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PlayStation 4.5 iddiaları güçleniyor

Yeni nesil konsolların yetersiz güce sahip olduğu uzunca bir süredir konuşuluyordu. Playstation 4 için donanımsal güncelleme iddiaları ise artık daha yüksek sesle dile getiriliyor.
3 yıl
5b
1
159
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni nesil konsollar Xbox One ve Playstation 4 yaklaşık 3 yıldır piyasada bulunuyor. Çıktıkları dönemde oldukça iddialı olan bu ürünler geçen süre içerisinde beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Playstation 4 donanım olarak önde olmanın avantajını bir miktar yaşayabilse de hala tüm oyunların 1080P ve 60FPS'de geldiğini söyleyemeyiz.
Microsoft yetkilileri de geçtiğimiz günlerde bu durumun değişmesi için Xbox One'ın ara bir model ile güncelleneceğini açıkladı. Yeni Xbox One donanım olarak selefinden daha güçlü olsa da büyük ihtimalle aynı oyunlara ve altyapıya sahip olacak. Bu durumda yeni satın alınan oyun güçlü donanımda daha iyi bir performansla oynanırken eski Xbox One'da bazı kırpmalar görebiliriz.
Playstation kısmında ise işler biraz daha bulanık. Henüz şirket resmi olarak güncellemeyi doğrulamış değil ancak iddialar git gide güçleniyor. Eurogamer'ın kısa bir süre önce yayınladığı "Playstation 4.5'in gerçek olduğunu biliyoruz. Peki Sony bunu neden yapıyor?" isimli makale de önemli bir kaynak sayılabilir.
Burada güncelleme için en önemli sebeplerden birisi olarak Playstation VR gösteriliyor. İddialar Playstation 4.5 (Resmi adı değil) adıyla anılan yeni konsolun 4K oyunları çalıştırabilecek güçte olacağı yönünde. Donanım konusunda ise tercihin yine AMD'den yana olacağı konuşuluyor. 14 nm FinFet teknolojisiyle üretilen AMD Zen APU birinci tercih konumunda. 4K yükü bu APU'larda yer alacak Polaris GPU mimarisinin sırtında olacak. 
PS 4.5 hamlesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Playstation VR'ı ve günümüz konsollarının gücünü göz önüne alırsak bu tarz bir hamleye gerek var mıydı?

http://www.tweaktown.com/news/51251/even-more-sources-claim-playstation-4-5-real/index.html Yorum Yaz
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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Gelsin, merakla bekliyoruz. Elimizdeki PS4 çöpe gitmeyecek sonuçta. Hala ayni hızda destek vermeye devam ederlerse neden olmasın.

Eskiden elimdeki telefonun/cihazın bir ust modeli cikinca keyfimi kacirirdi sonra bunun anlamsız olduguna karar verdim. Sanırım beni buna Xperia Z2 alıştırdı. Her 6 ayda bir üst modeli çıkıp durdu. :)
Gelsin, merakla bekliyoruz. Elimizdeki PS4 çöpe gitmeyecek sonuçta. Hala ayni hızda destek vermeye devam ederlerse neden olmasın.Eskiden elimdeki t...
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mesuty85 3 yıl
Ben 4.5'i atlayip 5'e gecerim
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ygultekin82 3 yıl
Indie oyunları 4K oynatır anca!
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Sarısin 3 yıl
Konsol ruhuna işleyişine ters bir durum bu umarım böyle bir şey olmaz kullanıcılar çok mağdur olur ne olacak yani şu anki cihazın grafikleri yeterli gibi fps sabit olsun oyun kasmasan oynayalım yeter ucuz bir şey de değildi ki ps4 ... Umarım böyle bir şey olmaz
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oguzhan_48 3 yıl
Sony öyle bi ters köşe yapacakki xboxa öldürücü darbeyi vuracak. Sony asla en azından 2_3 yıl daha donanım güncellemesi yaparak konsol çıkarmaz konsolun devi konumundalar zaten eski kullanıcıyı üzmeyecektir. Çok ciddi bi kesimi elinde bulunduruyor zaten bu kitleyi kaybetmeyi göze almayacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkdevil35 3 yıl oguzhan_48
oguzhan_48

Sony öyle bi ters köşe yapacakki xboxa öldürücü darbeyi vuracak. Sony asla en azından 2_3 yıl daha donanım güncellemesi yaparak konsol çıkarmaz konsolun devi konumundalar zaten eski kullanıcıyı üzmeyecektir. Çok ciddi bi kesimi elinde bulunduruyor zaten bu kitleyi kaybetmeyi göze almayacaktır.

