmış hem de İsrailli uydu firması Spacecom'un uydusunu da kullanılamaz hale getirmişti.Orta Doğu'nun en büyük uzay şirketlerinden olan Space Communications(Spacecom), Facebook için özel olarak hazırladığı Amos-6 isimli uydunun yok olmasının ardından şimdilerde SpaceX'in peşine düşmüş durumda. İsrailli firma,Perşembe günü yaşanan patlamayla birlikte Internet.org projesinde derin bir darbe alan Facebook ise henüz işin kendi kısmıyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Kaza günü Facebook üzerinden yayınladığı açıklamayla "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirten. Tabi bu zararın yanında Zuckerberg'in dünyanın fakir bölgelerine ücretsiz internet taşıma hayali de en azından bir süreliğine ertelenmek zorunda kalacak.