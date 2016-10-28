Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor

Son yıllarda yarı iletken sektöründe dev firmaların el değiştirdiğini görüyoruz. Broadcom, Altera derken bu yıl tasarım devi ARM’ın da Softbank’a satıldığına şahit olduk. Sektördeki en büyük satın alma operasyonuna ise Qualcomm imza atıyor.

Sektördeki En Büyük Satın Alma

Firmadan yapılan açıklamaya göre Hollandalı yarı iletken devi, 39 milyar dolar bedelle satın alınmak üzere. Qualcomm firmanın hisseleri için 110$ ödemeyi kabul etti. Borçlar da hesaba katıldığında toplamda 47 milyar dolarlık bir fatura ortaya çıkıyor.

NXP otomotiv sektörüne yönelik olarak tasarım yapan en büyük firma olarak kabul ediliyor. 60 yıllık geçmişi olan firma ayrıca çeşitli NFC yongalarında ve Apple M yardımcı işlemcilerinde de söz sahibi. Yılın üçüncü çeyreğinde 6.1 milyar dolar gelir elde eden firmanın toplamda 44 000 çalışanı bulunuyor.

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Qualcomm ise bilindiği üzere en büyük mobil yonga tasarımcısı. Toplamda 30 000 civarında çalışanı bulunan firma uzun süredir otomotiv pazarında daha fazla etkili olmanın planlarını yapıyordu. Özellikle gelişmiş araç içi eğlence sistemleri ve sürücüsüz araç teknolojileri pazarın lokomotifi haline gelmeye başladı. NXP hamlesi ile birlikte Qualcomm sektörde ağırlığını arttırmayı planlıyor.

Satın alım işlemlerinin tamamlanması gelecek yılın sonlarını bulacak. Onayların alınması ile birlikte önemli projelerin de başlayacağı ifade ediliyor. Her yıl en az 500 milyon dolar tutarında projelerin hayata geçirilmesi plan dahilinde.