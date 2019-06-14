Pixel 4’ün canlı görüntüsü ortaya çıktı

Google’ın Pixel 4 modelini geliştirdiği artık bilinen bir gerçek. Hatta geçtiğimiz günlerde firmanın resmi Twitter hesabından cihaza ait görüntülerin paylaşıldığını sizlere ’ınmodelini geliştirdiği artık bilinen bir gerçek. Hatta geçtiğimiz günlerde firmanın resmi Twitter hesabından cihaza ait görüntülerin paylaşıldığını sizlere aktarmıştık . Bugün ise 9to5Google’a ulaşan özel bir kaynak sayesinde Pixel 4 modeli canlı olarak görüldü.

Çift kamera

Cihazın çift kamera ile geleceği önceki paylaşımda zaten öğrenilmişti. Bugünkü sızıntı görsellerde yine arka kamera paketi görülüyor. Kare şeklinde lens alanı içerisinde bulunan çift arka kameranın biraz altına led flaş konumlandırılmış. Bu fotoğrafta net olarak görülmese de kare lens alanı içerisinde farklı sensörlerin de bulunması bekleniyor. Yeni Pixel modelleri derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik konusunda özel yeteneklerle gelebilir.

Cihazın Londra’da görüldüğü aktarıldı. Maalesef ön yüzüne ait herhangi bir görsel mevcut değil. Ancak sızıntının kaynağı ön yüzdeki çift kameranın yerini koruduğunu görebilmiş. Ayrıca üst çentiğin hala geniş olduğundan bahsediliyor.

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Google’ın yeni amiral gemisini Pixel 4 ve Pixel 4 XL olmak üzere iki farklı modelle tanıtması bekleniyor. Görsellerdeki boyutlara göre yorumlamak gerekirse, canlı olarak görünenin Pixel 4 XL olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak kılıftan dolayı cihazın arka tasarımının da pek net anlaşılmadığını belirtelim.

https://9to5google.com/2019/06/14/pixel-4-spotted-wild/