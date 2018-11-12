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Pokemon Detective Pikachu filminin ilk fragmanı yayınlandı

Dünyanın en popüler serilerinden birisi olan Pokemon'un ilk canlı aksiyon filmi yakında sinemaseverlerle buluşuyor. Warner Bros Pictures, filmin ilk fragmanını da yayınladı.
6 ay
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18
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Warner Bros.'un bir süredir üzerinde çalıştığı live action Pokémon filmi için ilk fragman nihayet yayınlandı. Ryan Reynolds tarafından seslendirilen Pikachu'nun başrolde yer aldığı Pokemon Detective Pikachu, her şeyiyle oldukça enteresan görünüyor.

Filmin Türkçe altyazılı fragmanı:


Pokemon Detective Pikachu, Nintendo 3DS'in popüler oyunu Detective Pikachu'dan uyarlanmış. Warner Bros Pictures'ın 2016 yılında duyurusunu yaptığı film, 20 yılı aşkın süredir popüler kültürü adeta domine eden anime ve oyun serisi Pokemon'un ilk canlı aksiyon filmi olma özelliğini taşıyor. Ancak Detective Pikachu; konusu, karakterleri ve konuşan Pikachu'suyla hayal edilenden çok daha farklı bir yapıya sahip.

Warner Bros'un film hakkında yayınladığı açıklama şu şekilde

"Herkesin bildiği Pokémon ilk gerçek-aksiyon filmi ile ekranlara geliyor. Bir fenomen haline gelen ikonik POKÉMON Dedektif Pikachu karakterini Ryan Reynolds seslendiriyor. POKÉMON hayranları daha önce hiç böyle bir filmi tecrübe etmedi.

Film özel dedektif Harry Goodman’in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlıyor. Onu bulmak ise 21 yaşındaki oğlu Tim ve Harry’nin ortaği dedektif Pikachu’ya düşüyor."

Monsters vs. Aliens ve Goosebumps gibi yapımlarla adını duyuran Rob Letterman'ın yönettiği Pokemon Detective Pikachu filminin başrollerinde Justine Smith, Kathryn Newton ve Ken Watanabe gibi isimler yer alıyor. Film, 10 Mayıs 2019'da vizyona girecek.

https://screenrant.com/detective-pikachu-movie-trailer/ Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Favori kemirgenim ne hale gelmiş
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bluedevil866 6 ay
gene siyahi bi karakter sokmuslar. bu isin de boku cikmadi mi sayin liberal yonetmenler? siyonist efendileriniz kizgin Trump`in secilmesine ... anladik ... ama yeter! nerede orjinali nerede bu liberalin cektigi film ....
gene siyahi bi karakter sokmuslar. bu isin de boku cikmadi mi sayin liberal yonetmenler? siyonist efendileriniz kizgin Trump`in secilmesine ... anladik ... ama...
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Moueson 5 ay
Kim ne derse desin beni heyecanlandırdı. Bence ilginç bir film olacak
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exdanples 6 ay
Tamam Pokemon fikri güzel de niye dedektif Pikachu daha iyi bir konu bulamadılar mi koskoca Pokemon evreninde
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Archer the Archer 6 ay
Çarizartı keşke fragmanda göstermeselermiş biraz gizli kalsaymış sürpriz olsaydı
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etrafınabakançocuk 6 ay
Nedendir bilmiyorum ama fragmanı izlediğimde tüylerim diken diken oldu
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Rebellion87 6 ay
Ash yok la abaza Brock yok.
Bunlarsız olurmu be.
Black Ash yapmışlar :-)
Al sana Pokémon
youtu.be/...
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DH Misafiri 6 ay
pokemon master net ve pokemon master pmn youtube kanalı
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darkdiva 6 ay
Pikachu'nun konuşma nedeni çok farklı ama spoiler olacak diye söylemiyorum. Sesi neden öyle filmi izleyince anlarsınız.
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met@lrock 6 ay
bu nasıl pikachu ?
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Thomas Anderson 6 ay
konu, karakter farklı ama yine de heyecanlandırdı beni
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klongs 6 ay
keşke ash de olsaydı
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pokemon filmi, pokemon ve
5 etiket daha pokemon detective pikachu sinema Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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