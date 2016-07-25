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Qualcomm, yılın ikinci çeyreğinde biraz durgun

Geçen yılın problemlerini üzerinden atmak isteyen Qualcomm, Snapdragon 820 ile yıla iyi bir başlangıç yapmıştı ancak ikinci çeyrek itibariyle biraz durgunluk var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl ki Snapdragon 810 hayal kırıklığını unutarak, bu yıla temiz bir başlangıç yapan Qualcomm, pek çok amiral gemisinde boy göstermeye devam ediyor. Mobil yonga pazarında rekabetin giderek ısınması ve durgunlaşmaya başlayan akıllı telefon pazarı, firmayı olumsuz etkiliyor.

Tablolar

Yılın başlarından itibaren amiral gemi modellerine Snapdragon 820 yonga seti sağlamaya başlayan Qualcomm, yılın ikinci çeyreği itibariyle toplamda 201 milyon yonga satışı gerçekleştirdi. Çeyrek bazda düşüş yaşanırken, yıl bazında yüzde 11 artış kaydedildi.

Qualcomm’un iş ortaklarından sadece Çinli üreticiler iyi satışlar yapıyor diyebiliriz. Samsung, Galaxy S7 serisinde daha çok Exynos 8890 kullandığı için, Snapdragon 820 nispeten biraz daha az satıyor. LG G5, HTC 10, Xperia X Performance gibi amiral gemi modelleri, beklentilerin çok altında kaldı.

Bununla birlikte Xiaomi, yaz sonuna kadar 20 milyon Mi 5 modeli satmayı planlıyor. Ayrıca LeEco, Lenovo Zuk ve ZTE markaları da önemli rakamlara imza atıyor. Bu bakımdan Qualcomm, Çin’de önemli bir destek buldu diyebiliriz. Aynı konu, lisans bedellerinde de geçerli.

Yıl içerisinde önemli markalar ile masaya oturarak lisans anlaşmaları yapan Qualcomm, ikinci çeyrekte bunun meyvelerini toplamaya başladı. Firmanın Çin’den elde ettiği lisans gelirleri yükselişte. ABD ve Avrupa’da ise durgun seyrediyor.

Firmanın toplam geliri 6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıl bazında yüzde 4, çeyrek bazda ise yüzde 9 artış kaydedildi. Snapdragon 820 ile kar marjını artıran Qualcomm, faaliyet karı olarak 1.6 milyar doları hanesine yazdırdı. Yıl bazında yüzde 29, çeyrek bazda ise yüzde 13 artış yaşandı.

Ayrıca Bkz. "Softbank: ARM ile gelişmiş yapay zeka konusunda önemli adımlar atacağız"

Qualcomm, yılın üçüncü çeyreğinde 215 milyon yonga satmayı ümit ediyor. Bu dönemde Galaxy Note 7, LG V20, Xiaomi Mi Note 2 gibi ağır toplar piyasaya çıkacak. Satış rakamlarına göre de, Qualcomm’un mali tabloları şekillenmiş olacak.

 

http://wccftech.com/qualcomm-earnings-q3fy16/ Yorum Yaz
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veleciraptor 3 yıl en beğenilen
Galaxy S7 serisinde daha çok Exynos 8893 kullanmıyor. Kaldı ki bu bu SOC henüz hiçbir telefonda kullanılmıyor.
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furyzer0 3 yıl
tost makinası yapmıyor muydu bu firma(!)
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ozkn_s 3 yıl
Snapdragon 800' den sonraki serilerin hepsi sorunlu
Termal problemler bir türlü aşılamadı. Öyle bir hâl aldı ki telefon firmaları kendileri çözüm üretmeyi denedi. Bu kadar sıkıntılı bir cpu niye çok tercih ediliyor? Çünkü yonganın diğer bileşenleri sayesinde
başta tabiki adreno gpu, kaliteli modem, ufs standardı, vs vs
Bugün piyasa baktığımızda Mediatek pazara hükmetmiş vaziyette
Helio p10 giriş seviyesinin vazgeçilmezi oldu.
Helio x20/25 orta seviyeyi ele geçirdi. Bu iki grupta snapdragon yongaları silindi gitti âdeta. bir de helio x30 depremi yaşanırsa
Qualcomm ' da ciddi sıkıntılar baş gösterecek.
Qualcomm işin zor artık. Krallık bitti.

Bir de değinmeden geçemeyeceğim.
Asya firmalarında hemde giriş seviyesi telefonlarda 3gb Ram 32gb Rom standart oldu.
Samsun LG HTC Sony sözüm ona dev firmalar
Artık sizlerden de bir atılım bekliyoruz. Bizlerin karşısına çöplerle çıkmayı bırakın artık. Zaten asyada gitgide küçülüyorsunuz. Dünyada da durum pek farklı olmayacak. Telefon pazarı artık size muhtaç değil.
Şu gümrük meselesi olmasa çoktan topu atmıştınız çoktan.
Silinip gitmiştiniz ülkemde.
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veleciraptor 3 yıl en beğenilen
Galaxy S7 serisinde daha çok Exynos 8893 kullanmıyor. Kaldı ki bu bu SOC henüz hiçbir telefonda kullanılmıyor.
3 Yanıt Yanıtla +5
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dr20mouse 3 yıl veleciraptor
veleciraptor

Galaxy S7 serisinde daha çok Exynos 8893 kullanmıyor. Kaldı ki bu bu SOC henüz hiçbir telefonda kullanılmıyor.

Exynos 8890 yazmaya çalışmış eli sıfıra gitmeyince üçe basmış




Aslında ben burdan başka bir anlam daha çıkarırdım ama neyse
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Damenda 3 yıl veleciraptor
veleciraptor

Galaxy S7 serisinde daha çok Exynos 8893 kullanmıyor. Kaldı ki bu bu SOC henüz hiçbir telefonda kullanılmıyor.

Exynos 8890 S7'de kullanıldı.
Note 7'de 8893 kullanılacak.
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kadirirdem 3 yıl veleciraptor
veleciraptor

Galaxy S7 serisinde daha çok Exynos 8893 kullanmıyor. Kaldı ki bu bu SOC henüz hiçbir telefonda kullanılmıyor.

yine ekrem71 yine bir fail :D :D
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