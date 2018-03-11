Qualcomm yönetim kurulu başkanı değişti

Geçen yıldan bu yana Broadcom ‘un satın alma hamlesinin merkezinde yer alan Qualcomm’da önemli bir gelişme yaşandı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Paul Jacobs yerini başka bir isme bıraktı.

Bağımsız başkan

Gelecek ay itibariyle Qualcomm yönetim kurulunun 11 koltuğu için seçim yapılacak. Broadcom seçimler için 6 aday hazırladı ve hepsi seçildiği takdirde çoğunluk kararı alma dolayısıyla satışa onay verme durumu ortaya çıkacak.

Kritik seçim öncesinde yönetim kurulunda önemli bir değişiklik yaşandı. Qualcomm’u bugünlere getiren isim olarak da bilinen ve 9 yıl patronluk yaptıktan sonra yönetim kurulu başkanlığına getirilen Paul Jacobs, yerini şirket yönetiminde görev almamış bağımsız bir isim olan Jeffrey Henderson’a bıraktı.

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Farklı firmalarda danışmanlık yapan Henderson 2016 yılında yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti. Bağımsız bir ismin yönetim kurulu başkanlığına seçilmesi hissedarlara bir mesaj niteliği taşıyor. Zira Paul Jacobs şirketin kurucusu olan ünlü milyarder Irwin Jacobs’un oğlu ve başkanlık pozisyonunda bulunması hissedarların gözünde taraflı bir yönetim olduğu hissini uyandıracaktır. Böylelikle seçimlere bağımsız bir başkan ile gidildiği imajı verilmeye çalışılıyor.

Qualcomm satışa evet dese bile ABD hükümeti iletişim teknolojileri konusundaki hakimiyetin Çinlilere geçeceği konusunda endişeli ve satışa onay vermeme durumu ortaya çıktı. Broadcom ise muhtemel bir engellemenin önüne geçmek için kritik adımlar atıyor.

Singapur merkezli Avago’nun iştiraki durumunda olan firma ABD’de 5G teknolojileri geliştirecek firmalara 1.5 milyar dolar mali destek vereceğini duyurmuştu. Ayrıca orijinali ABD’li olduğu için her fırsatta kendisinin bir ABD firması olduğunu dile getiriyor. Nitekim 6 Mayıs tarihinde tescil başvurusu yaparak bir ABD şirketi haline de gelecek.

Son teklifini 160 milyar dolara kadar çıkaran Broadcom, bu birleşme sonrasında ABD’nin 5G teknolojileri konusunda lider hale geleceğini ve bu bakımdan destek verilmesi gerektiğini savunuyor.