Pureview kameraya sahip Lumia 950 ve 950 XL'in görüntüleri ortaya çıktı

Microsoft Lumia Cityman (Solda) ve Talkman (Sağda)

Microsoft, Windows 10 mobile sürümünü 2015'in son dönemlerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin daha önce yaptığı açıklama ise Windows 10 mobil sürüm ile birlikte yeni üst seviye Lumia modellerini de göreceğimizi işaret ediyordu. Önemli sızıntı kaynağı @Evleaks ise yeni Lumia modellerine ait bazı görüntüler yayınladı.Sızıntıda modellerden Lumia Cityman (Lumia 950 XL) ve Lumia Talkman (Lumia 950) olarak bahsedilmiş.Her iki modelin genel silüeti aynı görünse de sızıntılar hem ekran boyutu hem de teknik bileşenler kısmındaki farklılıklara ışık tutuyor.

İddialara göre Lumia Cityman modelinde 5.7" QHD (1440 x 2560 piksel) çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 çipset, göz tarama teknolojisi, alüminyum güç butonları ve 3300 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Lumia Talkman'e baktığımızda ise 5.2" FHD ekran, Snapdragon 808 çipseti görüyoruz. Her iki modelde ortak bulunması beklenen özellikler ise 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı, 5 MP ön ve 20 MP pureview arka kamera şeklinde.

Farklı bir sızıntıda ise Cityman modeli Continuum dock ünitesine bağlı olarak gözüküyor. Bu yeni özellik sayesinde Windows 10 mobil akıllı telefonlar herhangi bir ekrana bağlandıklarında masaüstü bilgisayarlarda sunulan arayüzde kullanılabiliyor. Microsoft'un yeni akıllı telefonlarını ve Windows 10 Mobile sürümünü Ekim ayında düzenleyeceği büyük bir etkinlikle tanıtması bekleniyor. Ayrıca yeni Surface tabletler ve Band 2'de bu etkinlikte resmiyete kavuşacak.