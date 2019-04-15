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Pop-up kameralı Redmi modeli sızdırıldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından yalanlanan fakat kasten yapıldığını düşündüğümüz sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan fotoğrafta pop-up kameralı yeni bir telefon yer alıyor.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Ürün Direktörü Wang Teng, Weibo üzerinden basit bir fotoğraf paylaştı. Pekin’deki şirket merkezinde çekilen ve odağında dört adet şişenin olduğu fotoğrafta ilginç bir şey bulunuyor: Kırmızı renkli ve pop-up kameralı bir telefon. 
Arkaplandaki telefona ilgi odağı kaydığı anda fotoğrafı sosyal medyadan silen yetkililer, internette hiçbir şeyin silinemediği gerçeğin ya unuttular ya da baştan beri amaç bu şekilde reklam yapmaktı.
Daha önce Redmi tarafından açıklanan ve Snapdragon 855’ten gücünü alacak bir telefonun yakında çıkacak olması, bu fotoğraf ile birebir örtüşüyor. Lu Weibing, Redmi marka müdürü tarafından daha önce yapılan açıklama ise sızıntıların gerçek ürüne hiçbir şekilde benzemediği yönündeydi.
Eğer fotoğraflardaki telefon gerçekten Xiaomi tarafından çıkarılacaksa, bu firmanın pop-up kameralı ilk modeli olacak. Görselden elde edilen sınırlı bilgiye göre arka plandaki gizemli telefon, şuan piyasada yer alan modellerden farklı.
Kaynaklardan aktarılana göre fotoğrafaki kağıtta yer alan Çince’yi çevirmek ne kadar zor olsa da anlaşıldığı kadarıyla renkler “gâyet iyi”, “ince ayar çekmek gerekli” ve “çalışmıyor” ifadelerine sahip. Bu kağıt, firmanın telefonu geliştirme aşamasında tuttuğuna bir diğer kanıt olma potansiyeline sahip.

https://www.gsmarena.com/redmi_smartphone_leaks_with_a_popup_camera-news-36548.php Yorum Yaz
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hazarRS 1 ay
Güzelim Türkçe'miz varken neden pop-up deme ihtiyacı duydunuz? Bazı durumlarda ingilizce kelimeler karşılığı olmadığı için kullanılır ama daha dilimizde kalıplaşmamış bir kelime için "açılır kameralı" yazmak varken gereksiz bir ingilizce kelime ile haber oluşturmak oldukça kötü. Zaten kalıplaşmış kelimeler de böyle gereksiz yere ingilizce kelimeleri kullana kullana oluşuyor. Infinity display mesela; samsung her ne kadar ticari bir marka ismi olarak lanse ettiyse de en başından beri sonsuz ekran diye haberlerde okusaydık böyle kelimeleri okumak zorunda kalmazdık.
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blacksss 1 ay
Pop up kamera ne ise yarıyor? Nedir keşke onuda yazaydınız.
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WmGMD 1 ay
Reklamlarrrrr
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Askaparta 1 ay
Bu kameralar güven vermiyor, bir dönem kullanılsın fikir sahibi oluruz.
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