PlayStation 4 için bu yıl yayınlanacak en iyi 10 oyun

Yılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 2019’un ilk çeyreğinde çıkış yapan oyunlara baktığımızda büyük heyecan uyandıran bir yapım çıkmadı. Önümüzdeki aylarda daha büyük yapımlar çıkışını gerçekleştirecek. Bu yazımızda 2019’da yayınlanacak PlayStation oyunlarını derledik.

PS4 oyuncuları için 2018 yılı dolu dolu geçti. Marvel’s Spider-Man, God of War, Red Dead Read Redemption 2, PUBG, Celeste, Assassin's Creed Odyssey gibi önemli yapımları oynama şansı bulduk. 2019 yılı da PS4 oyunları için heyecan veren yıllardan birisi olacak.

Tropico 6 (29 Mart)

Şehir kurma ve yönetme oyunu Tropico 6, hem detaylı grafikleri hem de Dualschock’a uygun arayüzü ile öne çıkıyor. Strateji ve simülasyon oyunlarından hoşlananların merakla beklediği oyunlar arasında bulunuyor.

Days Gone (26 Nisan 2019)

Önümüzdeki ay çıkışını gerçekleştirecek Days Gone, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro özel oyunu olacak. Açık dünya oynanışa sahip bu oyunda ölümcül salgından etkilenmiş yıkık bir dünyada ölüm kalım savaşı vereceğiz. Altımızda motorumuzla birlikte hem zombilere hem de kısıtlı kaynaktan faydalanmak isteyen insanlarla mücadele edeceğiz. Oyunun atmosferi Last of Us’ın atmosferine epey benziyor.

Mortal Kombat 11 (23 Nisan)

Ülkemizde bir hayli sevilen dövüş oyunu Mortal Kombat X’in devam oyunu Mortal Kombat 11, önümüzdeki ay yayınlanacak.

Rage 2 (14 Mayıs 2019)

RAGE 2, bol bol aksiyon, sürekli bir çatışma, ardı arkası gelmeyen düşman dalgası, araç savaşları, çatışma ve yıkım vaat ediyor. Oyun Just Cause 3 ve Mad Max'i yapan Avalanche Studios ile ID Software işbirliğiyle geliştiriliyor.

Control (27 Ağustos)

Max Payne ve Alan Wake gibi yapımlarla isminden söz ettiren Remedy’nin yeni korku oyunu Control, bu yazın sonunda oyuncular ile buluşacak.

The Last of Us 2

PlayStation 3’ün son exclusive oyunlarından Last of Us epey beğenilmiş ve Remastered versiyonu ile PS4’e de gelmişti. PlayStation oyuncuları serinin devamını iple çekiyor. The Last of Us 2’nin bu yıl içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz.

Cyberpunk 2077

The Witcher 3 oyunu ile gönüllere taht kuran CD Projekt RED stüdyosunun yeni oyunu Cyberpunk 2077, teknolojinin çok gelişmiş olduğu bir evren açık dünya oynanış sunuyor. Bir paralı askeri canlandırdığımız Cyberpunk 2077 oyunun çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

Ghost of Tsushima

E3 2018’de duyurulan Ghost of Tsushima, PlayStation 4’ün görsel açıdan en etkileyici yapımlarından birisi olacak. 1274'ün Japonya'sında, Moğol ordusunun Tsushima Adasını ele geçirdiği dönemde geçen bu açık dünyalı aksiyon ve macera oyununda Jin isminde bir samurayı canlandırıyoruz.

Dying Light 2

Birinci kişinin gözünden oynadığınız korku serisinin yeni halkasında, çürüyen şehir ortamını keşfedin. Hastalıklı canlılar kadar diğer insanların da hedefi olabileceğiniz amansız bir kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmak için hızlı düşünme, savaşma ve parkur becerilerinize güvenmeniz gerekecek.

Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2, devasa bir evrende geçiyor. Ubisoft tarafından geliştirilen oyun görsel açıdan iyi bir deneyim yaşatacak.

Pychonauts 2

Pychonauts 2, platform oyunu sevenlerin beklediği oyunlar arasında bulunuyor. Renkli görünümü, hoş seslendirmeleri ve çeşitlilik sunan oynanışı ile Pychonauts 2 keyifli saatler geçirebileceğimiz bir yapım olabilir.