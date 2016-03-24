PlayStation 4.5 iddiaları güçleniyor

Yeni nesil konsollar Xbox One ve Playstation 4 yaklaşık 3 yıldır piyasada bulunuyor. Çıktıkları dönemde oldukça iddialı olan bu ürünler geçen süre içerisinde beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Playstation 4 donanım olarak önde olmanın avantajını bir miktar yaşayabilse de hala tüm oyunların 1080P ve 60FPS'de geldiğini söyleyemeyiz.

Microsoft yetkilileri de geçtiğimiz günlerde bu durumun değişmesi için Xbox One'ın ara bir model ile güncelleneceğini açıkladı. Yeni Xbox One donanım olarak selefinden daha güçlü olsa da büyük ihtimalle aynı oyunlara ve altyapıya sahip olacak. Bu durumda yeni satın alınan oyun güçlü donanımda daha iyi bir performansla oynanırken eski Xbox One'da bazı kırpmalar görebiliriz.

Playstation kısmında ise işler biraz daha bulanık. Henüz şirket resmi olarak güncellemeyi doğrulamış değil ancak iddialar git gide güçleniyor. Eurogamer'ın kısa bir süre önce yayınladığı "Playstation 4.5'in gerçek olduğunu biliyoruz. Peki Sony bunu neden yapıyor?" isimli makale de önemli bir kaynak sayılabilir.

Burada güncelleme için en önemli sebeplerden birisi olarak Playstation VR gösteriliyor. İddialar Playstation 4.5 (Resmi adı değil) adıyla anılan yeni konsolun 4K oyunları çalıştırabilecek güçte olacağı yönünde. Donanım konusunda ise tercihin yine AMD'den yana olacağı konuşuluyor. 14 nm FinFet teknolojisiyle üretilen AMD Zen APU birinci tercih konumunda. 4K yükü bu APU'larda yer alacak Polaris GPU mimarisinin sırtında olacak.

PS 4.5 hamlesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Playstation VR'ı ve günümüz konsollarının gücünü göz önüne alırsak bu tarz bir hamleye gerek var mıydı?

http://www.tweaktown.com/news/51251/even-more-sources-claim-playstation-4-5-real/index.html