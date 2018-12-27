PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir

Teknoloji Editörü
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmış değil. Ortaya yeni çıkan iddialara göre, sürekli ertelenen ve kullanıcıların da merakla beklediği PS5'in, 4K çözünürlük ve 240 FPS desteği ile gelebileceği dillendiriliyor.
PS5 iki farklı modelle gelebilir
Gaming Bolt'a konuşan ünlü analistlerden Michael Pachter bu açıklamalara ek olarak, PlayStation 5'in VR desteği de sunabileceğini söyledi. Oyunseverleri bir hayli heyecanlandıran bu açıklamalardan sonra ise konu PlayStation 5'in, Xbox söylentilerinde olduğu gibi birkaç varyantı olup olmayacağına geldi.Pachter bu soru karşısında ise: "Sadece akış hizmetlerine yönelik bir PlayStation Now cihazı olup olmadığını bilmiyorum. Belki PlayStation ve Xbox iki ayrı versiyonla gelecek ancak Sony'nin bunu yapmaya kararlı olup olmadığından emin değilim." açıklamalarını yaptı. Yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için PS4 Pro'nun da 4K desteği sunduğunu belirtelim.
https://gamingbolt.com/microsoft-may-have-two-next-gen-xbox-variants-says-pachter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
herkes şimdiden para biriktiriyor galiba malum dolar 5,3da bugün yarınlarda 6 ama 2020 2021de dolar rahatlıkla 10 olur kimse kimseyi kandırmasın ülkeyi satın alabilmeleri için batırıp bop projesini tamamlamak için ekonominin çökmesi ve iç savaşın tetiklenmesi için doları fena yükseltecekler sonuçta ülkenin üretimi yok MİLLİ PARA sistemi yok yapabilirler ama her 100 metrede bir cami yapmaya odaklanmışlar okulmuş işmiş fabirkaymış üretimmiş bunlar önemsiz her geçen artan faizli borclarda cabası 2020de serv'İn yüzüncü yılı kıyamet vakti ülkenin yani sonuçta ülkeyi yönetenin bop eş başkanı olup abdye hizmet edildiğini varsayarsak o yüzden kimse bu ülkedeki tl ile yaşayan kesime diyorum hayal kurmayın yeni konsolda pcde bile batacaksınız su bile alırken ekmek bile alırken fatura günleri gelirken hep ağlayacaksınız
neyse en düşük ihtimal 8 olarak çarpalım 500 dolar ile çıkarsa 500 gblık tabi kime yetecekse artık 500*8 := 4 bin tl yapıyor gümrük vergisi satış vergisi kumar vergisi ile 6 bini bulur oyunlar en önemlisi şuan 5,3dayken bile 800 TL ile çıkan oyunlara baktığınızda o günkü doların yükselişi nedeniyle 8 den baz alalım oyunlar 1000 tl ile çıkacak kara cuma indirimi ile 899tlyi göreceksiniz 900 değil ha 899 tl :D alacağınız o günkü maaş 2,700 tl olur konsol 6 bin olsa oyunlar 1000 tl ile çıksa soruyorum size nasıl almayı planlıyorsunuz asgari ücretli insanlar! o yüzden hayal kurmayın yeni konsolda, bu ülkeden çıkıp rahat yaşam huzurlu yaşamı nasıl elde edebiliriz bunu hayalini kurun bana demeyin ülkeyi terk etmem dikilmekten zevk alırsanız ne ala yok isyan ederseniz kendi hayatınız için herşeyi düşüneceksiniz. dolar 5teyken 7ye çıktığına ülke ekonomisi titanic gibi batıyordu kim bilir 8 7 ye 10 bile çıktığında ne olacak! şuan bile binlerce firma battı konkordato ilan ettiler o gün onuda yapamıyacaklar direk iflas ! 10 ile çarparsak
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