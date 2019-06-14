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Pixel 4’ün canlı görüntüsü ortaya çıktı

Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 4 bu kez canlı olarak görüntülendi. Kare lens alanı içinde bulunan çift kamera paketi yeniden doğrulandı. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Pixel 4’ün canlı görüntüsü ortaya çıktı
Google’ın Pixel 4 modelini geliştirdiği artık bilinen bir gerçek. Hatta geçtiğimiz günlerde firmanın resmi Twitter hesabından cihaza ait görüntülerin paylaşıldığını sizlere aktarmıştık. Bugün ise 9to5Google’a ulaşan özel bir kaynak sayesinde Pixel 4 modeli canlı olarak görüldü.

Çift kamera

Cihazın çift kamera ile geleceği önceki paylaşımda zaten öğrenilmişti. Bugünkü sızıntı görsellerde yine arka kamera paketi görülüyor. Kare şeklinde lens alanı içerisinde bulunan çift arka kameranın biraz altına led flaş konumlandırılmış. Bu fotoğrafta net olarak görülmese de kare lens alanı içerisinde farklı sensörlerin de bulunması bekleniyor. Yeni Pixel modelleri derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik konusunda özel yeteneklerle gelebilir.

Cihazın Londra’da görüldüğü aktarıldı. Maalesef ön yüzüne ait herhangi bir görsel mevcut değil. Ancak sızıntının kaynağı ön yüzdeki çift kameranın yerini koruduğunu görebilmiş. Ayrıca üst çentiğin hala geniş olduğundan bahsediliyor.

Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Huawei Mate X’in çıkış tarihi Eylül ayına ertelendi"

Google’ın yeni amiral gemisini Pixel 4 ve Pixel 4 XL olmak üzere iki farklı modelle tanıtması bekleniyor. Görsellerdeki boyutlara göre yorumlamak gerekirse, canlı olarak görünenin Pixel 4 XL olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak kılıftan dolayı cihazın arka tasarımının da pek net anlaşılmadığını belirtelim.


https://9to5google.com/2019/06/14/pixel-4-spotted-wild/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 hf. en beğenilen
Kamera açısından piyasanın en iyi telefonu olacağı şimdiden belli gibi.
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V4LKyR 6 gün
Abi kare lens alanını falan bilmem ama...
Şu Google'ın kamera yazılımı (6.2.030 version) efsanevi bir şey, uzaylı teknolojisi.
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drserk 1 hf.
bir de ilk kronik arızası neymiş diye telefon çıkmadan haberini yapsalar
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smart1978 1 hf.
Tek kamerayla neler yapiyor malum. Simdi sira geldi 2 li kamerasiyla ...
Her zaman bol kamera anlam ifade etmez ..
3. Jenerasyon donanimsal olan harici Pixel Visual Core ile dehset otesi sonuclara devam edecektir. Elbette burada yazilim koprusu de anlamlidir ki Google bu konuda baya ondedir .
Google Camera Mod portlarin devasa olmasi ve surekli guncel ve popularistesini de korumasi bunun bir kanidir :
celsoazevedo.com/...
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Kerim5100 1 hf. en beğenilen
Kamera açısından piyasanın en iyi telefonu olacağı şimdiden belli gibi.
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