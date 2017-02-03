PlayStation 4 nihayet harici sabit disk desteğine kavuşuyor

Popüler oyun konsolu PlayStation 4, piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana 50 milyondan fazla sattı. Yaklaşık dört yıl sonra ise bu konsolun desteklediği düzinelerce harika oyuna sahibiz. Ancak oyun çeşitliliğine rağmen depolama alanı gibi büyük bir sorun var.

PlayStation 4'ün 500 GB ve 1 TB modelleri mevcut durumda. Bu kulağa hoş gelse de PS4 sahiplerinin de bildiği gibi çok hızlı bir şekilde doluyor. Günümüzdeki devasa boyuttaki oyunlar bu depolama alanını kolayca doldurabiliyorlar. Hatta birçok kişi yeni oyunları oynayabilmek için eskilerini silmek zorunda kalıyorlar. Peki bu durumun bir çözümü var mı?

Harici sabit disk en mantıklı seçim olarak ön plana çıkıyor. Ne yazık ki, mevcut PlayStation 4 harici sabit disklerin bağlanmasına izin vermiyor. Kullanıcıların yapabilecekleri tek şey paneli söküp dahili sabit sürücüyü çıkararak yerine yenisini takmak ki bu da başlı başına bir iş. Ama artık bu durum değişiyor.

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Önümüzdeki PlayStation 4 sistem güncellemesinden (4.50 versiyonu) sonra harici bir sabit sürücü takıp depolama alanını yükseltebileceksiniz. Hem de 8 TB'a kadar. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Harici sabit sürücünün USB 3.0 destekli olması gerekiyor.

Güncellemeye özel duvar kağıtları ve daha basitleştirilmiş bildirimler gibi yeni özellikler de dahil edilmiş durumda. Ayrıca artık 3D filmler, PlayStation VR başlığı kullanılarak stereoskopik 3D olarak izlenebilecek. Sony güncellemeyi bugün PS4 beta programına kaydolan kullanıcılara sunmaya başladı. 4.50 firmware güncellemesinin diğer tüm PS4 sahiplerine ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

http://blog.us.playstation.com/2017/02/03/ps4-system-software-update-4-50-features-detailed/