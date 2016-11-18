Xiaomi Mi Mix Mini söylentileri başladı

Xiaomi’nin geçtiğimiz ay tanıttığı ve satışa sunduğu Xiaomi Mi Mix akıllı telefonu oldukça ses getirdi. 3 tarafında neredeyse yok denecek kadar ince ekran çerçeveleri sunan modelin bir de mini versiyonunun olabileceği düşünülüyor.

Çok Daha Küçük Yapıda

Xiaomi Mi Mix modelinin en çok eleştirilen tarafı 6.4 inçlik dev ekranı olmuştu. Kompakt gövdesi sayesinde 5.7 inçlik bir telefonun boyutlarına denk olan Mi Mix yine de taşınabilirlik açısından çok uygun değil. Ortaya çıkan görseller 5.5 inçlik bir versiyonun daha olabileceğini gösteriyor.

Xiaomi Mi Mix Nano kod adındaki bu yeni cihaz ince çerçeveleri sayesinde muhtemelen 5 inçlik bir telefon kadar küçük olacaktır. Ekran çözünürlüğü konusunda bir bilgi yok ancak Snapdragon 821 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB depolama kapasitesi şeklinde bir miktar daha kısılmış donanımı olacağı ifade ediliyor. Küçülen boyut nedeniyle muhtemelen batarya kapasitesi de azaltılmıştır.

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Elbette fiyat konusunda da çıta biraz daha aşağı çekilecektir. Orijinal modelin 516$ olan başlangıç fiyatı zaten alım gücü düşük Çin için yüksek duruyor. Yine de Xiaomi Mi Mix firma tarihinde en hızlı tükenen akıllı telefon olmayı başarmıştı. 400$ seviyesine inecek bir fiyat etiketi yeni rekorların kırılmasını sağlayacaktır. Şimdilik firma tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak önümüzdeki günlerde konu netlik kazanacaktır.