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Yeni nesil Xbox konsolu PlayStation 5'i geride bırakacak

PlayStation 5 için geçtiğimiz hafta ortaya çıkan donanım detayları epey etkileyiciydi. Ancak sektörde konuşulanlara göre Microsoft çıtayı biraz daha yukarıya çıkarmayı planlıyor.
4 hf.
10,8b
1
57
Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony ve Microsoft'un yakın bir dönemde tanıtmaya hazırlandığı yeni nesil konsollar bildiğiniz gibi şu sıralar oyun dünyasının en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Sony'den Mark Cerny, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada PlayStation 5 ile ilgili bazı donanım bilgilerini resmen onaylamış ve oyunseverleri heyecanlandırmıştı. Ancak sektörde konuşulan bazı söylentiler yeni Xbox konsolunun PlayStation 5'i donanım anlamında geride bırakacağını söylüyor.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan Seasoned Gaming kurucusu Ainsley Bowden,"Sektörden bazı isimler, Xbox 'Anaconda' konsolunun PlayStation 5'ten daha gelişmiş bir donanım sunacağı yönündeki söylentileri şu anda onayladı." ifadelerini kullandı.



Microsoft bildiğiniz gibi yeni nesil için iki farklı Xbox konsolu üzerinde çalışıyor. Bu iki konsol şu anda "Anaconda" ve "Lockhart" kod adlarıyla anılıyor. Lockhart'ın görece düşük bir donanıma sahip olacağı ve herhangi bir disk sürücüsü barındırmayacağı belirtilmişti. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak. Anaconda kod adıyla anılan konsol ise tam anlamıyla bir 'donanım canavarı' olacak ve bir disk sürücüsüyle gelecek.

Sony PlayStation'ın mimari lideri olan Mark Cerny, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada PlayStation 5'in 8K çözünürlük desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve geriye uyumluluk gibi özellikler sunacağını söylemişti. PlayStation 5, 7 nm Zen 2 mimarisini temel alan sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci ve Radeon Navi grafik kartıyla gelecek. Konsolun 8-10 TFLOPs civarında bir performans sunması bekleniyor.

Şu anki söylentilere göre Xbox Anaconda'nın donanımı:

Xbox Anaconda - 499 dolar


CPU: Özelleştirilmiş AMD Zen 2 CPU 8 Çekirdek/16 İzlek ( 7nm)
GPU: Özelleştirilmiş 7nm Radeon Navi GPU (12 TFLOPs performans)
Hafıza: 16GB GDDR6
Depolama: 1TB NVMe SSD @ 1GB/s+ bandwidth
API: DirectX Raytracing + MS AI 

