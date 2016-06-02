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Paypal'a neden izin verilmedi? BDDK'dan resmi açıklama!

Ünlü mobil ödeme platformu PayPal’ın ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Taraflardan birisi olan BDDK, gerekli açıklamayı yaptı.
2 yıl
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110
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir haftadır, PayPal Türkiye ofisinin gerekli lisans izinlerini alamadığını ve bu yüzden faaliyetlerini sonlandıracağını konuşuyoruz. Bugüne kadar gündeme gelen iddiaların arkasından, BDDK tarafından da resmi bir açıklama yapıldı.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, sunucuların ülke sınırları içerisine taşınması ve finansal verilerin yetkili makamlar ile paylaşılması konusunda problem söz konusu. BDDK başkanı Mehmet Ali Akben de bu konuya temas ediyor.

2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren ödeme platformlarının sunucularını yurt içine taşıması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Paypal neden Türkiye'den çıkıyor? Geri gelecek mi?"

PayPal, tebliğ kapsamında faaliyet izni almak için 27 Haziran 2015 tarihinde resmi başvurusunu yapmış ancak aradan geçen yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde sistemlerin yurt içine getirilmesi için herhangi bir fizibilite çalışması yapmamış. Firma, sunucu taşınmasının teknik olarak mümkün olduğunu ancak prensip olarak böyle bir konuyu gündeme getirmeyeceklerini belirtmiş.

BDDK bunun üzerine sınır ötesi olarak adlandırılan farklı bir faaliyet izni alması tavsiyesinde bulunmuş ancak verilen süre zarfında PayPal herhangi bir geri dönüşte bulunmamış. Bunun sonucunda da faaliyet izni başvurusu olumsuz sonuçlanmış. Görünen o ki gerekli şartları yerine getirmediği sürece PayPal ülkemizde faaliyet gösteremeyecek. Gerekli şartları yerine getirmesi için ise uzun bir süre gerekiyor. 

 

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tuago 2 yıl en beğenilen
Seçenek sunulduğu halde Paypal, ülkenizi ve kanunlarınızı takmıyoruz, umurumuzda değilsiniz demiş. BDDK da o zaman size güle güle demiş. Bence gayet yerinde bir karar.
Seçenek sunulduğu halde Paypal, ülkenizi ve kanunlarınızı takmıyoruz, umurumuzda değilsiniz demiş. BDDK da o zaman size güle güle demiş. Bence gayet yerinde bir...
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Paypal'a istisna tanınsaydı yükümlülükleri yerine getiren diğer kuruluşlara haksızlık yapılmış olacaktı. Sezarın hakkı sezara, bu sefer doğru bir karar alınmış.


Senin ülke kanunlarını takmayan firmaya sende lisans vermezsin olur biter.
Aynısını bir Avrupa ülkesi yapmış olsaydı "adamlar kanunlarını & kurallarını çatır çatır uyguluyor abiii" diyenler dolup taşacaktı burada.
Paypal'a istisna tanınsaydı yükümlülükleri yerine getiren diğer kuruluşlara haksızlık yapılmış olacaktı. Sezarın hakkı sezara, bu sefer doğru bir karar alınmış...
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absamet 2 yıl
Klavye kahramanlarının damlaması yakın, her daim suçlu hükümettir onlara göre.
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cinoktahan 2 yıl
Yokmu bunun bi cozumu ya yurtdisina mi gidim de acim paypali ne edim yeter da gelsin artik paypalsiz yapamiyorum.
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enveric 2 yıl
bence zor geri gelir. ininal kart belki ilerde onun yerini doldurur. çok zor ama, belki..
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straptezlo 2 yıl
Yeter artık geri gelsin ya
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TurboBoosted 2 yıl
devlet benden başkası benim vatandaşımı soyamaz demiş kısaca
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myca70 2 yıl
hani mart ayında geri gelicekti ne gelir ne görür
paypal kurdan kazıklıyodu bizi ama şuan onun alternatifi falan yok skrill dan para çekim yap bakalım hem kurdan kesiyo hem turkiyedeki banka kesiyo 17 € her çekimde sanki western unionla para yollanıyo gibi
eskiden turkiyedeki sitelerden paypalla alışveriş yoktu nezamanki yaygınlaştı suyu çıktı
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DH Misafiri 2 yıl
Medeni dünyadan ve teknolojiden kendini mahrum eden.İnsanlarına çile çektiren yasakçı kafalı, dünyadan habersiz cahil ben yaparım olur diyen maalesef özürlü bir zihniyet.
Sen PayPal e izin vermedin Oda çok üzüldü sanki, senin gibi aç kaldı dimi?
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merteymen80 2 yıl
Ah paypal ah
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engink 2 yıl
valla ben kullanıyorum paypal'ı, sizde kullanın. sıkıntı yok yani.
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Diamondx 2 yıl engink
engink

valla ben kullanıyorum paypal'ı, sizde kullanın. sıkıntı yok yani.

nasıl?
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NKFPK 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kapıcılar kralı Hacerin bahşiş'in kalmasını duyması ile bayılması bir oluyor..
Ne bahşiş kalktı mı?
----------------------
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umut_baris 2 yıl
Bence daha fazla vergi almak istedi, yemedi tabi.

Bu hükumet sütten çıkmış ak kaşık değildir bunu da unutmayın.
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