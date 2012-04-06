Pinterest, en popüler 3. sosyal ağ haline geldi

Fotoğraf tabanlı paylaşım ve yorumlamaya dayanan ve son dönemlerde büyük ilgi görmeye başlayan Pinterest, bunun karşılığını yavaş yavaş alıyor.





Sadece Şubat ayında yaklaşık 17.8 milyon tekil ziyaretçi sayısını gören Pinterest, Experian firmasının ölçümlerine göre en popüler sosyal ağlar sıralamasında 3. sıraya yükseldi.





Instagram ile benzer bir kaderi paylaşan Pinterest, son dönemde medya ve tüketici ilgisinin yoğunlaşmasıyla bir anda sıçrama yaptı. ABD Başkanı Obama'nın da ağa üye olduğu geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Aralık ayında henüz 10. sırada kendisine yer bulabilen Pinterest; geçen ay LinkedIn ve Tumblr gibi iddialı rakiplerini de geride bıraktı.





Google+ sosyal ağının Facebook ve Twitter karşısında beklentilere cevap verememesi, sosyal ağ pazarında girişimcileri tereddütte bırakmıştı. Ancak Pinterest'in başarısı aslında pazarın ne kadar rekabete ve yeni fikirlere açık olduğunu gösterdi.





Pinterest'in reklam ağlarına uygun ve ilgi çekici yapısı da Twitter'ın aksine daha kolay reklam alma ve gelir elde etmeye imkan tanıyor.