Dün akşam ikisi birde de söylendi yıl içinde çıkacakmış ama sony demiş eski konsollarada destek devam edicek izlemediyseniz izleyin isterseniz.
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ezicioyuncu 3 yıl
Konsolu kendine has oyunlari var diye aldık sürekli güncellenecek telefon gibi olacaksa kalsın bir daha konsol satın almam zaten , tamam eski nesiller gibi 7-8 sene de bir çıkmasın ama 2-3 yılda bir de çıkmasın 5-5.5 yıl da bir bence ideal
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QaraKurum 3 yıl
1990'dan beri oyun oynayan 2007'den beri Konsol sahibi biri olarak (Xbox360, PS4) şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, geçmişte her ne kadar farklı da olsa Günümüzde Sony ve Microsoft, oyun teknolojisinin gelişmesindeki tek engeldir.
Şöyleki;
Sony yada Microsoft bir konsol çıkartır, tüm developer'lar 6-7 sene boyunca aynı donanima oyun yazar, grafikler her jenerasyon için hemen hemen hep aynı kalırdı. Bir Unreal Engine versiyonu çıkar ve tüm firmalar o motor ile 5-6 sene boyunca hep aynı kalitede oyun çıkartırlardı. Satışlar yüksek olurdu kimse risk almazdı zaten istesede alamazdı. Bu arada Exclusive oyunları ve Nintendo wii'yi ayrı kefeye koymak lazım.

Birbaşka açıdan bakıldığında,
Konsollarda 2005 - 2014 aralığında (9 yılda) grafikler sadece bir jenerasyon yükselebilmiştir. Bunun da tek nedeni donanim güncellemesi almayan konsol yapısıdır. Bunu çok da eleştirel olarak söylemiyorum. Konsolun tabiatı tabiki de bu. Benim gibi binlerce insan belkide sadece bu yüzden konsol alıyor. Upgrade olayı ile uğraşmamak için. Ancak kabul edelim grafik teknolojileri de bu yüzden yavaş ilerliyor.
Oyun pazarını domine eden müşteriler konsol müşterileri olduğu için Geliştirici firmalarda kar'in yüksek olduğu konsol pazarına yani mevcut konsolların grafiklerine göre oyun yapıyor. Böylece yeni jenerasyon çıkana kadar hep aynı grafiklerle oyun oynuyoruz. Büyük firmalardan kimsede ticari nedenlerden dolayı PC'ye exclusive oyun çıkartmadığından PC'de kendini yeterince hızlı geliştiremiyor.
Telefon pazarındaki teknolojik gelişme ile Konsollar kıyaslandığında. Konsol tarafında gelişme çok yetersiz görünüyor. Çok daha fazla olması gerekli.
Aslında konsol tarafındaki bu miskinlik, al gülüm ver gülüm böyle de devam ederdi etmesine de..
Allahtan Lucky Palmer denilen bir genç çıktı da Oculust Rift diye birşey yaptı. Bunun üzerine sektör şöyle bir çalkalandı, silkelendi ve tekrar inovasyona yönelmeye başladı. Ardı ardına firmalar VR ürünlerini patlatmaya başladı. Şurası kesin ki eğer bugün PS4.5'i konuşuyorsak bu kesinlikle Oculust Rift sayesindedir. Pazar payını kaybedeceği ( oyun satışlarının azalması ) korkusu ile, Sony VR'ı apar topar kendi sistemine getirdi ve bu yüzünden Konsolunu yeniliyor. Microsoft muhtemelen yeni konsolunda Oculus Rift desteği vereceği için konsolunu güçlendiriyor.
Uzatmayalım,
Özetle:
Bir konsolcu olarak Çok Yaşa PC ve Oculus diyorum, sayenizde konsollar kısa zamanda güncellenecek.
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turkopol 3 yıl QaraKurum
QaraKurum
1990'dan beri oyun oynayan 2007'den beri Konsol sahibi biri olarak (Xbox360, PS4) şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, geçmişte her ne kadar farklı da olsa Günümüzde Sony ve Microsoft, oyun teknolojisinin gelişmesindeki tek engeldir.
Şöyleki;
Sony yada Microsoft bir konsol çıkartır, tüm developer'lar 6-7 sene boyunca aynı donanima oyun yazar, grafikler her jenerasyon için hemen hemen hep aynı kalırdı. Bir Unreal Engine versiyonu çıkar ve tüm firmalar o motor ile 5-6 sene boyunca hep aynı kalitede oyun çıkartırlardı. Satışlar yüksek olurdu kimse risk almazdı zaten istesede alamazdı. Bu arada Exclusive oyunları ve Nintendo wii'yi ayrı kefeye koymak lazım.

