Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak

Sony ve Microsoft'un yakın bir dönemde tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil konsollar bildiğiniz gibi şu sıralar oyun dünyasının en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Sony'den Mark Cerny, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada PlayStation 5 ile ilgili bazı donanım bilgilerini resmen onaylamış ve oyunseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak sektörde konuşulan bazı söylentiler yeni Xbox konsolunun PlayStation 5'i donanım anlamında geride bırakacağını söylüyor.
Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan Seasoned Gaming kurucusu Ainsley Bowden,"Sektörden bazı isimler, Xbox 'Anaconda' konsolunun PlayStation 5'ten daha gelişmiş bir donanım sunacağı yönündeki söylentileri şu anda onayladı." ifadelerini kullandı.
Microsoft bildiğiniz gibi yeni nesil için iki farklı Xbox konsolu üzerinde çalışıyor. Bu iki konsol şu anda "Anaconda" ve "Lockhart" kod adlarıyla anılıyor. Lockhart'ın görece düşük bir donanıma sahip olacağı ve herhangi bir disk sürücüsü barındırmayacağı belirtilmişti. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak. Anaconda kod adıyla anılan konsol ise tam anlamıyla bir 'donanım canavarı' olacak ve bir disk sürücüsüyle gelecek.
Sony PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada PlayStation 5'in 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk gibi özellikler sunacağını söylemişti. PlayStation 5, 7 nm Zen 2 mimarisini temel alan sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci ve Radeon Navi grafik kartıyla gelecek. Konsolun 8-10 TFLOPs civarında bir performans sunması bekleniyor.
Şu anki söylentilere göre Xbox Anaconda'nın donanımı:
CPU: Özelleştirilmiş AMD Zen 2 CPU 8 Çekirdek/16 İzlek ( 7nm)
GPU: Özelleştirilmiş 7nm Radeon Navi GPU (12 TFLOPs performans)
Hafıza: 16GB GDDR6
Depolama: 1TB NVMe SSD @ 1GB/s+ bandwidth
API: DirectX Raytracing + MS AI
Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan Seasoned Gaming kurucusu Ainsley Bowden,"Sektörden bazı isimler, Xbox 'Anaconda' konsolunun PlayStation 5'ten daha gelişmiş bir donanım sunacağı yönündeki söylentileri şu anda onayladı." ifadelerini kullandı.
Microsoft bildiğiniz gibi yeni nesil için iki farklı Xbox konsolu üzerinde çalışıyor. Bu iki konsol şu anda "Anaconda" ve "Lockhart" kod adlarıyla anılıyor. Lockhart'ın görece düşük bir donanıma sahip olacağı ve herhangi bir disk sürücüsü barındırmayacağı belirtilmişti. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak. Anaconda kod adıyla anılan konsol ise tam anlamıyla bir 'donanım canavarı' olacak ve bir disk sürücüsüyle gelecek.
Sony PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada PlayStation 5'in 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk gibi özellikler sunacağını söylemişti. PlayStation 5, 7 nm Zen 2 mimarisini temel alan sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci ve Radeon Navi grafik kartıyla gelecek. Konsolun 8-10 TFLOPs civarında bir performans sunması bekleniyor.
Şu anki söylentilere göre Xbox Anaconda'nın donanımı:
Xbox Anaconda - 499 dolar
CPU: Özelleştirilmiş AMD Zen 2 CPU 8 Çekirdek/16 İzlek ( 7nm)
GPU: Özelleştirilmiş 7nm Radeon Navi GPU (12 TFLOPs performans)
Hafıza: 16GB GDDR6
Depolama: 1TB NVMe SSD @ 1GB/s+ bandwidth
API: DirectX Raytracing + MS AI
https://www.tweaktown.com/news/65642/next-gen-xbox-even-more-powerful-ps5/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 konsola da sahibim exclusive dediğiniz oyunların fiyatlarından bi habersiniz sanırım. Uzun süre fiyatları normale dönsün diye bekliyorsunuz.
Xbox da live , gamepass ve ea access olaylarını araştırın şu anda bu 3 lü arkadaşları yıllık aldığımdan dolayı ucuza bir çok oyunu rahatlıkla oynuyorum. Exclusive oyun diye çıldırmadan konsolun tadını çıkararak oynuyorum. İnanın biraz objektif olsaydınız xbox kolunun ergonomisi yada programlarının kullanışlığıyla üyeliklerinin rahatlıklarının kıymetini bilirdiniz. Konsol bilgisi pes atmaktan ileri olmayanlar gelip konuşmazdı.
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