Qualcomm, yılın ikinci çeyreğinde biraz durgun

Geçen yıl ki Snapdragon 810 hayal kırıklığını unutarak, bu yıla temiz bir başlangıç yapan Qualcomm, pek çok amiral gemisinde boy göstermeye devam ediyor. Mobil yonga pazarında rekabetin giderek ısınması ve durgunlaşmaya başlayan akıllı telefon pazarı, firmayı olumsuz etkiliyor.

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Yılın başlarından itibaren amiral gemi modellerine Snapdragon 820 yonga seti sağlamaya başlayan Qualcomm, yılın ikinci çeyreği itibariyle toplamda 201 milyon yonga satışı gerçekleştirdi. Çeyrek bazda düşüş yaşanırken, yıl bazında yüzde 11 artış kaydedildi.

Qualcomm’un iş ortaklarından sadece Çinli üreticiler iyi satışlar yapıyor diyebiliriz. Samsung, Galaxy S7 serisinde daha çok Exynos 8890 kullandığı için, Snapdragon 820 nispeten biraz daha az satıyor. LG G5, HTC 10, Xperia X Performance gibi amiral gemi modelleri, beklentilerin çok altında kaldı.

Bununla birlikte Xiaomi, yaz sonuna kadar 20 milyon Mi 5 modeli satmayı planlıyor. Ayrıca LeEco, Lenovo Zuk ve ZTE markaları da önemli rakamlara imza atıyor. Bu bakımdan Qualcomm, Çin’de önemli bir destek buldu diyebiliriz. Aynı konu, lisans bedellerinde de geçerli.

Yıl içerisinde önemli markalar ile masaya oturarak lisans anlaşmaları yapan Qualcomm, ikinci çeyrekte bunun meyvelerini toplamaya başladı. Firmanın Çin’den elde ettiği lisans gelirleri yükselişte. ABD ve Avrupa’da ise durgun seyrediyor.

Firmanın toplam geliri 6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıl bazında yüzde 4, çeyrek bazda ise yüzde 9 artış kaydedildi. Snapdragon 820 ile kar marjını artıran Qualcomm, faaliyet karı olarak 1.6 milyar doları hanesine yazdırdı. Yıl bazında yüzde 29, çeyrek bazda ise yüzde 13 artış yaşandı.

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Qualcomm, yılın üçüncü çeyreğinde 215 milyon yonga satmayı ümit ediyor. Bu dönemde Galaxy Note 7, LG V20, Xiaomi Mi Note 2 gibi ağır toplar piyasaya çıkacak. Satış rakamlarına göre de, Qualcomm’un mali tabloları şekillenmiş olacak.