PlayStation 4 için 2.51 yazılım güncellemesi yayınlandı

Sony başarılı oyun konsolu PlayStation 4 için 2.51 yapı numaralı yeni yazılımını dağıtmaya başladı. Toplamda 245 MB boyuta sahip olan yazılım beraberinde ufak çaplı iyileştirmeler getiriyor.

Özellikler ve bazı uygulamaların kullanımı sırasında sistem yazılım stabilite ve performansının arttırıldığı güncellemeyle ilgili spesifik olarak hangi alanlarda iyileştirmeler yapıldığı Sony tarafından net olarak belirtilmemiş durumda.

Yeni sürümün önümüzdeki günlerde sırayla bütün cihazlara yayılması bekleniyor.