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Petrol ve gaz şirketleri yenilenebilir enerji karşısında iflas etti

Yenilenebilir enerjiye artan ilgi ve petrol varil fiyatlarındaki büyük düşüş 2016’da 16 büyük İngiliz petrol ve gaz şirketinin iflas kararı açıklamasına neden oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,9b
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37
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Petrol ve gaz şirketleri yenilenebilir enerji karşısında iflas etti
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2016 Yılı yenilenebilir enerjinin önünün açılması için büyük bir dönüm noktası oldu. Pek çok ülkenin fosil yakıt kullanımı ile ilgili geleceğe yönelik kısıtlamalar getirmesi, elektrikli araçların karbon salınımını neredeyse ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahip olduğunun anlaşılması ve Dünya Enerji Ajansı’nın aslında aynı oranda yatırım yapılsa yenilenebilir enerjinin, fosil yakıtlardan bir adım daha önde olduğunu açıklamasıyla gittikçe artan farkındalık, petrol varil fiyatlarının düşüşüyle de gaz ve petrol firmalarını iflasa sürükledi.

Londra merkezli global muhasebe ve danışmanlık şirketi Moore Stephens’in raporuna göre 2015 yılından bugüne Amerika’dan iflas kararı açıklayan 90 petrol ve gaz şirketine 2016 yılında İngiltere’den 16 şirket daha eklendi. Aralarında First Oil Expro, Harkand Group ve Atlantic Offshore gibi köklü şirketlerin de bulunduğu bu iflasların asıl nedeninin ise 2013’de 120 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatlarının 2016’da rekor bir düşüşle 30 doların altına kadar inmesi olduğu belirtildi. Raporda ayrıca petrol fiyatlarında istikrarlı bir yükseliş gerçekleşmezse iflasların artarak devam edeceğinin altını çizildi.

Raporun ardından açıklama yapan Greenpeace İngiltere’nin başmühendisi Doug Parr, iklim biliminden gelen uyarılar arttıkça fosil yakıtların artık kullanılamaz bir hal alacağını ve hükümetin, işçileri ortada bırakmadan 21. Yüzyılın fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Yeni yılın ilk haftası bitmeden Avrupa Birliği'nin belirlediği yıllık hava kirliliği limitini aşan Londra'da, Belediye Başkanı Sadık Han kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, etkin bir hava politikası yürüterek Londra'yı dünyanın en temiz havasına sahip şehir yapmayı umduklarını söylemişti.

Çin’den Büyük Yatırım 

Dünya karbon salınımı sıralamasında birinci sırada bulunan Çin 2015 yılından bu yana yenilenebilir enerji için 100 milyar dolardan fazla yatırım yaparak, özellikle ülkedeki hava kirliliği problemini çözmek için, bu alana en fazla yatırım yapan ülkelerden birisi haline geldi. Ülke ayrıca 13. Beş Yıllık Enerji Geliştirme Ulusal Planı'na göre bu yatırım miktarını 2020'ye kadar 360 milyar dolara çıkarmayı ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarını toplam enerji miktarının %15'i haline getirmeyi planlıyor.

Petrol ve gaz şirketleri yenilenebilir enerji karşısında iflas etti
 
Karbon salınımda Çin’in ardından 2. Sırada yer alan ABD'de ise Trump’ın fosil yakıtların daha işlevsel kullanılması yönündeki açıklamalarının ardından yakın gelecekte ülke genelinde sıkı bir yenilebilir enerji politikası beklenmiyor.

https://www.accountancyage.com/2017/01/06/oil-and-gas-sector-insolvencies-hit-new-high/ Yorum Yaz
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
Tüm Dünya'yı neredeyse 100 yıldır kendi çıkarı için kaosta kaosa savaştan savaşa sürükleyen bu şeref yoksunları batıyormuş..Batsın bu kan içici seref yoksunları....
Tüm Dünya'yı neredeyse 100 yıldır kendi çıkarı için kaosta kaosa savaştan savaşa sürükleyen bu şeref yoksunları batıyormuş..Batsın bu kan içici seref yoksunları...
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1 Yanıt Yanıtla +67
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yalanlar , yalanlar .
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stalker(1979) 2 yıl
winston churchill: "bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir" Demişti

