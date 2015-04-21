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PlayStation 4 için 2.51 yazılım güncellemesi yayınlandı

4 yıl
3,7b
1
11
Oyun Konsolları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony başarılı oyun konsolu PlayStation 4 için 2.51 yapı numaralı yeni yazılımını dağıtmaya başladı. Toplamda 245 MB boyuta sahip olan yazılım beraberinde ufak çaplı iyileştirmeler getiriyor.
PlayStation 4 için 2.51 yazılım güncellemesi yayınlandı
 
Özellikler ve bazı uygulamaların kullanımı sırasında sistem yazılım stabilite ve performansının arttırıldığı güncellemeyle ilgili spesifik olarak hangi alanlarda iyileştirmeler yapıldığı Sony tarafından net olarak belirtilmemiş durumda.
Yeni sürümün önümüzdeki günlerde sırayla bütün cihazlara yayılması bekleniyor.

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GokhanMaths 4 yıl
Ben herhangi bir değişiklik görmedim
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JoeyBane 4 yıl
Iyi haber. Bakalım nasıl bir iyileşme var.
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le_tatative 4 yıl
Şu indirme hızına çare bulmayacaklar mı ya. 16mbit internetim var, Ne yaptıysam yapayım 300kbit den hızlı bişey indiremiyorum. Hep Bu hızda indirse ona da tamamım ama genelde 45-60 kbit arası indiriyor
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le_tatative 4 yıl
Şu indirme hızına çare bulmayacaklar mı ya. 16mbit internetim var, Ne yaptıysam yapayım 300kbit den hızlı bişey indiremiyorum. Hep Bu hızda indirse ona da tamamım ama genelde 45-60 kbit arası indiriyor
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RAN7843 4 yıl
harika sessiz cihaz kontrolcu da bu sefer olmusss
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Dr. X 4 yıl
Kırıldı sandım yüreğim koptu :)
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0MG90 4 yıl
Bende almayı düşünüyorum PS4'ü çok iyi cidden
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alito 4 yıl
Sony çalışıyor.
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Persona_Non_Grata 4 yıl
PS4 satışları PS2 yi yakalayacak böyle giderse. 21 milyonu geçti 1,5 yılda.
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Guest-25CF1EFB4 4 yıl
-spesifik?????!!!!!
-spesifik ne la?
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