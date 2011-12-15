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Qualcomm: Tegra 3 tek kullanımlık bir ürün

7 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işlemci pazarının iki büyük oyuncusu NVIDIA ve Qualcomm yeni yıl için iki ve dört çekirdekli yongada sistemlerini tanıttılar ve bunların bir kısmı bazı ürünlerde kendisine yer buldu. Bununla birlikte zaman zaman iki firma arasında eleştiri savaşları da yaşanıyor.

Qualcomm kıdemli başkan yardımcısı Rob Chandhok CES fuarı öncesinde katıldığı bir birifingde bu yıl piyasaya NVIDIA Tegra 2 işlemci barındıran pek çok önemli model sürüldüğünü ve NVIDIA'nın çok fazla marka bilincine sahip olmadığını açıkladı. Chandhok NVIDIA Tegra 3 modelinin tek kullanımlık bir model olduğunu ve kendilerini ilgilendirmediğini de sözlerine ekledi.

Chandhok dünyada çok sayıda akıllı insan olduğunu ancak kendi hedeflerinin tek kullanımlık modeller üretmek değil üretim ortaklarına yardımcı olacak yol haritaları hazırlamak olduğunu belirtti. Chandhok'a göre Tegra 3 ile çok parlak bir ürün hazırlamanabilir ancak ilerleyen aylarda pazarda yüzlerce Snapdragon S4 işlemcili cihaz görmek mümkün olacak.

Qualcomm'un bu yaklaşımı yeni değil ancak çekirdek sayısı konusunda firmanın açıklanamayan bazı tavırları da oluyor. 4 çekirdekli olarak piyasaya çıkacağı belirtilen 28nm fabrikasyon sürecine sahip MSM8960 modeli bilindiği gibi 2 çekirdeğe düşürülmüş 4 çekirdekli versiyonun daha sonra geleceği belirtilmişti.

Chandhok firmasının kendisinin ARM tabanlı çekirdekler dizayn ettiğini, böylece performans-enerji dengesini istedikleri seviyede kurabildiklerini vurguladı. Mobiliteye yönelik bir tasarım açısı Qualcomm'u rakiplerinden de ayırıyor.

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jibe 7 yıl en beğenilen
4 Çekirdekli Cortex-A9 tamamen saçma birşey 4 çekirdekliler için Cortex-A15 beklenmeliydi... Nvidia enerji verimliliği konusuna hiç dikakt etmiyor ekran kartı GPU su üretiyor sanki...
4 Çekirdekli Cortex-A9 tamamen saçma birşey 4 çekirdekliler için Cortex-A15 beklenmeliydi... Nvidia enerji verimliliği konusuna hiç dikakt etmiyor ekran kartı G...
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Mr. Jingles 7 yıl
Qualcomm geçtiğimiz aylarda da benzer bir açıklama yapmıştı. Çift çekirdekli işlemcimiz Tegra 3'den daha iyi demişlerdi. Komedi resmen. Ama testlerde en gerilerde nedense Qualcomm çözümleri vardı. Çünkü kullandıkları çift çekirdekli Scorpion işlemciler esasında tek çekirdekli Scorpion'un revizyon gerçirmiş hali. Scorpion ise Cortex A8 temelli bir işlemci. Dolayısıyla bu çift çekirdeğin kökeni Cortex A8'e dayandığı için Cortex A9 temelli çift çekirdekli cihazlardan fark yiyordu. Asıl komedi ise burada. Senin Cortex A8 temelli işlemcin nasıl olur da Cortex A9 temelli 4 çekirdekli Tegra 3'den daha iyi olur?
Bu resmen karalamak. Qualcomm Nvidia'ya bu tarz söylemlerle sataşıyor ama ne hikmetse Texas Instruments'in adını bile zikretmiyor. Zikredemez de zaten.
OMAP4460 şu an piyasadaki tüm çift çekirdekli Qualcomm çözümlerini deler geçer. OMAP4460'a dahi gerek yok OMAP4430 yeter bunun için.


