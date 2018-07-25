Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation Store yaz indirimleri başladı

Müjde! Playstation yaz indirimleri indirimleri başladı. PlayStation Store yaz indirimine giren oyunlar ve PS Store yaz indirimlerinin ne zaman biteceği bilgisi haberimizde.
10 ay
4,2b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation sahiplerinin merakla beklediği PlayStation Store yaz indirimleri başladı. PlayStation’ın pek çok kaliteli yapımı büyük indirimi girdi. İndirim ile önemli başyapıtları 60 TL’ye ve daha düşük fiyata satın alabilmek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Commodore 64 Mini, 9 Ekim'de satışa sunulacak"

Oyunların yanında DLC paketleri de indirime girdi. Ayrıca daha önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi PS Plus aboneleri, bazı oyunlarda indirime ek yüzde 10 indirim gibi fırsatlardan yararlanabiliyor. Bugün başlayan PS Store yaz indirimleri 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu seneki indirimleri, daha önceki indirim dönemlerine göre tatmin edici olmayabilir.

PlayStation yaz indirimine giren bazı oyunlar ve fiyatı

Oyun Adı

Fiyat

PS Store Linki

Gran Tourismo Sport

59 TL

Link

Grand Theft Auto V

59 TL

Link

STAR WARS Battlefront II

59 TL

Link

The Crew 2

149 TL

Link

Horizon Zero Dawn

59 TL

Link

Rainbow Six Siege Advenced Edition

59 TL

Link

The Witcher 3 GOTY

59 TL

Link

The Sims 4

74 TL

Link

Assassin's Creed Origins

104 TL

Link

The Division

107 TL

Link

FRANTICS

24 TL

Link

Uncharted: Kayıp Miras

59 TL

Link

Batman: Arkham VR

30 TL

Link

Superhot VR

54 TL

Link

RICK AND MORTY: Virtual Rickality

59 TL

Link


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 10 ay en beğenilen
Bari resme PlayStation oyanayan birilerini koysaydiniz, GameCube oynayanlari değil
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Shallow Bay 10 ay
indirimleri genel olarak UK PSN kullanıcıları dahi beğenmemişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 10 ay
Resimdeki dede gözü kapalı oynuyor oyunu bir de vay be

Böyle bir ortam bizim buralarda da olsa keşke, dede,nine,torun,tombalak almışız kontrolleri oyun oynuyoruz,düşüncesi bile güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 10 ay
bir gün ps4 alacam ama ne zaman . indirimler fena gıdıklıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
premiumbeyin 10 ay olağan_şüpheli
Başkan senin vita yokmuydu ya
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 10 ay en beğenilen
Bari resme PlayStation oyanayan birilerini koysaydiniz, GameCube oynayanlari değil
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gowlet 10 ay Rachsuchtig
Yav alemsiniz 😂😂😂
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay YouTube'un Android uygulamasında can sıkıcı hata 10 ay Blade Runner 2049'ın beta sürümü Android üzerinden kullanıcıyla buluşuyor 10 ay Okyanustaki çöpleri "yemesi" için dev bir pac-man tasarlandı 10 ay Kripto paraların piyasa değeri 300 milyarı aştı 10 ay SpaceX durmak bilmiyor: Üç gün içerisinde ikinci kez roket indirdiler 10 ay Google Dökümanlara dil bilgisi denetleme özelliği geliyor 10 ay Hindistan'da devlete ait demir yolları operatörü müşterilerin verilerini satabilir 10 ay Intel Core i7-9700K’da sanal izlek desteği bulunmayabilir 10 ay Asphalt 9: Legends indirmeye sunuldu! İşte iOS ve Android indirme linkleri 10 ay Intel'in Amber Lake işlemcileri detaylandı 10 ay Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar 10 ay Mars'ta tam 20 kilometrelik yer altı gölü bulundu 10 ay WhatsApp grup sohbetlerine artık Siri üzerinden mesaj gönderilebilecek 10 ay Xperia XZ3, dünyanın en yüksek çözünürlüklü mobil kamera sensörüyle gelebilir 10 ay Qualcomm'dan Huawei'nin GPU Turbo teknolojisine rakip geliyor 10 ay Twitter'dan Elon Musk'a özel yasaklama 10 ay 2018 Porsche Macan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 10 ay Bosch, otonom araçlar için yol durumu uyarı sistemi geliştiriyor 10 ay Xiaomi Mi A2 hakkında her şey: Android One güçleniyor 10 ay Ford otonom araç geliştirmek için yeni şirket kurdu 10 ay GÖRÜNTÜLENEN PlayStation Store yaz indirimleri başladı Sonraki Elgato Stream Deck Mini kontrolcüsü duyuruldu 10 ay Karşınızda resmi basın görselleriyle Meizu 16 ve 16 Plus 10 ay Outlook.com'a gece modu özelliği geldi 10 ay Samsung’un yeni grafik birimi çok ses getirecek 10 ay Xiaomi Pocophone F1 en ucuz amiral gemisi olabilir 10 ay 2019 Audi Q3, yeni teknolojileri ve daha dinamik tasarımıyla tanıtıldı 10 ay Huawei HiCare ile akıllı telefon hizmetinde yeni çözüm dönemi 10 ay QLC NAND bellek savaşı kızışıyor 10 ay Sony Xperia XZ3 yenilenen tasarımıyla karşınızda 10 ay Valve bir haftada 100 bin kullanıcıyı engelledi 10 ay Elektrik hattından internet aktarın! "TP-Link TL-PA7010 incelemesi" 10 ay Google'ın tamamen beyaz olarak yenilenen materyal tasarımından örnekler 10 ay Günde 143 milyar kelime çeviren "Google Çeviri" para kazandırmıyor 10 ay Commodore 64 Mini, 9 Ekim'de satışa sunulacak 10 ay Honor 9N resmi olarak duyuruldu 10 ay Boeing, SpaceX'in gerisinde kaldı: Starliner'da büyük hata 10 ay Avermedia Live Gamer Portable 2 Plus video yakalama cihazı inceleme 10 ay Nvidia’nın 11 serisi kartlarının çıkış tarihi sızdı | Gecikme sebebi 10 ay Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor 10 ay Yeni nesil Xbox, oyun akış hizmetini destekleyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim