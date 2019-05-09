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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 5 ile birlikte 'yükleme ekranları' tarihe karışacak

Sony, PlayStation 5 ile birlikte yükleme ekranlarının tarihe karışacağını söylüyor. Yeni nesil PlayStation ve Xbox konsollarının SSD depolamayla piyasaya sürüleceği bir süredir biliniyordu.
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony ve Microsoft'un yakın zamanda resmen tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil konsollar bir süredir oyun dünyasının en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Konsolların şu anda belirtilen donanım detayları epey ilgi çekici. Özellikle de SSD depolama çözümleri birçok oyuncuyu heyecanlandırıyor.

Konuyla ilgili bugün Resmi PlayStation Dergisi'ne bazı açıklamalar yapan bir Sony sözcüsü,"Ultra-hızlı SSD'ler gelecek neslin en önemli parçalarından birisi olacak. Hedefimiz 'yükleme ekranlarını' tamamıyla tarihe karıştırmak." ifadelerini kullandı.

PlayStation 5'in SSD depolamayla piyasaya sürüleceği Sony PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny tarafından geçtiğimiz ay onaylanmıştı. Cerny yaptığı açıklamalarda, PlayStation 5'in PlayStation 4'e oranla tam 15 kat daha hızlı veri yükleyebileceğini belirtmişti.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak"

PlayStation 5 nasıl bir donanımla gelecek?


Sony'den Mark Cerny'nin açıklamalarında PlayStation 5'in 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk gibi özellikler sunacağı söylenmişti. PlayStation 5, 7 nm Zen 2 mimarisini temel alan sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci ve özelleştirilmiş Radeon Navi grafik kartıyla gelecek. Konsolun 8-10 TFLOPs civarında bir performans sunması bekleniyor.

PlayStation 5'in yakın bir dönemde resmen tanıtılması ve 2020-2021 gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

