Pop-up kameralı Redmi modeli sızdırıldı

Wang Teng, Weibo üzerinden basit bir fotoğraf Xiaomi Ürün Direktörü, Weibo üzerinden basit bir fotoğraf paylaştı . Pekin’deki şirket merkezinde çekilen ve odağında dört adet şişenin olduğu fotoğrafta ilginç bir şey bulunuyor: Kırmızı renkli ve pop-up kameralı bir telefon.

Arkaplandaki telefona ilgi odağı kaydığı anda fotoğrafı sosyal medyadan silen yetkililer, internette hiçbir şeyin silinemediği gerçeğin ya unuttular ya da baştan beri amaç bu şekilde reklam yapmaktı.

Daha önce Redmi tarafından açıklanan ve Snapdragon 855’ten gücünü alacak bir telefonun yakında çıkacak olması, bu fotoğraf ile birebir örtüşüyor. Lu Weibing, Redmi marka müdürü tarafından daha önce yapılan açıklama ise sızıntıların gerçek ürüne hiçbir şekilde benzemediği yönündeydi.

Eğer fotoğraflardaki telefon gerçekten Xiaomi tarafından çıkarılacaksa, bu firmanın pop-up kameralı ilk modeli olacak. Görselden elde edilen sınırlı bilgiye göre arka plandaki gizemli telefon, şuan piyasada yer alan modellerden farklı.

Kaynaklardan aktarılana göre fotoğrafaki kağıtta yer alan Çince’yi çevirmek ne kadar zor olsa da anlaşıldığı kadarıyla renkler “gâyet iyi”, “ince ayar çekmek gerekli” ve “çalışmıyor” ifadelerine sahip. Bu kağıt, firmanın telefonu geliştirme aşamasında tuttuğuna bir diğer kanıt olma potansiyeline sahip.

https://www.gsmarena.com/redmi_smartphone_leaks_with_a_popup_camera-news-36548.php