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Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor

Uzun süredir otomotiv pazarında daha fazla etkili olmanın planlarını yapan Qualcomm, dev bir satın almaya imza atıyor. Hollandalı yonga devi NXP, Qualcomm bünyesine katılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda yarı iletken sektöründe dev firmaların el değiştirdiğini görüyoruz. Broadcom, Altera derken bu yıl tasarım devi ARM’ın da Softbank’a satıldığına şahit olduk. Sektördeki en büyük satın alma operasyonuna ise Qualcomm imza atıyor.

Sektördeki En Büyük Satın Alma

Firmadan yapılan açıklamaya göre Hollandalı yarı iletken devi, 39 milyar dolar bedelle satın alınmak üzere. Qualcomm firmanın hisseleri için 110$ ödemeyi kabul etti. Borçlar da hesaba katıldığında toplamda 47 milyar dolarlık bir fatura ortaya çıkıyor.

NXP otomotiv sektörüne yönelik olarak tasarım yapan en büyük firma olarak kabul ediliyor. 60 yıllık geçmişi olan firma ayrıca çeşitli NFC yongalarında ve Apple M yardımcı işlemcilerinde de söz sahibi. Yılın üçüncü çeyreğinde 6.1 milyar dolar gelir elde eden firmanın toplamda 44 000 çalışanı bulunuyor.

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Qualcomm ise bilindiği üzere en büyük mobil yonga tasarımcısı. Toplamda 30 000 civarında çalışanı bulunan firma uzun süredir otomotiv pazarında daha fazla etkili olmanın planlarını yapıyordu. Özellikle gelişmiş araç içi eğlence sistemleri ve sürücüsüz araç teknolojileri pazarın lokomotifi haline gelmeye başladı. NXP hamlesi ile birlikte Qualcomm sektörde ağırlığını arttırmayı planlıyor.

Satın alım işlemlerinin tamamlanması gelecek yılın sonlarını bulacak. Onayların alınması ile birlikte önemli projelerin de başlayacağı ifade ediliyor. Her yıl en az 500 milyon dolar tutarında projelerin hayata geçirilmesi plan dahilinde. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/10/27/qualcomm-to-acquire-nxp/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serafon 3 yıl en beğenilen
nxp de freescale i almamış mıydı? Bu aralar yutan yutana!
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muratcool 3 yıl
Ekrem71, Tamam.
Şimdi o klavyeyi yavaşça yere bırak...
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Dahi Olalım 3 yıl
Adamlar çalışıyor dur durak bilmeden büyüyor.
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tuago 3 yıl
Microchip'te Atmel'i satın almıştı yakın zaman önce.
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V4LKyR 3 yıl
Tek firma gelecek... Yakındır.
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bayneo 3 yıl
Oha NXP (eski philips) daha yeni yine bir yarıiletken üretici FreeScale(eski motorola) ile birleşmişti.
enteresan şeyler dönüyor ama hayırlısı.
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serafon 3 yıl en beğenilen
nxp de freescale i almamış mıydı? Bu aralar yutan yutana!
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Marquis-de-Sade` 3 yıl serafon
serafon

nxp de freescale i almamış mıydı? Bu aralar yutan yutana!

Bu gidişle ileride tek bir markanın tüm alanların sahibi olduğunu göreceğiz.
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sis651 3 yıl
Büyük balık küçük balığı yutuyor sürekli...
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sis651 3 yıl serafon
Büyük balık küçük balığı yutuyor sürekli...
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