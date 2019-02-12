Plague Inc yapımcısından yeni oyun: Rebel Inc

Plague Inc isimli mobil oyunuyla strateji oyunlarına yeni bir bakış getiren Ndemic Creations’ın yeni oyunu Rebel Inc, iOS’in ardından Android platformunda da yayınlandı.

Plague Inc isimli salgın simulasyonunda, yaymaya çalıştığımız hastalığın bağışıklık ve semptom yeteneklerini geliştirerek insanlığı yok etmeye çalışıyorduk. Bu oyunda ise savaş sonrasında istikrarsız hale gelen ülkedeki halkın isyanını bastırmaya çabalıyoruz.

Yeni oyunda ise çok farklı bir konu var ve bu defa insanlığın iyiliği için mücadele ediyoruz. Büyük bir savaşın ardından istikrarsız hale gelen ülkedeki isyancıları bastırmayı hedefliyoruz. Siyasi lider olmayı hedefiyle yola çıkan devlet memuru olarak oyuna başlıyoruz. Bulunduğumuz toprakta halkın güvenini kazanmaya, refahını sağlamaya ve güvenliğini güçlendirmeye çabalıyoruz. Askeri yatırımlar ile toprakları genişletip, daha geniş popülasyona hitap ediyoruz.

Rebel Inc, 5 farklı haritaya ve karakter seçeneğine sahip. Kullanıcının harita seçimine göre oyun dinamikleri ve hikayesi değişiyor.

Firmanın önceki oyununda Türkçe dil seçeneği bulunuyordu. Ne yazık ki bu oyunda Türkçe dil desteğine yer verilmemiş. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre ilerleyen dönemde yeni dil seçenekleri eklenecek. Oyun Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiyorken App Store'da 12,99 TL'lik fiyat etiketine sahip.