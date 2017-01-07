Petrol ve gaz şirketleri yenilenebilir enerji karşısında iflas etti

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2016 Yılı yenilenebilir enerjinin önünün açılması için büyük bir dönüm noktası oldu. Pek çok ülkenin fosil yakıt kullanımı ile ilgili geleceğe yönelik kısıtlamalar getirmesi, elektrikli araçların karbon salınımını neredeyse ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahip olduğunun anlaşılması ve Dünya Enerji Ajansı’nın aslında aynı oranda yatırım yapılsa yenilenebilir enerjinin, fosil yakıtlardan bir adım daha önde olduğunu açıklamasıyla gittikçe artan farkındalık, petrol varil fiyatlarının düşüşüyle de gaz ve petrol firmalarını iflasa sürükledi.

Londra merkezli global muhasebe ve danışmanlık şirketi Moore Stephens’in raporuna göre 2015 yılından bugüne Amerika’dan iflas kararı açıklayan 90 petrol ve gaz şirketine 2016 yılında İngiltere’den 16 şirket daha eklendi. Aralarında First Oil Expro, Harkand Group ve Atlantic Offshore gibi köklü şirketlerin de bulunduğu bu iflasların asıl nedeninin ise 2013’de 120 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatlarının 2016’da rekor bir düşüşle 30 doların altına kadar inmesi olduğu belirtildi. Raporda ayrıca petrol fiyatlarında istikrarlı bir yükseliş gerçekleşmezse iflasların artarak devam edeceğinin altını çizildi.

Raporun ardından açıklama yapan Greenpeace İngiltere’nin başmühendisi Doug Parr, iklim biliminden gelen uyarılar arttıkça fosil yakıtların artık kullanılamaz bir hal alacağını ve hükümetin, işçileri ortada bırakmadan 21. Yüzyılın fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Yeni yılın ilk haftası bitmeden Avrupa Birliği'nin belirlediği yıllık hava kirliliği limitini aşan Londra'da, Belediye Başkanı Sadık Han kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, etkin bir hava politikası yürüterek Londra'yı dünyanın en temiz havasına sahip şehir yapmayı umduklarını söylemişti.

Çin’den Büyük Yatırım

Dünya karbon salınımı sıralamasında birinci sırada bulunan Çin 2015 yılından bu yana yenilenebilir enerji için 100 milyar dolardan fazla yatırım yaparak, özellikle ülkedeki hava kirliliği problemini çözmek için, bu alana en fazla yatırım yapan ülkelerden birisi haline geldi. Ülke ayrıca 13. Beş Yıllık Enerji Geliştirme Ulusal Planı'na göre bu yatırım miktarını 2020'ye kadar 360 milyar dolara çıkarmayı ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarını toplam enerji miktarının %15'i haline getirmeyi planlıyor.

Karbon salınımda Çin’in ardından 2. Sırada yer alan ABD'de ise Trump’ın fosil yakıtların daha işlevsel kullanılması yönündeki açıklamalarının ardından yakın gelecekte ülke genelinde sıkı bir yenilebilir enerji politikası beklenmiyor.

https://www.accountancyage.com/2017/01/06/oil-and-gas-sector-insolvencies-hit-new-high/