PlayStation 5 ile birlikte 'yükleme ekranları' tarihe karışacak

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"Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak"

PlayStation 5 nasıl bir donanımla gelecek?

Sony ve Microsoft'un yakın zamanda resmen tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil konsollar bir süredir oyun dünyasının en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Konsolların şu anda belirtilen donanım detayları epey ilgi çekici. Özellikle de SSD depolama çözümleri birçok oyuncuyu heyecanlandırıyor.Konuyla ilgili bugün Resmi PlayStation Dergisi'ne bazı açıklamalar yapan bir Sony sözcüsü,"Ultra-hızlı SSD'ler gelecek neslin en önemli parçalarından birisi olacak. Hedefimiz 'yükleme ekranlarını' tamamıyla tarihe karıştırmak." ifadelerini kullandı.PlayStation 5'in SSD depolamayla piyasaya sürüleceği Sony PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny tarafından geçtiğimiz ay onaylanmıştı. Cerny yaptığı açıklamalarda, PlayStation 5'in PlayStation 4'e oranla tam 15 kat daha hızlı veri yükleyebileceğini belirtmişti.Sony'den Mark Cerny'nin açıklamalarında PlayStation 5'in 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk gibi özellikler sunacağı söylenmişti. PlayStation 5, 7 nm Zen 2 mimarisini temel alan sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci ve özelleştirilmiş Radeon Navi grafik kartıyla gelecek. Konsolun 8-10 TFLOPs civarında bir performans sunması bekleniyor.PlayStation 5'in yakın bir dönemde resmen tanıtılması ve 2020-2021 gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.