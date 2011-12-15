Qualcomm: Tegra 3 tek kullanımlık bir ürün

Haber Editörü
Mobil işlemci pazarının iki büyük oyuncusu NVIDIA ve Qualcomm yeni yıl için iki ve dört çekirdekli yongada sistemlerini tanıttılar ve bunların bir kısmı bazı ürünlerde kendisine yer buldu. Bununla birlikte zaman zaman iki firma arasında eleştiri savaşları da yaşanıyor.
Qualcomm kıdemli başkan yardımcısı Rob Chandhok CES fuarı öncesinde katıldığı bir birifingde bu yıl piyasaya NVIDIA Tegra 2 işlemci barındıran pek çok önemli model sürüldüğünü ve NVIDIA'nın çok fazla marka bilincine sahip olmadığını açıkladı. Chandhok NVIDIA Tegra 3 modelinin tek kullanımlık bir model olduğunu ve kendilerini ilgilendirmediğini de sözlerine ekledi.
Chandhok dünyada çok sayıda akıllı insan olduğunu ancak kendi hedeflerinin tek kullanımlık modeller üretmek değil üretim ortaklarına yardımcı olacak yol haritaları hazırlamak olduğunu belirtti. Chandhok'a göre Tegra 3 ile çok parlak bir ürün hazırlamanabilir ancak ilerleyen aylarda pazarda yüzlerce Snapdragon S4 işlemcili cihaz görmek mümkün olacak.
Qualcomm'un bu yaklaşımı yeni değil ancak çekirdek sayısı konusunda firmanın açıklanamayan bazı tavırları da oluyor. 4 çekirdekli olarak piyasaya çıkacağı belirtilen 28nm fabrikasyon sürecine sahip MSM8960 modeli bilindiği gibi 2 çekirdeğe düşürülmüş 4 çekirdekli versiyonun daha sonra geleceği belirtilmişti.
Chandhok firmasının kendisinin ARM tabanlı çekirdekler dizayn ettiğini, böylece performans-enerji dengesini istedikleri seviyede kurabildiklerini vurguladı. Mobiliteye yönelik bir tasarım açısı Qualcomm'u rakiplerinden de ayırıyor.
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İşlemcilere baktığımızda performansta zirvede olanların Texas Instruments ile Samsung olduğunu görüyoruz. Dört çekirdekliler piyasaya çıktığında olacakları görün. Tegra 3 Cortex A9 temelli dört çekirdek olacak. Qualcomm ise Krait çekirdek tasarımını sunacak. Bu çekirdek tasarımı Cortex A9 kökenli olacak ve Cortex A15 benzeri güncellemeler içerecek. Yani temelde Cortex A15 tabanlı bir işlemci olmayacak. Geldik Texas Instruments'e. Cortex A15 temelli dört çekirdekli OMAP 5 platformu olacak. Üstelik çift kanal DDR3 bellek destekli gelecek. Kısaca 2012'de dört çekirdekli işlemcilerde Texas Instruments Nvidia ve Qualcomm'u darmadağın edecek. Cortex A15 tasarımını ilk duyuran da yine Texas Instruments'ti. Bu arada Texas Instruments ile birlikte ST-Ericsson da Cortex A15 tasarımlarını hazırlıyor. Yani Texas Instruments ile birlikte ST-Ericsson bu konuda ciddi anlamda performans çıtasını yükseltecek. ST-Ericsson'un da çift çekirdekli çözümlerini Windows Phone yüklü Nokia cihazlarda göreceğiz.
Kim ne derse desin Texas Instruments.