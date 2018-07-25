PlayStation Store yaz indirimleri başladı

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Oyunların yanında DLC paketleri de indirime girdi. Ayrıca daha önceki indirim dönemlerinde olduğu gibi PS Plus aboneleri, bazı oyunlarda indirime ek yüzde 10 indirim gibi fırsatlardan yararlanabiliyor. Bugün başlayan PS Store yaz indirimleri 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu seneki indirimleri, daha önceki indirim dönemlerine göre tatmin edici olmayabilir.
PlayStation yaz indirimine giren bazı oyunlar ve fiyatı
|
Oyun Adı
|
Fiyat
|
PS Store Linki
|
Gran Tourismo Sport
|
59 TL
|
Grand Theft Auto V
|
59 TL
|
STAR WARS Battlefront II
|
59 TL
|
The Crew 2
|
149 TL
|
Horizon Zero Dawn
|
59 TL
|
Rainbow Six Siege Advenced Edition
|
59 TL
|
The Witcher 3 GOTY
|
59 TL
|
The Sims 4
|
74 TL
|
Assassin's Creed Origins
|
104 TL
|
The Division
|
107 TL
|
FRANTICS
|
24 TL
|
Uncharted: Kayıp Miras
|
59 TL
|
Batman: Arkham VR
|
30 TL
|
Superhot VR
|
54 TL
|
RICK AND MORTY: Virtual Rickality
|
59 TL
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Böyle bir ortam bizim buralarda da olsa keşke, dede,nine,torun,tombalak almışız kontrolleri oyun oynuyoruz,düşüncesi bile güzel.