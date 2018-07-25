PlayStation sahiplerinin merakla beklediği PlayStation Store yaz indirimleri başladı. PlayStation’ın pek çok kaliteli yapımı büyük indirimi girdi. İndirim ile önemli başyapıtları 60 TL’ye ve daha düşük fiyata satın alabilmek mümkün.

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Oyunların yanında DLC paketleri de indirime girdi. Ayrıca daha önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi PS Plus aboneleri, bazı oyunlarda indirime ek yüzde 10 indirim gibi fırsatlardan yararlanabiliyor. Bugün başlayan PS Store yaz indirimleri 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu seneki indirimleri, daha önceki indirim dönemlerine göre tatmin edici olmayabilir.

PlayStation yaz indirimine giren bazı oyunlar ve fiyatı

Oyun Adı Fiyat PS Store Linki Gran Tourismo Sport 59 TL Link Grand Theft Auto V 59 TL Link STAR WARS Battlefront II 59 TL Link The Crew 2 149 TL Link Horizon Zero Dawn 59 TL Link Rainbow Six Siege Advenced Edition 59 TL Link The Witcher 3 GOTY 59 TL Link The Sims 4 74 TL Link Assassin's Creed Origins 104 TL Link The Division 107 TL Link FRANTICS 24 TL Link Uncharted: Kayıp Miras 59 TL Link Batman: Arkham VR 30 TL Link Superhot VR 54 TL Link RICK AND MORTY: Virtual Rickality 59 TL Link