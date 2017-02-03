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PlayStation 4 nihayet harici sabit disk desteğine kavuşuyor

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4, yeni yazılım güncellemesiyle birlikte artık harici sabit diskleri de desteklemeye başlayacak. Güncelleme PS4 beta programı üyelerine sunulmaya başlandı.
2 yıl
3,4b
1
18
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler oyun konsolu PlayStation 4, piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana 50 milyondan fazla sattı. Yaklaşık dört yıl sonra ise bu konsolun desteklediği düzinelerce harika oyuna sahibiz. Ancak oyun çeşitliliğine rağmen depolama alanı gibi büyük bir sorun var.
PlayStation 4'ün 500 GB ve 1 TB modelleri mevcut durumda. Bu kulağa hoş gelse de PS4 sahiplerinin de bildiği gibi çok hızlı bir şekilde doluyor. Günümüzdeki devasa boyuttaki oyunlar bu depolama alanını kolayca doldurabiliyorlar. Hatta birçok kişi yeni oyunları oynayabilmek için eskilerini silmek zorunda kalıyorlar. Peki bu durumun bir çözümü var mı?
Harici sabit disk en mantıklı seçim olarak ön plana çıkıyor. Ne yazık ki, mevcut PlayStation 4 harici sabit disklerin bağlanmasına izin vermiyor. Kullanıcıların yapabilecekleri tek şey paneli söküp dahili sabit sürücüyü çıkararak yerine yenisini takmak ki bu da başlı başına bir iş. Ama artık bu durum değişiyor.
Ayrıca Bkz. "Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu!"
Önümüzdeki PlayStation 4 sistem güncellemesinden (4.50 versiyonu) sonra harici bir sabit sürücü takıp depolama alanını yükseltebileceksiniz. Hem de 8 TB'a kadar. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Harici sabit sürücünün USB 3.0 destekli olması gerekiyor.
Güncellemeye özel duvar kağıtları ve daha basitleştirilmiş bildirimler gibi yeni özellikler de dahil edilmiş durumda. Ayrıca artık 3D filmler, PlayStation VR başlığı kullanılarak stereoskopik 3D olarak izlenebilecek. Sony güncellemeyi bugün PS4 beta programına kaydolan kullanıcılara sunmaya başladı. 4.50 firmware güncellemesinin diğer tüm PS4 sahiplerine ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

http://blog.us.playstation.com/2017/02/03/ps4-system-software-update-4-50-features-detailed/ Yorum Yaz
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Dalette 2 yıl en beğenilen
gelsin korsan oyunlar
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Project Scorpio 2 yıl Dalette
keremcemx
gelsin korsan oyunlar

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FatihEnesKoc. 2 yıl
Bu başlık altında sorayım bari . 2TB kapasiteli nasıl bir HDD önerirsiniz arkadaşlar ? Marka , model konusunda .
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aygunn 2 yıl
Xbox oneda bu özellik var mıydı
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Mahlook 2 yıl
Microsoft'un yaptıklarını kopya etmeye başladılar artık. Sony bu nesilde öndeydin diye ps4 aldık ancak project scorpio vaad ettiklerini yaparsa taraf değişeceğiz bil istedim.
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ekostros 2 yıl
Hayati bir yenilik, konsolun bu yenilik ile biraz daha özgürleşmesi sevindirici.
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berkay_53 2 yıl ekostros
ekostros
Hayati bir yenilik, konsolun bu yenilik ile biraz daha özgürleşmesi sevindirici.

Aksine bu HDD olayı artık katakulli işlerin başlayacağına işaret ediyor bence.
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aliisbara 2 yıl

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kadirirdem 2 yıl
Bu güzel oldu işte hafiza sorunu olmayacak
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E.R.W. 2 yıl
Ntfs desteği var mı acaba,büyük ihtimalle exfat desteği olur sadece
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Emre The Sorcerer 2 yıl E.R.W.
1 TB hdd'yi takınca dosya sistemi geçersiz dedi. NTFS desteklemiyor gibi görünüyor. Formatlamak istiyor ama içindeki bilgileri alacağım o yüzden henüz formatlayamadım.
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deniz.gokcen 2 yıl
RTE sitikırlı PS4'üm var mutluyum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
PS4 satışları artık düşmeye başlayınca firma B planına geçmeye başlamış bile !
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BekirTemel 2 yıl SEO-Uzmanı
ps 5 de yakındır yada pro
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buraky 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
PS4 satışları artık düşmeye başlayınca firma B planına geçmeye başlamış bile !


evet inanılmaz düştü
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Dalette 2 yıl en beğenilen
gelsin korsan oyunlar
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Project Scorpio 2 yıl Dalette
keremcemx
gelsin korsan oyunlar

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