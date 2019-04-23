Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak

Xbox Anaconda - 499 dolar

Sony ve Microsoft'un yakın bir dönemde tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil konsollar bildiğiniz gibi şu sıralar oyun dünyasının en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Sony'den Mark Cerny, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada PlayStation 5 ile ilgili bazı donanım bilgilerini resmen onaylamış ve oyunseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak sektörde konuşulan bazı söylentiler yeni Xbox konsolunun PlayStation 5'isöylüyor.Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan Seasoned Gaming kurucusu Ainsley Bowden,"Sektörden bazı isimler, Xbox 'Anaconda' konsolunun PlayStation 5'ten daha gelişmiş bir donanım sunacağı yönündeki söylentileri şu anda onayladı." ifadelerini kullandı.Microsoft bildiğiniz gibi yeni nesil için iki farklı Xbox konsolu üzerinde çalışıyor. Bu iki konsol şu andavekod adlarıyla anılıyor. Lockhart'ın görece düşük bir donanıma sahip olacağı ve herhangi bir disk sürücüsü barındırmayacağı belirtilmişti. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak. Anaconda kod adıyla anılan konsol ise tam anlamıyla bir 'donanım canavarı' olacak ve bir disk sürücüsüyle gelecek.Sony PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada PlayStation 5'in 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk gibi özellikler sunacağını söylemişti. PlayStation 5, 7 nm Zen 2 mimarisini temel alan sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci ve Radeon Navi grafik kartıyla gelecek. Konsolun 8-10 TFLOPs civarında bir performans sunması bekleniyor.Şu anki söylentilere göre Xbox Anaconda'nın donanımı:CPU: Özelleştirilmiş AMD Zen 2 CPU 8 Çekirdek/16 İzlek ( 7nm)GPU: Özelleştirilmiş 7nm Radeon Navi GPU (12 TFLOPs performans)Hafıza: 16GB GDDR6Depolama: 1TB NVMe SSD @ 1GB/s+ bandwidthAPI: DirectX Raytracing + MS AI