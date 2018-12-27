PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmış değil. Ortaya yeni çıkan iddialara göre, sürekli ertelenen ve kullanıcıların da merakla beklediği PS5'in, 4K çözünürlük ve 240 FPS desteği ile gelebileceği dillendiriliyor.

PS5 iki farklı modelle gelebilir

Gaming Bolt'a konuşan ünlü analistlerden Michael Pachter bu açıklamalara ek olarak, PlayStation 5'in VR desteği de sunabileceğini söyledi. Oyunseverleri bir hayli heyecanlandıran bu açıklamalardan sonra ise konu PlayStation 5'in, Xbox söylentilerinde olduğu gibi birkaç varyantı olup olmayacağına geldi.

https://gamingbolt.com/microsoft-may-have-two-next-gen-xbox-variants-says-pachter

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bu soru karşısında ise: "Sadece akış hizmetlerine yönelik bir PlayStation Now cihazı olup olmadığını bilmiyorum. Belki PlayStation ve Xbox iki ayrı versiyonla gelecek ancak Sony'nin bunu yapmaya kararlı olup olmadığından emin değilim." açıklamalarını yaptı. Yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için'nun da 4K desteği sunduğunu belirtelim.