Birbaşka açıdan bakıldığında,
Konsollarda 2005 - 2014 aralığında (9 yılda) grafikler sadece bir jenerasyon yükselebilmiştir. Bunun da tek nedeni donanim güncellemesi almayan konsol yapısıdır. Bunu çok da eleştirel olarak söylemiyorum. Konsolun tabiatı tabiki de bu. Benim gibi binlerce insan belkide sadece bu yüzden konsol alıyor. Upgrade olayı ile uğraşmamak için. Ancak kabul edelim grafik teknolojileri de bu yüzden yavaş ilerliyor.
Oyun pazarını domine eden müşteriler konsol müşterileri olduğu için Geliştirici firmalarda kar'in yüksek olduğu konsol pazarına yani mevcut konsolların grafiklerine göre oyun yapıyor. Böylece yeni jenerasyon çıkana kadar hep aynı grafiklerle oyun oynuyoruz. Büyük firmalardan kimsede ticari nedenlerden dolayı PC'ye exclusive oyun çıkartmadığından PC'de kendini yeterince hızlı geliştiremiyor.
Telefon pazarındaki teknolojik gelişme ile Konsollar kıyaslandığında. Konsol tarafında gelişme çok yetersiz görünüyor. Çok daha fazla olması gerekli.
Aslında konsol tarafındaki bu miskinlik, al gülüm ver gülüm böyle de devam ederdi etmesine de..
Allahtan Lucky Palmer denilen bir genç çıktı da Oculust Rift diye birşey yaptı. Bunun üzerine sektör şöyle bir çalkalandı, silkelendi ve tekrar inovasyona yönelmeye başladı. Ardı ardına firmalar VR ürünlerini patlatmaya başladı. Şurası kesin ki eğer bugün PS4.5'i konuşuyorsak bu kesinlikle Oculust Rift sayesindedir. Pazar payını kaybedeceği ( oyun satışlarının azalması ) korkusu ile, Sony VR'ı apar topar kendi sistemine getirdi ve bu yüzünden Konsolunu yeniliyor. Microsoft muhtemelen yeni konsolunda Oculus Rift desteği vereceği için konsolunu güçlendiriyor.
Uzatmayalım,
Özetle:
Bir konsolcu olarak Çok Yaşa PC ve Oculus diyorum, sayenizde konsollar kısa zamanda güncellenecek.

İyide konsolcularin derdi hicbirzaman grafik olmadiki yeni nesil oyuncular yuzunden blkide sony esas kitlesini kaybedicek nintendo akilli bir adim atarsa grafik derdi olan gitsin pc toplamakla ugrassin
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emre_1608 3 yıl
Dünyada satılan Led TV'lerin inch ortalaması belli. Ortalama tv izleme mesafeleri belli.
Yeni playstation 4k desteklese ne olcak ki bizim gözler 4k desteklemiyor. Bu sebeple çok kaptırmamak lazım 4k olayına.

Sony mal mal iş yapmasa bari de bu yaştan sonra pcye geçmekle uğraşmasak. 1080p 30fps nin altına düşmedikten sonra da sıkıntı yok. 60fps olsa iyiydi de stabil olduktan sonra da 30fps de sıkıntı olmuyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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turkopol 3 yıl emre_1608
emre_1608
Dünyada satılan Led TV'lerin inch ortalaması belli. Ortalama tv izleme mesafeleri belli.
Yeni playstation 4k desteklese ne olcak ki bizim gözler 4k desteklemiyor. Bu sebeple çok kaptırmamak lazım 4k olayına.

Sony mal mal iş yapmasa bari de bu yaştan sonra pcye geçmekle uğraşmasak. 1080p 30fps nin altına düşmedikten sonra da sıkıntı yok. 60fps olsa iyiydi de stabil olduktan sonra da 30fps de sıkıntı olmuyor.

