Qualcomm teklifi 160 milyar dolara yükseltti

Teknoloji tarihinin en yüksek satın alımlarından birisi gerçekleştirmek için büyük çaba sarf eden Broadcom, aynı karşılığı Qualcomm’dan göremiyor. Qualcomm teklif miktarını uçuk rakamlara çekmiş durumda.

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İlk teklifini 104 milyar dolar civarında bir meblağ ile yapan Broadcom, anlaşma yetkili kurumlardan onay alamazsa 8 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeyi de kabul etmişti. Qualcomm bu teklifi düşük bulunca da 121 milyar dolara çıkarmıştı.

Bununla birlikte Qualcomm sanki Broadcom’u bu işten vazgeçirmek istercesine davranıyor ve sürekli farklı kararlar alarak işi uzatıyor. Hafta içerisinde Hollandalı yonga devi NXP için fiyat teklifini 39 milyar dolardan 44 milyar dolara çıkaran Qualcomm, Broadcom’un tepkisini çekti. Firma Qualcomm’un değerli hissedarlarına ait meblağı NXP’nin aktivist hissedarlarına aktarmak istediğini belirterek teklifini 117 milyar dolara indirdi.

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"Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı"

Şimdi ise Qualcomm tazminat bedeli hariç satış değerini 160 milyar dolara çıkardığı haberi geldi. Yani Broadcom’un geçen yıl ilk teklifinden yüzde 60 civarında daha fazla bir meblağ isteniyor.

Bu derece keskin bir artış olabilmesi için geçen süre içerisinde Qualcomm’un büyük projelere imza atarak ses getirmiş olması gerekiyor. Diğer türlü aradaki fark gereksiz bir harcama haline dönüşüyor. Qualcomm’un Apple ile olan patent kavgası ve global çapta karşılaştığı tekelcilik yaptırımları aksine değeri azaltacak bir etken.

Qualcomm böyle devam ederse teknoloji tarihindeki en büyük satın alımlar olan 162 milyar dolarlık AOL-Time Warner satışı ve 180 milyar dolarlık Vodafone-Mannesmann satışını geride bırakabilir.