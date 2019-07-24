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PlayStation Store'da büyük 'Yaz İndirimleri' başladı

Sony, PlayStation Store'da Yaz İndirimlerini başlattı. Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Spider-Man gibi oyunlarda önemli indirimler var. Yaz İndirimleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek.
2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PlayStation Store'da büyük Yaz İndirimleri resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda %60'a varan indirimler dikkat çekiyor. İki hafta sürecek olan Yaz İndirimleri kampanyası, 8 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz İndirimleri'nde beklendiği gibi son zamanların popüler birçok oyunu indirime girmiş durumda. Bu yılın en beğenilen ve en çok satan yapımlarından Resident Evil 2, 399 TL'den 159 TL'ye inmiş. Red Dead Redemption 2 ise şu anda 179 TL'ye satılıyor. Ayrıca Devil May Cry 5, Spider-Man PS4, GTA V ve World War Z gibi oyunlarda da önemli indirimler göze çarpıyor.

Ayrıca Bkz. "PlayStation Store'da büyük 'Yaz İndirimleri' başladı"
Electronic Arts oyunlarında da indirimler var ancak bildiğiniz gibi bugün EA Access PS4 resmen yayınlandı. Bir aylık abonelik fiyatı 25 TL. EA oyunlarını almadan önce bir kez daha düşünmenizde fayda var.

Yaz İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları sıraladık:

Marvel’s Spider-Man -- 134,00 TL
Days Gone -- 199,00 TL
Assassin's Creed Odyssey -- 159,00 TL
FIFA 19 -- 131,32 TL
Red Dead Redemption 2 -- 179,00 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition -- 49,00 TL
World War Z -- 114,00 TL
RESIDENT EVIL 2 -- 159,00 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm -- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
NBA 2K19 -- 99,00 TL
Battlefield V -- 143,60 TL
F1 2019 Anniversary Edition -- 209,30 TL
Far Cry New Dawn -- 134,50 TL
RAGE 2 -- 199,00 TL
Devil May Cry 5 -- 159,00 TL
Bloodborne -- 64,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
Gran Turismo Sport -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Horizon Zero Dawn Complete Edition -- 64,00 TL
A Way Out -- 87,10 TL
KINGDOM HEARTS III -- 179,40 TL
MONSTER HUNTER: WORLD -- 84,00 TL
Shadow of the Tomb Raider -- 98,67 TL
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition -- 65,70 TL
Persona 5 -- 84,00 TL
Shadow of the Colossus -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
Wolfenstein II: The New Colossus -- 94,00 TL
DARK SOULS: REMASTERED -- 84,00 TL

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Yaz_indirimleri-95136.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paetzold 59 dk.
İndirimli hali bunlarsa normali nasıl aga
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Requizm 1 sa.
Büyük yaz indirimleri?
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XanthiN 2 sa.
NBA 2K19’u 3 dolara PSN US’dan almıştık. PSN TR hala utanmadan 100 lira fiyat çekiyor.
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