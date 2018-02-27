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Qualcomm teklifi 160 milyar dolara yükseltti

Tavşan kaç tazı tut tarzında bir süreç görmeye başladığımız Broadcom-Qualcomm arasındaki satın alma macerası tarihin en pahalı alışverişi olma yolunda ilerliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji tarihinin en yüksek satın alımlarından birisi gerçekleştirmek için büyük çaba sarf eden Broadcom, aynı karşılığı Qualcomm’dan göremiyor. Qualcomm teklif miktarını uçuk rakamlara çekmiş durumda.

Rekora doğru gidiyor

İlk teklifini 104 milyar dolar civarında bir meblağ ile yapan Broadcom, anlaşma yetkili kurumlardan onay alamazsa 8 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeyi de kabul etmişti. Qualcomm bu teklifi düşük bulunca da 121 milyar dolara çıkarmıştı.     

Bununla birlikte Qualcomm sanki Broadcom’u bu işten vazgeçirmek istercesine davranıyor ve sürekli farklı kararlar alarak işi uzatıyor. Hafta içerisinde Hollandalı yonga devi NXP için fiyat teklifini 39 milyar dolardan 44 milyar dolara çıkaran Qualcomm, Broadcom’un tepkisini çekti. Firma Qualcomm’un değerli hissedarlarına ait meblağı NXP’nin aktivist hissedarlarına aktarmak istediğini belirterek teklifini 117 milyar dolara indirdi.

Ayrıca Bkz. "Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı"

Şimdi ise Qualcomm tazminat bedeli hariç satış değerini 160 milyar dolara çıkardığı haberi geldi. Yani Broadcom’un geçen yıl ilk teklifinden yüzde 60 civarında daha fazla bir meblağ isteniyor.

Bu derece keskin bir artış olabilmesi için geçen süre içerisinde Qualcomm’un büyük projelere imza atarak ses getirmiş olması gerekiyor. Diğer türlü aradaki fark gereksiz bir harcama haline dönüşüyor. Qualcomm’un Apple ile olan patent kavgası ve global çapta karşılaştığı tekelcilik yaptırımları aksine değeri azaltacak bir etken.

Qualcomm böyle devam ederse teknoloji tarihindeki en büyük satın alımlar olan 162 milyar dolarlık AOL-Time Warner satışı ve 180 milyar dolarlık Vodafone-Mannesmann satışını geride bırakabilir.  

 

https://www.phonearena.com/news/Qualcomm-says-it-will-sell-to-broadcom-for-160-billion_id102824 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozbey08 1 yıl en beğenilen
vaybe bir şirket bir şirketi satın almak içn 160 milyar dolar verebiliyor.
bu arada 2017 Türkiye nin toplam ihracat rakamı 157 milyar dolardı. Yani adamlar bizim 1 yılda yaptığımız toplam ihracat parasına bir şirket satın almaya kalkıyorlar.
işte yüksek teknoloji üretmenin faydaları.
vaybe bir şirket bir şirketi satın almak içn 160 milyar dolar verebiliyor.bu arada 2017 Türkiye nin toplam ihracat rakamı 157 milyar dolardı. Yani adamlar ...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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bozok6666 1 yıl
Apple nin parmağı var diyeceğim ama trumpla karşı karşıya gelmek istemezler.qualcom ile apple savaşı iphoneye ciddi zarar verecek adamların alternatifi yok gibi samsunglada davalar havada uçuşuyor iphonelerin işi zor böyle devam ederlerse.
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DH Misafiri 1 yıl
Bence perde arkasinda apple var. Malum 5g ile ilgili calismalari mevcut qualcomm un. Broadcom fiyat yukseltirken bence apple dan destek aliyor.
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sniper23 1 yıl
Vay be bizim merkez bankasında bu kadar dolar yok.
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sakarboy 1 yıl ozbey08
Bu parayı iş onaylandığında hemen ödeyeceğinimi düşünüyorsun ? Neler dönüyor bu işlerde neler. Bnkalardan krediler bilmem neler ordan öyle burdan böyle yıllar sürüyor bu ödemelerin tamamlanması.. öyle basit mantıksa düşündüğünde çat diye çıkarıp verilerek bir para olarak düşündüğünde insanın gözünde meblağ büyük oluyor.
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V4LKyR 1 yıl
Teklifi Qualcomm değil de, BROADCOM yükseltmiş olmasın?
Seni tekrardan düşünmeye davet ediyorum Ekri.
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obsesoz 1 yıl
Bunlar hep küresel sermayenin alavere dalavereleri
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General. 1 yıl
Bunlar hep amariganın oyunları, bizi gıskanıyorlar ondan 160 milyarcık veriyorlar. Yoksa bu iki firmada beş (5) para etmezler.
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
vaybe bir şirket bir şirketi satın almak içn 160 milyar dolar verebiliyor.
bu arada 2017 Türkiye nin toplam ihracat rakamı 157 milyar dolardı. Yani adamlar bizim 1 yılda yaptığımız toplam ihracat parasına bir şirket satın almaya kalkıyorlar.
işte yüksek teknoloji üretmenin faydaları.
3 Yanıt Yanıtla +26
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kaazto28 1 yıl ozbey08
ozbey08
vaybe bir şirket bir şirketi satın almak içn 160 milyar dolar verebiliyor.
bu arada 2017 Türkiye nin toplam ihracat rakamı 157 milyar dolardı. Yani adamlar bizim 1 yılda yaptığımız toplam ihracat parasına bir şirket satın almaya kalkıyorlar.
işte yüksek teknoloji üretmenin faydaları.

Bir iphoneX=Bir kamyon patates
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mteke 1 yıl ozbey08
Selamlar,
Aslında büyük miktarda nakit para çıkmıyor. Hisse senedi takası vs veya borç alma ile gerçekleşiyor.
Çeşitli finansal araçlar kullanılabiliyor. Büyük ihtimal ile BroadCom bu rakamın çoğunu borçlanacak.
Kendisinin olmayan para ile şirketi satın alacak.
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qualcomm, broadcom ve
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