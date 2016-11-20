Patlayıcıları uzaktan tespit eden Drone sistemi geliştirildi

Küçük çaplı insansız hava araçları veya kısaca Drone dediğimiz araçlar önümüzdeki yıllarda hayati öneme sahip pek çok projeye konu olacak gibi görünüyor. İsrailli bir firma Drone araçları ile patlayıcıları uzaktan tespit etmeyi hedefliyor.

Otomatik Tespit

Laser Detect System (LDS) Ltd. adındaki firma, geliştirdiği SpectroDrone ile belirli bir mesafeden patlayıcıları, zararlı materyalleri ve uyuşturucu maddeleri tespit edebiliyor. SpectroDrone ve lazer tabanlı tespit sistemi geçen hafta Tel Aviv’de yapılan bir fuarda tanıtıldı.

LDS firması Drone modelinin gövdesini çok sayıda elektro optik bileşenlerle donatmış. Böylece farklı dalga boyları yayabilen bir lazer kaynağı ortaya çıkmış. Ayrıca lazer tabanlı mesafe ölçer ve yüksek çözünürlüklü kameralar da kullanılmış.

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Sistem, 2.9 km çapındaki bir alanı tarıyor ve tehditleri tespit ederek gerçek zamanlı görüntüler gönderiyor. Patlayıcı, farklı formlarda zararlı maddeler, uyuşturucu gibi pek çok unsuru algılayabiliyor. Yerden 3 km yukarıda uçtuğu için de yaban hayatına tehdit teşkil etmiyor.

LDS firması geliştirdikleri benzersiz teknoloji ile güvenlik alanında yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde Airobotics ortaklığı ile patlayıcı tespit Drone’larının üretimine ve satışına başlanacak.