100 senedir Petrol çıkartan ülkeler savaş ve yoksulluk içinde yaşadılar. O şirketler şimdi o kanların içinde boğulsunlar.
winston churchill: "bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir" Demişti100 senedir Petrol çıkartan ülkeler savaş ve yoksulluk içinde yaşadılar...
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Mogolo 2 yıl
yakindir petrol un bitmesi rocfeller ailesi petrol üretimini durdurdutp fosil yakita gecme karari aldi amac petrol ülkelerini biturmek katar Suudi Arabistan iran vs bu ülkeleri kolay lokma görenlere şunu yazim yillik silah harcamaları en cok olan ülkeler petrol arap ulkeleri
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selmand 2 yıl Mogolo
Adolf Mogolo
yakindir petrol un bitmesi rocfeller ailesi petrol üretimini durdurdutp fosil yakita gecme karari aldi amac petrol ülkelerini biturmek katar Suudi Arabistan iran vs bu ülkeleri kolay lokma görenlere şunu yazim yillik silah harcamaları en cok olan ülkeler petrol arap ulkeleri

Tek amaç 3. Dunya savaşı orta doğuda çıksın ve orta doğu ile sınırlı kalsın.
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Mogolo 2 yıl
Abd bu sene icinde 60000 ton petrol alacak
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kadirirdem 2 yıl
şimdiye kadar yedikleri paraya saysınlar...
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Illusive Man 2 yıl
Herkeste oh iyi olmuş batın petrol için ortadoğuyu savaş alanına çevirdiniz,sanki yenilenebilir enerjiyi vietnam madagaskar cumhuriyeti yapıyor 😀 Yine aynı adamların tekelinde olacak enerji birşey değişmeyecekki
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Uzaklardan Gelen 2 yıl
dünyanın en zengin şirketleri enerji şirketleridir devletler batar shell, bp, mobil ve diğerleri batmaz
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PurposeLess sinan 2 yıl
Petrol yüzünden ortadoğu coğrafyasını sömüren, kana bulayan Rockefeller ailesi zaten petrol işinden 1 yıl önce çekilmişti, olan petrole sahip ulus devletlere oluyor dolayısıyla halklara oluyor. Kan emici küresel fırfırlara bişey olduğu yok.
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selmand 2 yıl PurposeLess sinan
PurposeLess sinan
Petrol yüzünden ortadoğu coğrafyasını sömüren, kana bulayan Rockefeller ailesi zaten petrol işinden 1 yıl önce çekilmişti, olan petrole sahip ulus devletlere oluyor dolayısıyla halklara oluyor. Kan emici küresel fırfırlara bişey olduğu yok.

Daha iyisi var kanser ilaçları
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Macella 2 yıl
bi de biz görseydik düştüğünü
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Jeopol 2 yıl
petrol alaninda is yapan buyuk sirketler kolay kolay batmaz. zaten yenilenebilir enerji sirketleri de bu sirketlerin bunyesinden cikiyor.
Ancak gercekten batanlar ise dusuk butceli sirketlerdir. bunlarin cogunun buyuklugu 1 milyar dolari bile bulamaz. e zaten petrol fiyatlari yuksek iken yatirim yapip kurulan sirketler petrol fiyatlari dusunce harcadigi parayi ucu ucuna alabildiginden kapaniyor.
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Bukalemun 2 yıl
İngiltere deki HAMPETROL/DOĞALGAZ rezervi ne kadar ki !???
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sniper23 2 yıl
Bu yenilebilir enerji lobisi forumuda iyice sarmış
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