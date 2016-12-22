Pokemon Go oyuncuları 8 milyar kilometre yürüdü

İndirmeye sunulduğunda büyük bir çılgınlığa dönüşen Nintendo’nun Pokemon Go oyunu ilk günkü gibi gündemde değil ancak halen yoğun bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Dünya çapında Pokemon oyuncuları büyük bir rekora imza attı.

Geliştirici Niantic Labs tarafından verilen bilgilere göre Pokemon Go oyuncuları toplamda 8.7 milyar kilometre yol yaptı. Oyun daha çok Pokemon noktalarına yürüyerek gitmeyi gerektirdiği için milyonlarca oyuncunun bu toplama erişmesi normal. Bu rakam dünyanın çevresini 200 000 kez dolaşabiliyor. Yine bu yürüyüş ile Pluto’ya kadar gitmek mümkün. Ayrıca toplamda 88 milyar Pokemon yakalanmış. Bu da ilginç bir rekor.

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Oyun ilk ayında 140 milyon dolar civarı gelir elde ederek en hızlı kazanan oyun ünvanını almıştı. Oyuncular kalabalık gruplar oluşturarak etkinlikler yapmış ve sık sık önemli mekanların oyuncular tarafından istila edildiği gündeme gelmişti. Şimdilerde oyun eskisi gibi oynanmıyor ancak Niantic çeşitli güncellemeler ve yeni Pokemon türleriyle heyecanı yüksek tutmaya çalışıyor.