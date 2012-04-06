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Pinterest, en popüler 3. sosyal ağ haline geldi

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğraf tabanlı paylaşım ve yorumlamaya dayanan ve son dönemlerde büyük ilgi görmeye başlayan Pinterest, bunun karşılığını yavaş yavaş alıyor.

Sadece Şubat ayında yaklaşık 17.8 milyon tekil ziyaretçi sayısını gören Pinterest, Experian firmasının ölçümlerine göre en popüler sosyal ağlar sıralamasında 3. sıraya yükseldi.

Instagram ile benzer bir kaderi paylaşan Pinterest, son dönemde medya ve tüketici ilgisinin yoğunlaşmasıyla bir anda sıçrama yaptı. ABD Başkanı Obama'nın da ağa üye olduğu geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Aralık ayında henüz 10. sırada kendisine yer bulabilen Pinterest; geçen ay LinkedIn ve Tumblr gibi iddialı rakiplerini de geride bıraktı. 

Google+ sosyal ağının Facebook ve Twitter karşısında beklentilere cevap verememesi, sosyal ağ pazarında girişimcileri tereddütte bırakmıştı. Ancak Pinterest'in başarısı aslında pazarın ne kadar rekabete ve yeni fikirlere açık olduğunu gösterdi.

Pinterest'in reklam ağlarına uygun ve ilgi çekici yapısı da Twitter'ın aksine daha kolay reklam alma ve gelir elde etmeye imkan tanıyor.  

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Cineman 6 yıl
3. olması değil 1. ile oranı önemli bence.
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sozturk1981 6 yıl
Sosyal Ticaret konusunda Türkiye dede gelişmeler görüyorum. Örneğin siziariyorum.com/... adresi yeni ilgilendiğim bir site. Sitenin ana sayfasında site içerisinde neler yapabildiğinde kısaca bahsedilmiş. Üyeler siteyi sosyal paylaşım olarak kullanabiliyor, sanal şirket açabiliyorlar, ürün satışı yapabiliyorlar. Onaylanan şirketten ihale, personel ilanı ve bedava reklam oluşturulabiliyor. Üyeler isterlerse alışveriş yapabiliyor isterlerse kendi özgeçmişlerini oluşturup iş ilanlarına başvurabiliyor. Yani sosyal ticaret adına herşey var gibi görüyorum.
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alikiziltoprak 7 yıl
Daha çook sosyal ağlar çıkar..
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aohung1104 7 yıl
Ben en iyisi bi Google amcadan bakıyım hemen!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sozturk1981 7 yıl
Blog ve Sosyal paylaşımdan bahsederken size yakın bulduğum masterfriends.net/... adresinden bahsetmek istiyorum.
Bu site bir Türk yapımı ve Sosyal Ticaret misyonu taşıyor.
Sitede hem arkadaşlarını bulabiliyor, hem de ücretsiz ilan
ve ücretsiz reklam yayınlanabiliyor. Arkadaş olduğunuz kişilerin
2. el neler sattığını online olarak görülebiliyor veya
duvarınızda yayınlayarak tanıdığınız kişiler ile
paylaşabiliyorsunuz. Kullanıcılar internet üzerinden
yapacağı alışverişlerde her zaman güven sorunu yaşar.
İşte bu site tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerden
alışveriş yapmanızı sağlıyor. Ayrıca sitedeki ses
kaydı sayesinde amatör şarkılarınızı yayınlayabilirsiniz.
Her gün gelişen bu siteyi takip etmenizi öneriyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Doğruyu söylemek gerekirse bu sosyal ağı yeni duydum tabi benım yenı duymam popülariyesinin düşük olduğunu göstermez :)) Ben en iyisi bi Google amcadan bakıyım hemen! ..
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Panama Terzisi 7 yıl
Facebook tarafından 1 milyar dolara satın aldı-alacak.


zdnet.com/...
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ezimuse 7 yıl
Genelde bayanlar kullanıyor ve teknoloji ile ilgilenen pek kişi yok
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dhyorumcusu 7 yıl
"Instagram ile benzer bir kaderi paylaşan Pinterest" ifadesini okuyunca ben de olumsuz bir şey oldu zannettim.
"Sosyal ağ kardeşliği, kader birliği yapan Pinterest ile Instagram" pek yakında :)
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almila1299 7 yıl
ayrıca davetiyeli kayıt alıyor
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carter 7 yıl
Yakın zamanda dahada yaygın hale gelecektir.
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