Qualcomm: Tegra 3 tek kullanımlık bir ürün

Mobil işlemci pazarının iki büyük oyuncusu NVIDIA ve Qualcomm yeni yıl için iki ve dört çekirdekli yongada sistemlerini tanıttılar ve bunların bir kısmı bazı ürünlerde kendisine yer buldu. Bununla birlikte zaman zaman iki firma arasında eleştiri savaşları da yaşanıyor.





Qualcomm kıdemli başkan yardımcısı Rob Chandhok CES fuarı öncesinde katıldığı bir birifingde bu yıl piyasaya NVIDIA Tegra 2 işlemci barındıran pek çok önemli model sürüldüğünü ve NVIDIA'nın çok fazla marka bilincine sahip olmadığını açıkladı. Chandhok NVIDIA Tegra 3 modelinin tek kullanımlık bir model olduğunu ve kendilerini ilgilendirmediğini de sözlerine ekledi.





Chandhok dünyada çok sayıda akıllı insan olduğunu ancak kendi hedeflerinin tek kullanımlık modeller üretmek değil üretim ortaklarına yardımcı olacak yol haritaları hazırlamak olduğunu belirtti. Chandhok'a göre Tegra 3 ile çok parlak bir ürün hazırlamanabilir ancak ilerleyen aylarda pazarda yüzlerce Snapdragon S4 işlemcili cihaz görmek mümkün olacak.





Qualcomm'un bu yaklaşımı yeni değil ancak çekirdek sayısı konusunda firmanın açıklanamayan bazı tavırları da oluyor. 4 çekirdekli olarak piyasaya çıkacağı belirtilen 28nm fabrikasyon sürecine sahip MSM8960 modeli bilindiği gibi 2 çekirdeğe düşürülmüş 4 çekirdekli versiyonun daha sonra geleceği belirtilmişti.





Chandhok firmasının kendisinin ARM tabanlı çekirdekler dizayn ettiğini, böylece performans-enerji dengesini istedikleri seviyede kurabildiklerini vurguladı. Mobiliteye yönelik bir tasarım açısı Qualcomm'u rakiplerinden de ayırıyor.