İşlemcilere baktığımızda performansta zirvede olanların Texas Instruments ile Samsung olduğunu görüyoruz. Dört çekirdekliler piyasaya çıktığında olacakları görün. Tegra 3 Cortex A9 temelli dört çekirdek olacak. Qualcomm ise Krait çekirdek tasarımını sunacak. Bu çekirdek tasarımı Cortex A9 kökenli olacak ve Cortex A15 benzeri güncellemeler içerecek. Yani temelde Cortex A15 tabanlı bir işlemci olmayacak. Geldik Texas Instruments'e.
Cortex A15 temelli dört çekirdekli OMAP 5 platformu olacak. Üstelik çift kanal DDR3 bellek destekli gelecek. Kısaca 2012'de dört çekirdekli işlemcilerde Texas Instruments Nvidia ve Qualcomm'u darmadağın edecek. Cortex A15 tasarımını ilk duyuran da yine Texas Instruments'ti. Bu arada Texas Instruments ile birlikte ST-Ericsson da Cortex A15 tasarımlarını hazırlıyor. Yani Texas Instruments ile birlikte ST-Ericsson bu konuda ciddi anlamda performans çıtasını yükseltecek. ST-Ericsson'un da çift çekirdekli çözümlerini Windows Phone yüklü Nokia cihazlarda göreceğiz.

Kim ne derse desin Texas Instruments.
Qualcomm geçtiğimiz aylarda da benzer bir açıklama yapmıştı. Çift çekirdekli işlemcimiz Tegra 3'den daha iyi demişlerdi. Komedi resmen. Ama testlerde en gerile...
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Rubisco 7 yıl
Asus transformer prime tegra 3 değilmi benim okuduğum batarya testlerinde öyle hepten berbat değil. Apple biraz daha önde k ama Asusun zımbırtısı da oldukça yakın sayılır sonuçta.
Diğer taraftan istersen 1 lokmalık de, sonuçta yeterli bi batarya performansı veriyor veriyor, cpu performansı iyi mi iyi. O kadar laf edilecek bi platform değil o zman tegra3. Nvidia da istediği gibi oynama güncelleme değiştirme yeteneğine sahip mi? İleride sorunsuzca 28nm çıkartacak imkanları yokmu var, şimdi birden bire niye ne var ne yok dalsın ki ortalığa. Noldu Tegra3 çıktı diye millet Apple almaz mı oldu? alakası bile yok, o zman zorlamanın gereği yok bence. Aynen başka alanlarda yaptığı gibi.
ST-Erricson TSV denen bişeyle üstüste katmanlar şekilde işlemci geliştiriyormuş. Deneysel amaçlı şimdilik ama geleceği var. 12.8GB/s veriyolu genişliği diye okudum, %20 daha az güç harcayacakmış.
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LegoLaSH 7 yıl
DDr2 ve ddr3 enerji israfından başka birşey değildir bunu herkez söylüyor 1gb ram ı dolduramıyoruz daha ddr2(çift kanal bellek) bile kullanmıyoruz mobil uygulamalarda size performans artışı felanda sağlamaz işlemci gibi. Anca sağladığı enerji tüketimi.Ddr2 belleklere çok var daha.Performans ve enerji tüketimi dengesini sağlamazlarsa telefon telefon olmaktan çıkar.Ben kullanamadığım ddr2 bellek yada dd3 belleği napıcam :):)Qualcomm firması bana göre frenleme felan yapmıyor. A8 yada a9 mimarisini sonuna kadar kullanıyor.Esas olanda buldur.Sanki yanımızda akü taşıyacağız arkadaş.Nvidia da sektörü pc sektörü haline getirdi.Tegra 3 2011 de duyurdu.Tegra 4 haberleri çıkıyor.Sen kullandığın mimariyi çift çekirdek olarak bir zorla 28nm de yap sonra 4 çekirdeğe geç.a9 mimarisinde 4 çekirdek yapmak ne kdar doğru bilinmez.İnsan bir enerji tüketimini nasıl olacak diye düşünür.Tegra 3 gene fos çıktı. Apple a5 çift çekirdekli işlemisine kafa tutar anca.Grafik performansını söylemiyorum bile.En olumllu işler yapan firma Qualcomm firması mobil sektörü olduğunun farkında 2 çekirdekli uygulamalar piyasada yok denecek kadar azken 4 çekirdek işlemci yapmak şaçmalıktan öte birşey değil.4 çekirdek şikayet ettiğimiz batarya performansını iyice aşağıya çekecek. Nvidia mobil sektörünün içine etti kim ne derse desin.İyi Forumlar

