"PlayStation Store'da büyük 'Yaz İndirimleri' başladı"

'da büyük Yaz İndirimleri resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyundaindirimler dikkat çekiyor. İki hafta sürecek olan Yaz İndirimleri kampanyası, 8 Ağustos'ta sona erecek.Yaz İndirimleri'nde beklendiği gibi son zamanların popüler birçok oyunu indirime girmiş durumda. Bu yılın en beğenilen ve en çok satan yapımlarından, 399 TL'den 159 TL'ye inmiş.ise şu anda 179 TL'ye satılıyor. Ayrıcavegibi oyunlarda da önemli indirimler göze çarpıyor.Electronic Arts oyunlarında da indirimler var ancak bildiğiniz gibi bugünresmen yayınlandı. Bir aylık abonelik fiyatı 25 TL. EA oyunlarını almadan önce bir kez daha düşünmenizde fayda var.Yaz İndirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları sıraladık:-- 134,00 TL-- 199,00 TL-- 159,00 TL-- 131,32 TL-- 179,00 TL-- 49,00 TL-- 114,00 TL-- 159,00 TL-- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)-- 99,00 TL-- 143,60 TL-- 209,30 TL-- 134,50 TL-- 199,00 TL-- 159,00 TL-- 64,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)-- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)-- 64,00 TL-- 87,10 TL-- 179,40 TL-- 84,00 TL-- 98,67 TL-- 65,70 TL-- 84,00 TL-- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)-- 94,00 TL-- 84,00 TL