https://screenrant.com/ps5-loading-screens-sony/ Yorum Yaz
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blackzeros 1 hf. en beğenilen
dolar 10 tl olursa derdimiz playstation fiyati olmaz bence.
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cimbomman 1 hf.
O dönemde 5 bine ancak ps 4 alabileceksiniz. Ekonomiyi takip eden yok mu gerçekten?
1 Yanıt Yanıtla +16
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Burkiling 1 hf. DH Misafiri
Ya bas git sen o milli bakış açısı masallarını çocukları ABD de okuyup, torunlarını ABD vatandaşı yapanlara anlat. Benim vatandaşım Almandan, ingilizden fazla mesai harcayıp bir Tanzanyalı kadar kazanıyor. Senin o milli bakış açısına sahip zümrenin çocukları ABD de şirket sahibi hatta vergi ödememek için paralarını da vergi cenneti denilen ülkelerde tutuyorlar. Beyefendiler lüks içinde yaşasın diye ben 1 liralık teknolojik ürüne 3 lira ödüyorum. Senin zihniyetindekilere göre vatandaş tuşlu telefon kullansın, araba almasın toplu taşımaya binsin, sesini çıkarmasın her şeyi alkışlasın. Kendin aklını kiraya vermiş olabilirsin bize bulaşma. İnsanlar teknolojiyi seviyorlar ve korkunç döviz kurundan ve adaletsiz vergi uygulamalarından muzdarip olduklarından endişelerini dile getiriyorlar.
Ya bas git sen o milli bakış açısı masallarını çocukları ABD de okuyup, torunlarını ABD vatandaşı yapanlara anlat. Benim vatandaşım Almandan, ingilizden fazla m...
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DH Misafiri 1 hf.
Hangi haberin yorumlarini okusam herkes birbiriyle kavga ediyor :D:D:D
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ardaada1973 1 hf. yeni yorumcu
pes nasıl olacak acaba
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Virtual Reality 1 hf.
Türkiye'nin bu ekonomik şartlarında Playstation 5 sadece kalburüstü gamerların evine girebileceği için Playstation 4 döneminde dibi gören Playstation Cafeler tekrar yükselişe geçecek ve 2. altın cağını yaşayacaklar. Playstation 3 dönemindeki gibi her köşe başında Playstation Cafe olur mu bilemeyiz ama sayılarında ciddi bir artış olacaktır.
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DH Misafiri 1 hf.
sizler bu zeka ile zaten oyun oynamamalısınız, sizlerin cahilliği yüzünden ülke hem batıyor hemde birşey üretemiyor.
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DH Misafiri 1 hf.
Burada konsolun donanımı ile ilgili bilgi veriliyor fakat ben fiyatı ile ilgili yorumlar okuyorum ne alaka? Ve dikkat ediyorum birileri her konu başlığında ekonomi ve siyaset ile ilgili yorumlar yapıyor. Bir şekilde mutlaka konuyu çevirip İsyan ve protest vaziyette konuları saptırıyor. Yok fiyatı ile ilgili bir konu açıklansa amenna diyeceğim lakin alakası yok. Madem Siyaset ve ekonomi konularına bu kadar hakimsiniz bu tarz konuları işleyen site ve forumlara takılın içinizi dökün kardeşim. Tamam siz her istediğinizi uygun fiyata almak için dolar düşsün istiyorsanız bununda bir bedeli var. Aynı yükseldiğinde bir bedeli olduğu gibi. Yükselmesi ve düşmesininde bir getirisi var. Bedeller ve getirileri milli konular olduğu için milli bir bakış açısı gerektirir. Uygun fiyata oyun ve konsol hatta Iphone alayım ne oluyor ise olsun bana ne zihniyeti ile bakılacak kadar hafif meşrepli konular değil bunlar donanım gerektirir. Ha varsa sende bu donanım burası teknoloji sitesi siyaset ve ekonomi sitesi değil git oralarda kafana göre takıl...
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cimbomman 1 hf. DH Misafiri
O siyaset dediğin değil teknolojide, mutfakta sosyal yaşamda iş yaşamında, yaşamın her noktasında gelip hayatının içine sızıp da hayatını boka çeviriyorsa, seçme hakkını bile engelliyorsa, ben de kardeşim yanlışa, kötüye her saniye muhalifim. Ben ps5 8k destekliyor mu ona değil ben 8k destekleyen ps5 e ulaşabilir miyim ona bakıyorum maalesef götü boklu amerikalı amerikada 1 dolara 1 tas çorba içiyorken türkiyede neden 6 tas çorba içiyor bunu sorgularım. Sen hayaller aleminde yaşamaya devam et. Kaç çekirdekli olcakmış ona bak.
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Burkiling 1 hf. DH Misafiri
Ya bas git sen o milli bakış açısı masallarını çocukları ABD de okuyup, torunlarını ABD vatandaşı yapanlara anlat. Benim vatandaşım Almandan, ingilizden fazla mesai harcayıp bir Tanzanyalı kadar kazanıyor. Senin o milli bakış açısına sahip zümrenin çocukları ABD de şirket sahibi hatta vergi ödememek için paralarını da vergi cenneti denilen ülkelerde tutuyorlar. Beyefendiler lüks içinde yaşasın diye ben 1 liralık teknolojik ürüne 3 lira ödüyorum. Senin zihniyetindekilere göre vatandaş tuşlu telefon kullansın, araba almasın toplu taşımaya binsin, sesini çıkarmasın her şeyi alkışlasın. Kendin aklını kiraya vermiş olabilirsin bize bulaşma. İnsanlar teknolojiyi seviyorlar ve korkunç döviz kurundan ve adaletsiz vergi uygulamalarından muzdarip olduklarından endişelerini dile getiriyorlar.
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wustti 1 hf.
doğru başlık :
"yeni nesil konsollar ile birlikte 'yükleme ekranları' tarihe karışacak"
olmalı.
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JESKO 1 hf.
Bizim millet konsol çıkıncada konsolu ve oyunlarını değil fiyatını konuşacaktır iyice fakirleştik çünkü.
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yunusyunus1 1 hf.
8-10 teraflops değil 10-12 teraflops olacak,xbox one x zaten 6 teraflops
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CWaRRioR 1 hf.
Konsol fiyatı diyorsunuz da asıl oyun fiyatları ne olacak Şu an bile yeni çıkan AAA oyunlar 400tl'den aşağı gelmiyor. Sony'nin Aral'la anlaşarak oyun fiyatlarını aşağı çekmesi/çektirmesi gerekli. Hatta Sony Türkiye, yalnızca Türkiye'de çalışan bölge kısıtlı ucuz oyunlar satmalı.
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Gelecekte konsol kalmayacak, kalamaz da zaten. Gittikçe büyüyen oyun boyutları ve beklentilerin sürekli arttığı oyun grafiklerinin yanında hem konsol ve bilgisayarlar hem de oyunun kendisini taşımak ve indirmek gittikçe büyüyen maliyetlere neden olduğu gibi bu maliyetlerin yükünü de oyuncunun sırtından çıkartmaları gerekiyor. Yani daha pahalı konsollar daha pahalı oyunlar demek. Bu da oyun oynamayı sadece zengin bir zümrenin lüks eğlencesi haline getiriyor. Ki şu an bile öyle. Orta halli bir ailenin çocuğu için PS4 ve almak ve yılda 5 yeni çıkan oyun almak fazlasıyla zor ve hatta imkansız. Çalışan kesim de gittikçe daha fazla zaman ve enerji isteyen oyunlar için ayıracak bu kadar zamanı olmayınca onlar da piyasadan çekiliyor. Tek çözüm online sisteme geçerek adil bir şekilde herkesin oynayabileceği bir platform yaratmak. Stadia gibi mesela. Umarım tutar.
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sniper23 1 hf. MonitörKertenkelesi
Stadia her ne kadar güzel bir şey olsada, onu doğru düzgün kullanabilmek için en az 25 mbps upload gerekiyor.
Böyle bir gelişmiş ülkelerin bile her yerinde yok. O yüzden konsollar devam edecektir.
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