NoT:Bu arada en iyi işlemciler yine Samsungtan gelicek .(Mobilde şuan için 4 çekirdeğe karşı olsamda)
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symbiat 7 yıl
Arkadaşlara,
ürün bazlı yorum yapmak yerine, firmaları daha geniş kaynaklardan araştırmalarını tavsiye ediyorum.
Qualcomm sizce nVidia yada TI kadar akıllı olmayan yada onlardan daha az arge ayıran bir firma olabilir mi ? yada onlarla yarışamayacak kadar küçük bir firma olabilir mi ?
Adamların ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri kendilerine göre. Ve pazarı yönetebilecek kadarda güçlüler.
Diğer bir değişle adamlar bir şey yapıyorlarsa vardır bir bildikleri ;)
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gugukcuk1 7 yıl
Qualcomm un işine gelmemiş bu durum tüketicinin yanında olmadığını kendi ağızıyla ilan etmiş adamlar.demek oluyor ki tegralara tam destek full desek tüketiciden.
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Mr. Jingles 7 yıl
Qualcomm geçtiğimiz aylarda da benzer bir açıklama yapmıştı. Çift çekirdekli işlemcimiz Tegra 3'den daha iyi demişlerdi. Komedi resmen. Ama testlerde en gerilerde nedense Qualcomm çözümleri vardı. Çünkü kullandıkları çift çekirdekli Scorpion işlemciler esasında tek çekirdekli Scorpion'un revizyon gerçirmiş hali. Scorpion ise Cortex A8 temelli bir işlemci. Dolayısıyla bu çift çekirdeğin kökeni Cortex A8'e dayandığı için Cortex A9 temelli çift çekirdekli cihazlardan fark yiyordu. Asıl komedi ise burada. Senin Cortex A8 temelli işlemcin nasıl olur da Cortex A9 temelli 4 çekirdekli Tegra 3'den daha iyi olur?
Bu resmen karalamak. Qualcomm Nvidia'ya bu tarz söylemlerle sataşıyor ama ne hikmetse Texas Instruments'in adını bile zikretmiyor. Zikredemez de zaten.
OMAP4460 şu an piyasadaki tüm çift çekirdekli Qualcomm çözümlerini deler geçer. OMAP4460'a dahi gerek yok OMAP4430 yeter bunun için.


İşlemcilere baktığımızda performansta zirvede olanların Texas Instruments ile Samsung olduğunu görüyoruz. Dört çekirdekliler piyasaya çıktığında olacakları görün. Tegra 3 Cortex A9 temelli dört çekirdek olacak. Qualcomm ise Krait çekirdek tasarımını sunacak. Bu çekirdek tasarımı Cortex A9 kökenli olacak ve Cortex A15 benzeri güncellemeler içerecek. Yani temelde Cortex A15 tabanlı bir işlemci olmayacak. Geldik Texas Instruments'e.
Cortex A15 temelli dört çekirdekli OMAP 5 platformu olacak. Üstelik çift kanal DDR3 bellek destekli gelecek. Kısaca 2012'de dört çekirdekli işlemcilerde Texas Instruments Nvidia ve Qualcomm'u darmadağın edecek. Cortex A15 tasarımını ilk duyuran da yine Texas Instruments'ti. Bu arada Texas Instruments ile birlikte ST-Ericsson da Cortex A15 tasarımlarını hazırlıyor. Yani Texas Instruments ile birlikte ST-Ericsson bu konuda ciddi anlamda performans çıtasını yükseltecek. ST-Ericsson'un da çift çekirdekli çözümlerini Windows Phone yüklü Nokia cihazlarda göreceğiz.

Kim ne derse desin Texas Instruments.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Texas Instrument tek geçerim bakın Optimus 3D ye 2.2 sürümünde bile 2.3lü GS2 ye kafa tutuyordu ki 2.3, 2.2 ye göre çok daha stabil bir sürüm..
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napolyon94 7 yıl
Qualcomm piyasayi frenlemekten baska bir ise yaramiyor 2011 de geriledi baya yaptigi cift cekirdekli a8 tabanli cpu lar mimarisi berbatti ve cok az modelde yer buldu simdi ise yok s4 gekecek ortaligi yikacak palavra haa tegrada ici bos kabul benim ideos x5 im 70 k puan alirken 2.3.5 surum 1.8 ghz scorpion browser markta tegra 2 li optimus x2 2.3.4 te 54k ,transformer primeda 3.2 surum 1.4 ghz li tegra 3 ancak 104 k puan alabiliyor tamamen balon tegralar ?,varsa yoksa Tİ omap larda var 2.3.4 lu 4360 li cift cekirdekli razr 89 k puan aliyor ama bizim tegra3 5 celirdegiyle zar zor geciyor galaxy nexus prime ise yine 4360 ile fakat bu sefer 4.0.1 surumu ile 105 k puan aliyor ,ozet varsa yoksa texas enturiments ve samsung un soclarini bwklemek gerek
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jibe 7 yıl en beğenilen
4 Çekirdekli Cortex-A9 tamamen saçma birşey 4 çekirdekliler için Cortex-A15 beklenmeliydi... Nvidia enerji verimliliği konusuna hiç dikakt etmiyor ekran kartı GPU su üretiyor sanki...
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