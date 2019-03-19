Qualcomm QCS400 yongası yeni nesil akıllı hoparlörlere hayat verecek

Akıllı hoparlör segmenti büyümeye devam ediyor ve üreticiler kadar yonga tasarımcılarına da önemli gelirler bırakıyor. Qualcomm da bu segmentte sürekli yeni yongalarla fonksiyonelliği arttırmaya devam ediyor.

Qualcomm QCS400 özellikleri

Akıllı özellikler kazanmaları ile birlikte hoparlör sistemlerinin işleyişleri de değişti. Akıllı hoparlörler hem kablosuz olarak farklı kaynaklardan hem de kullanıcısından gelen sesleri algılamak zorunda. Ayrıca verileri işlemek, kablosuz bağlantıları yönetmek, enerji verimliliği sağlamak ve algoritma çalıştırmak görevleri de mevcut. Diğer taraftan standart hoparlörlere göre daha yüksek ses vermesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"Sunuculara 1280 RTX kartlı modül takviyesi"

Qualcomm QCS400 adıyla duyurulan yeni yonga serisi akıllı hoparlörlere daha güçlü yetenekler kazandırmayı amaçlıyor. Çift Hexagon sinyal işlemcisi yukarıda saydığımız görevleri yerine getirebiliyor. Bunun yanında DTS ve Dolby ses ile aptX Adaptive yüksek kalitesi kablosuz ses aktarımı da sunuluyor.

QCS400 yongası yapay zekâ temelli otomatik konuşma tanıma, düşük güçte çalışma, çoklu anahtar kelimelerle uzak alanda ses kavrama, yankı engelleme ve bulut bazlı ses asistanlarına destek özelliklerini gürültülü ortamlarda bile daha hızlı ve akıllı ses kullanıcı ara yüzü ile sunuyor.

Qualcomm QCS400 yeni dönemde yine üreticilerin gözdesi olmayı planlıyor. Apple hali hazırda kendi ses yongalarını kullanırken MediaTek de belirli seviyede kapsamlı çözümler sunuyor. Yeni yonga akıllı hoparlör ve ses sistemleri için olduğu kadar sinema sistemlerindeki alıcılara da hitap ediyor.