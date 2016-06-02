Paypal'a neden izin verilmedi? BDDK'dan resmi açıklama!

Bir haftadır, PayPal Türkiye ofisinin gerekli lisans izinlerini alamadığını ve bu yüzden faaliyetlerini sonlandıracağını konuşuyoruz. Bugüne kadar gündeme gelen iddiaların arkasından, BDDK tarafından da resmi bir açıklama yapıldı.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, sunucuların ülke sınırları içerisine taşınması ve finansal verilerin yetkili makamlar ile paylaşılması konusunda problem söz konusu. BDDK başkanı Mehmet Ali Akben de bu konuya temas ediyor.

2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren ödeme platformlarının sunucularını yurt içine taşıması gerekiyor.

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"Paypal neden Türkiye'den çıkıyor? Geri gelecek mi?"

PayPal, tebliğ kapsamında faaliyet izni almak için 27 Haziran 2015 tarihinde resmi başvurusunu yapmış ancak aradan geçen yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde sistemlerin yurt içine getirilmesi için herhangi bir fizibilite çalışması yapmamış. Firma, sunucu taşınmasının teknik olarak mümkün olduğunu ancak prensip olarak böyle bir konuyu gündeme getirmeyeceklerini belirtmiş.

BDDK bunun üzerine sınır ötesi olarak adlandırılan farklı bir faaliyet izni alması tavsiyesinde bulunmuş ancak verilen süre zarfında PayPal herhangi bir geri dönüşte bulunmamış. Bunun sonucunda da faaliyet izni başvurusu olumsuz sonuçlanmış. Görünen o ki gerekli şartları yerine getirmediği sürece PayPal ülkemizde faaliyet gösteremeyecek. Gerekli şartları yerine getirmesi için ise uzun bir süre gerekiyor.