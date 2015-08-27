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Pureview kameraya sahip Lumia 950 ve 950 XL'in görüntüleri ortaya çıktı

Microsoft, Windows 10 mobile sürümünü 2015'in son dönemlerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin daha önce yaptığı açıklama ise Windows 10 mobil sürüm ile birlikte yeni üst seviye Lumia modeller
3 yıl
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29
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Pureview kameraya sahip Lumia 950 ve 950 XL'in görüntüleri ortaya çıktı

Microsoft Lumia Cityman (Solda) ve Talkman (Sağda) 
Microsoft, Windows 10 mobile sürümünü 2015'in son dönemlerinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin daha önce yaptığı açıklama ise Windows 10 mobil sürüm ile birlikte yeni üst seviye Lumia modellerini de göreceğimizi işaret ediyordu. Önemli sızıntı kaynağı @Evleaks ise yeni Lumia modellerine ait bazı görüntüler yayınladı.Sızıntıda modellerden Lumia Cityman (Lumia 950 XL) ve Lumia Talkman (Lumia 950) olarak bahsedilmiş.Her iki modelin genel silüeti aynı görünse de sızıntılar hem ekran boyutu hem de teknik bileşenler kısmındaki farklılıklara ışık tutuyor.
İddialara göre Lumia Cityman modelinde 5.7" QHD (1440 x 2560 piksel) çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 çipset, göz tarama teknolojisi, alüminyum güç butonları ve 3300 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Lumia Talkman'e baktığımızda ise 5.2" FHD ekran, Snapdragon 808 çipseti görüyoruz. Her iki modelde ortak bulunması beklenen özellikler ise 3 GB bellek, 32 GB depolama alanı, 5 MP ön ve 20 MP pureview arka kamera şeklinde.
Pureview kameraya sahip Lumia 950 ve 950 XL'in görüntüleri ortaya çıktı
 

Farklı bir sızıntıda ise Cityman modeli Continuum dock ünitesine bağlı olarak gözüküyor. Bu yeni özellik sayesinde Windows 10 mobil akıllı telefonlar herhangi bir ekrana bağlandıklarında masaüstü bilgisayarlarda sunulan arayüzde kullanılabiliyor. Microsoft'un yeni akıllı telefonlarını ve Windows 10 Mobile sürümünü Ekim ayında düzenleyeceği büyük bir etkinlikle tanıtması bekleniyor. Ayrıca yeni Surface tabletler ve Band 2'de bu etkinlikte resmiyete kavuşacak.

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Stradale 3 yıl en beğenilen
zaten alt tarafta kocaman boşluk var, üstüne bir de sanal buton kullanıyorlar. Ekranı büyütüp bize kullandırmama teknolojisi. Neyse, ben 930'umla çoook mutluyum :)
zaten alt tarafta kocaman boşluk var, üstüne bir de sanal buton kullanıyorlar. Ekranı büyütüp bize kullandırmama teknolojisi. Neyse, ben 930'umla çoook mutluyum...
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Das Boot 3 yıl
Açıkçası ilk lumia'ların tasarımlarını daha çok beğeniyorum. 925, 930 gibi mesela. Şuan ki tasarım uzak doğu cihazlarına benzemiş.
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fuujitsu 3 yıl
Tasarımını beğenmedim açıkçası.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Konu açmadan önce forumda arama yapınız lütfen. Ayrıca her ikisi de WQHD olacak. yani 1440x2560

forum.donanimhaber.com/...
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Okisht 3 yıl Microsoft Specialist
Microsoft Specialist
Konu açmadan önce forumda arama yapınız lütfen. Ayrıca her ikisi de WQHD olacak. yani 1440x2560

forum.donanimhaber.com/...

Forum konusu ile haber konulari ayni olabilir. Haberlerin yansimalari ilgili forum basliklarinda aciliyor. Windows tutkunlari sizintilari tartismak icin acele etmis olabilir ancak gun icindeki haberler sirayla ana sayfaya tasiniyor.
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turbo-powwer 3 yıl
Logo yerleşimi , sanal tuşlar , kamera yerleşimi olmamış sırf tasarımı için aldığım 920 ye bakınca kesinlikle olmamış diyorum
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Luke Cage 3 yıl
930 bunlardan bin kat güzel tasarım olarak.hatta 925 bile güzel.
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Cihat_, 3 yıl
Lanet olsun sanal tuşlar
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jolawe 3 yıl
windows phone yi inatla üretmeye devam ediyorlar. Tipide bi değişik
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V4LKyR 3 yıl
Windows Mobile 10 yüklü telefonların x86 işlemcilerle gelmesi taraftarıyım. Snapdragon falan filan geçin bunları. Intel Atom olmalı. Intel Atom x7 - z8700.
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mkyb 3 yıl
Arka tasarımları berbat
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Stradale 3 yıl en beğenilen
zaten alt tarafta kocaman boşluk var, üstüne bir de sanal buton kullanıyorlar. Ekranı büyütüp bize kullandırmama teknolojisi. Neyse, ben 930'umla çoook mutluyum :)
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THUGGER 3 yıl
guzel yinede.
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köfteciŞakir 3 yıl
Gelişmemiş bir sistem 2000 tl üstüne fiyat.Kısaca olmamış.
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