https://www.tweaktown.com/news/65642/next-gen-xbox-even-more-powerful-ps5/index.html Yorum Yaz
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mementopolis 4 hf. en beğenilen
Oyun yok oyun aloooooo :D
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MrKattchup 4 hf.
O kadar para verip xbox alıyorsun yeni nesil exclusive oynayabildiğin tek oyun Forza, diğer tarafta arkadaşın spiderman’i bitirmiş last of us mı oynasam god of war mı diyor.
O kadar para verip xbox alıyorsun yeni nesil exclusive oynayabildiğin tek oyun Forza, diğer tarafta arkadaşın spiderman’i bitirmiş last of us mı oynasam god of ...
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Witcher3 4 hf.
Oyunu olmadıktan sonra geride bıraksa ne olur bırakmasa ne olur
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fukarakoala 3 hf.
Oyun yok diyenler acaba hayatlarında xbox one serisine baktımı ps4 de papağan gibi exclusiveleri sıralayanlar kaç tanesini oynadı acaba herkes sallıyor kulaktan dolma bilgileri ezberden peşi sıra yazarak.
2 konsola da sahibim exclusive dediğiniz oyunların fiyatlarından bi habersiniz sanırım. Uzun süre fiyatları normale dönsün diye bekliyorsunuz.
Xbox da live , gamepass ve ea access olaylarını araştırın şu anda bu 3 lü arkadaşları yıllık aldığımdan dolayı ucuza bir çok oyunu rahatlıkla oynuyorum. Exclusive oyun diye çıldırmadan konsolun tadını çıkararak oynuyorum. İnanın biraz objektif olsaydınız xbox kolunun ergonomisi yada programlarının kullanışlığıyla üyeliklerinin rahatlıklarının kıymetini bilirdiniz. Konsol bilgisi pes atmaktan ileri olmayanlar gelip konuşmazdı.
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alpalp84 3 hf.
God of war çıkışında yaptıkları gibi çok çok ucuza satarlarsa bir tane alırım. Yoksa değmez.
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TheNewAtilla 3 hf.
8 vs 12 teraflops fark olursa yemişim özel oyununu sanki hergün exc oyun oynuyorsunuz. Senede max 2 exc oyun çıkıyor onuda yaya yaya en fazla 1 ay oynarsınız. Geriye kalan 11 ayda kahır çekersiniz. Sony exc oyunlar bile sabit 30 fps veremiyor bak 30 fps diyorum 30
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the_dedektif 3 hf.
Xbox one aldım hemen gamepass ve ea accsess e üye oldum dedim ben bu zamana kadar nasıl almadım ve bu servislere üye olmadım bir hışımla bir sürü oyun indirdim bir iki ay oynadım daha sonra inanın oyunun çokluğu beni boğdu bi süre sonra hangisini oynicanızı şaşırıyorsunuz ve oyunların 4de3ü boş oyunlar. abi oyun az olsun öz olsun ex olsun daha iyi. şimdi ps4 aldım önce gow4 sonra detroid human sonra spiderman sonra days gun hepsini sırayla bitiricem. xbox pişmanlık.
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medverdev 3 hf.
xbox diyince aklıma bir tek forza geliyor
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DH Misafiri 3 hf.
Adamlar bi ton kaliteli studyo.aldi.Oyun yok diye yazmadan once mantikli konusun.2020 ye kadar yeni oyunlar yetisir.
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expressimo 3 hf.
Ne oyun kaldı ne fiyatlandırma...
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ramis78 3 hf.
xbox ı sırf forza için mi alalım yani ?
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Kuantum34 3 hf. yeni yorumcu
Yeni xbox da windows 10 yüklü gelse ve normal pc olarakta kullanılabilse çok fazla satış yapardı bence. Düşünsenize 12 tflops gücünde ışın izleme teknolojisini destekleyen ekran kartlı bir bilgisayarı 500 dolara aldığınızı. Sizce böyle birşey yapar mı microsoft ?
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Boş işler. Zamanında da VHS mi Beta mı diye türlü türlü video oynatıcılar alır millet koli koli evine kaset yığar hatta kiralanır kimse ileride internetin, dijital filmlerin, TV'den full HD film izlemenin mümkün olabileceğin öngöremez öngörene de enayi ve salak gözüyle bakarlardı dahası baktırılırdı. Çünkü yolunacak kaz gerekiyor sisteme ki yeni teknoloji geliştirmeye paraları olsun. Sizin mantığınız alıyor mu gittikçe daha fazla grafik gücü isteyen oyunlar tasarlanıp buna göre konsol yaratmanın maliyetinin bir kaç sene sonra kimsenin karşılayamayacağı bir noktaya geleceğini düşünmek. Kimsenin buna gücü ve parası yetmez. Dolayısı ile önümüzdeki yıllar konsol veya sistem toplamak angarya ve enayilik olacak, online sistemler üzerinden oyuna dönüşecek bu yüzden paranız cebinizde kalsın konsol devri çoktan bitti son kalan enayileri söğüşlüyorlar. Ben şahsen online sistemler gelene kadar eski oyunlarım ile idare edip ekipman ve yeni oyunlara çuval dolusu para bayılmayı artık bıraktım. Yine de siz bilirsiniz.
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