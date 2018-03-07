ROME: Total War önümüzdeki yaz iPhone’a geliyor

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Kendi döneminin başarılı strateji oyunlarından ROME: Total War, önümüzdeki yaz aylarında iPhone’a çıkışını gerçekleştirecek. Creative Assembly tarafından geliştirilen ROME: Total War, Feral Interactive tarafından iPhone için optimize edilecek.





Feral Interactive, 2016 yılında ROME: Total War’u iPad için yayınlamış ve oyunun hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Büyük ekranda başarılı bir oynanış deneyimi sunmayı başarmıştı. Oyunun iPhone’da sunacağı oynanış deneyiminin nasıl olacağı merak konusu.

ROME: Total War, M.Ö 270 ve M.S. 14 yılları arasında Roma İmparatorluğu döneminde geçen bir sıra tabanlı strateji oyunudur. PC’ye 2004 yılında, iPad’e 2016 yılında çıkmıştır. iPhone için hazırlanan sürümünü aşağıdan izleyebilirsiniz.