Kendi adamlaru cnbcede demisti suan icin 4k gereksiz ev kullanicilari farki kucuk boyutlu tvlerde hissedemez diye
Haber balin cikicak gorursunuz buyuk ihtimal vr unitesi gomuk sekilde ps4 slim cikicak vr gozlukle bundle seklinde
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BlackTower_35 3 yıl
Sony'den açıklama gelmeden inanmak istemiyorum.
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drugsterr 3 yıl
Selamlar,
PS4 de 1 yıllık plus üyelik için 112 tl fiyat koymuşlar Mart sonuna kadar.
Finansbank Encard ımla denedim olmadı. Cüzdana para ekledim, şuan onu bile kabul etmiyor. Ayrı bir worldcarddan çektirmeyi denedim yine hata verdi.
Yeni ps4 aldık, plus üyelik almayı beceremedik, nerde hata yaptık?
Enpara Encard playstore dan alısverislere geri 25 tl ödeme yapıyor diye kullanmak istedik...
Önce Encard ı hiç kabul etmedi, sonrasında deneme amaçlı bir 20 tl cüzdana eft yi yaptı. Üzerine birde 100 tl göndermeyi denedim yine hata verdi.
Şuan neyi denesem kabul etmiyor, moral bozdu bunlar.
Müşteri hizmetlerine yazdım verilen cevap aşağıdaki gibi;

Değerli Sony Dostu,

Paypal veya sanal kart kullanılmamalıdır.

Kart bilgileri ve hesap bilgilerinin birbiri ile uyuşması gerekmektedir. Bilgilerinizi Türkçe karakter ve noktalama işareti kullanmadan girmeniz gerekmektedir.

Kredi kartınızın Uluslar arası alışverişe internet üzerinden alışverişe açık olması gerekmektedir.

Hesabınız ile alış veriş yapmak istediğinizde bankanızın provizyona bekletmediğinden emin olunuz. Bekleyen bir provizyon işleminiz var ise provizyondan düşene kadar beklemeniz gerekmektedir.

Çok fazla sayıda hatalı işlem yapıldı ise 15 gün kadar beklemeniz gerekmektedir.
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snakefatih 3 yıl
Sony yeni konsolu çıkaracağı yönünde kesin açıklamayı yaptı mı?
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Arda 88 3 yıl
1080p tam olarak yakalayamadılar, 4k olayı çok saçma geliyor bana. PS4 en az 2 sene daha gider, 4,5 çıksa bile ara model almak zamanı çok olanın tercihi olabilir. E3 gelsin her şey netleşir.
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kralfox 3 yıl
Saçmalık bu mevcut konsolun ne duruma gelecegini öngöremeyen sony şirketinin rezilliği sadece tamam alalım lakin nasıl alalım hepimiz cebimizde milyarlar tanımıyoruz bir ps4 almak için o kadar ugrastık sonunda aldık şimdi çıkıp böyle bişey yapmak saygısızlık,ve kendi kendinin imajını düşürmekten başka hiçbişey degil bence.
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By Salus 3 yıl
PS4'ün fotolarını çektim bile, UC4 oynadıktan sonra satarım gider kimse kusura bakmasında enayi değil bu insanlar 25 milyondan fazla ps4 sat sonrada "yhaa biz bukadar gücsüz olucağını düşünemedikkk alın ps4.5" de oldu paşam başka ?
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Yahu kardeşim her oyun 1080p 60 fps ultra high olsun başka da bir şey istemiyorum. 4k yı 8k yı pc takımı oynasın
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VieraGT 3 yıl
Konu PS topigi olmasına rağmen burda yorum yapanların %80'i, milattan kalma pcsiyle PC fanboylugu yapanlar.


PS 4.5 çıkarsa ziksen 4k oynatmaz 60 fps olmaz diye yaygara yapan adam kendi pcsinde 720p de low ayarlarda 20-22 fps oyun oynuyor

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snakefatih 3 yıl VieraGT
Milattan kalma yorumun ve smiley lerinle ufkumu açtın konuya gayet güzel açıklama getirdin.
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dark dragon 3 yıl VieraGT
ryangt
Konu PS topigi olmasına rağmen burda yorum yapanların %80'i, milattan kalma pcsiyle PC fanboylugu yapanlar.


PS 4.5 çıkarsa ziksen 4k oynatmaz 60 fps olmaz diye yaygara yapan adam kendi pcsinde 720p de low ayarlarda 20-22 fps oyun oynuyor



Öyle deme, bütün oyunları 4K hatta 8k 240 fps oynuyor onlar. Zaten 8k olmayan oyuna oyun mu denir
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turkopol 3 yıl VieraGT
ryangt
Konu PS topigi olmasına rağmen burda yorum yapanların %80'i, milattan kalma pcsiyle PC fanboylugu yapanlar.


PS 4.5 çıkarsa ziksen 4k oynatmaz 60 fps olmaz diye yaygara yapan adam kendi pcsinde 720p de low ayarlarda 20-22 fps oyun oynuyor



Cogu alamayan veya elindekini onde gosterme cabasindaki insanlar 👍
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