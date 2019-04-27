Peaky Blinders 2020'de VR oyun dünyasına taşınıyor

Cillian-Murphy'nin başrolünde oynadığı ve yapımcılığını Caryn Mandabach ile Tiger Aspect Yapımcılık'ın üstlendiği dünyaca ünlü suç-drama dizisi Peaky Blinders, VR oyun dünyasına taşınıyor. Maze Theory imzası taşıyacak olan oyun, gelecek yıl ilkbaharda tüm VR oyun platformlarında yerini alacak.

Sanal karakterlerin oyuncularla tam anlamıyla etkileşime girebilmeleri; oyuncuların jestlerine, hareketlerine, seslerine ve beden dillerine cevap verebilmeleri için çok gelişmiş bir yapay zeka teknolojisi kullanılacak olan oyun, yapımcısı tarafından "eğlencenin geleceği" olarak nitelendiriliyor.

Oyun, aynı kurgu, aynı karakterler ve aynı mekanlarla dizinin orijinaline çok yakın bir deneyim sunacak. Böylelikle dizinin sevenleri Peaky Blinders dünyasının tam manasıyla birer parçası olabilecekler. Oyuncular, Shelbys'in yasadışı bahis dükkanı ve The Garrison Pub da dahil olmak üzere dizinin tüm ünlü yerlerini ziyaret ederek rakip çeteleri yenmek için gizli görevleri tamamlamaya çalışacaklar.

Oyunun yapımcısı Russell Harding oyunla ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Oyuncular kelimenin tam anlamıyla Peaky Blinders dünyasının bir parçası olacaklar ve kimsenin tahmin edemeyeceği karakterlerle bile etkileşime girebilecekler. Dizinin hayranları bu tarz bir deneyim için uzun zamandır çağrıda bulunuyorlardı ve onların bu isteğine yanıt vermekten onur duyuyoruz."

https://www.eurogamer.net/articles/2019-04-26-theres-a-peaky-blinders-vr-game-in-the-works