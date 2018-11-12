Pokemon Detective Pikachu filminin ilk fragmanı yayınlandı

https://screenrant.com/detective-pikachu-movie-trailer/

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Warner Bros.'un bir süredir üzerinde çalıştığı live action Pokémon filmi için ilk fragman nihayet yayınlandı.tarafından seslendirilen Pikachu'nun başrolde yer aldığı Pokemon Detective Pikachu, her şeyiyle oldukça enteresan görünüyor.Filmin Türkçe altyazılı fragmanı:Pokemon Detective Pikachu,uyarlanmış. Warner Bros Pictures'ın 2016 yılında duyurusunu yaptığı film, 20 yılı aşkın süredir popüler kültürü adeta domine eden anime ve oyun serisi Pokemon'unolma özelliğini taşıyor. Ancak Detective Pikachu; konusu, karakterleri vehayal edilenden çok daha farklı bir yapıya sahip.Warner Bros'un film hakkında yayınladığı açıklama şu şekilde"Herkesin bildiği Pokémon ilk gerçek-aksiyon filmi ile ekranlara geliyor. Bir fenomen haline gelen ikonik POKÉMON Dedektif Pikachu karakterini Ryan Reynolds seslendiriyor. POKÉMON hayranları daha önce hiç böyle bir filmi tecrübe etmedi.Film özel dedektif Harry Goodman’in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlıyor. Onu bulmak ise 21 yaşındaki oğlu Tim ve Harry’nin ortaği dedektif Pikachu’ya düşüyor."Monsters vs. Aliens ve Goosebumps gibi yapımlarla adını duyuran Rob Letterman'ın yönettiği Pokemon Detective Pikachu filminin başrollerinde Justine Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Film,vizyona girecek.