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Pokemon Go oyuncuları 8 milyar kilometre yürüdü

Bir dönemin fırtınalar estiren mobil oyunu Pokemon Go şimdilerde sessizliğe gömüldü ancak halen oynanmaya devam ediyor. Oyuncular bugüne kadar dünya çevresini 200 000 kere kat etti.
2 yıl
2,4b
1
17
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İndirmeye sunulduğunda büyük bir çılgınlığa dönüşen Nintendo’nun Pokemon Go oyunu ilk günkü gibi gündemde değil ancak halen yoğun bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Dünya çapında Pokemon oyuncuları büyük bir rekora imza attı.

Geliştirici Niantic Labs tarafından verilen bilgilere göre Pokemon Go oyuncuları toplamda 8.7 milyar kilometre yol yaptı. Oyun daha çok Pokemon noktalarına yürüyerek gitmeyi gerektirdiği için milyonlarca oyuncunun bu toplama erişmesi normal. Bu rakam dünyanın çevresini 200 000 kez dolaşabiliyor. Yine bu yürüyüş ile Pluto’ya kadar gitmek mümkün. Ayrıca toplamda 88 milyar Pokemon yakalanmış. Bu da ilginç bir rekor.

Ayrıca Bkz. "Popüler iOS oyunu Hocus, Android’e geldi"

Oyun ilk ayında 140 milyon dolar civarı gelir elde ederek en hızlı kazanan oyun ünvanını almıştı. Oyuncular kalabalık gruplar oluşturarak etkinlikler yapmış ve sık sık önemli mekanların oyuncular tarafından istila edildiği gündeme gelmişti. Şimdilerde oyun eskisi gibi oynanmıyor ancak Niantic çeşitli güncellemeler ve yeni Pokemon türleriyle heyecanı yüksek tutmaya çalışıyor.

 

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Front-Back 2 yıl en beğenilen
taze şeye çok sinek konarmış. Hani nerede pokemon go şimdi?
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BekirTemel 2 yıl
son baktığımda pc karşısında google maps üzerinden yürüyorlardı ama sen bilirsin.
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xmen121 2 yıl
Baya keşfetmişler
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abrenax 2 yıl
Millette bu kafa olduğu sürece daha çok yürür.
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muhmercan 2 yıl
Özel hayatı tehdit eden bir oyun.
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Paetzold 2 yıl
Harbiden güzel patladi
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berke_17 2 yıl
ilk duyulunca hanerlere bile çıktı artık adı bile duyulmuyor
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Mianfei 2 yıl
Onun %90'ı fake
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Physicist_Emre 2 yıl
Baya balon bir oyundu tahmin ettiğimden daha kısa sürede söndü.
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verag 2 yıl
hangi uzunluk birimi :D yürüyerek mi bilgisayar üzerinden gps ile mi ?
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damn2u 2 yıl
Güzel oyun fakat her ülkede aynı anda çıkmaması ile büyük hata yaptı.
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Guhong01 2 yıl
bunu haber yapmaları komedi olmuş, bu oyunu oynarken 60 km kendim yürüdüm, 150 km filan da botla yürüttüm pc'de, sonra da banlandım zaten :)
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