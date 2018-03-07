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ROME: Total War önümüzdeki yaz iPhone’a geliyor

Sevilen strateji oyunlarından ROME: Total War'un önümüzdeki yaz aylarında iPhone için çıkışını gerçekleştireceği açıklandı. iPhone için optimize edilen sürümün kısa bir oynanış videosu yayınlandı.
1 yıl
2,8b
1
19
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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ROME: Total War önümüzdeki yaz iPhone’a geliyor
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Kendi döneminin başarılı strateji oyunlarından ROME: Total War, önümüzdeki yaz aylarında iPhone’a çıkışını gerçekleştirecek. Creative Assembly tarafından geliştirilen ROME: Total War, Feral Interactive tarafından iPhone için optimize edilecek.


Feral Interactive, 2016 yılında ROME: Total War’u iPad için yayınlamış ve oyunun hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Büyük ekranda başarılı bir oynanış deneyimi sunmayı başarmıştı. Oyunun iPhone’da sunacağı oynanış deneyiminin nasıl olacağı merak konusu.

ROME: Total War, M.Ö 270 ve M.S. 14 yılları arasında Roma İmparatorluğu döneminde geçen bir sıra tabanlı strateji oyunudur. PC’ye 2004 yılında, iPad’e 2016 yılında çıkmıştır. iPhone için hazırlanan sürümünü aşağıdan izleyebilirsiniz.


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buraxus 1 yıl en beğenilen
79 Liradan çıkar artık taksidine gireriz.
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1 Avatar
Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Gta 4 çıkana kadar mobil oyun oynamıyorum
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napolyon94 1 yıl
Telefona keske underground2 gelse
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Artunç 1 yıl
Çıksın çıksın güzel oyundur.
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rohan32 1 yıl
ve şarj biter.
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dere.beyi 1 yıl
elimde quad core makine 1060 6gb ekran kartı var ama yinede oynuyorum bu rome total war'u okadar sürüm çıktı üstüne hiçbiri bunun tadını vermedi...
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atkosturanadam 10 ay dere.beyi
Hocam empire total war deneyin hayatımda oynadığım en sağlam strateji oyunlarından biri.
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Magnetic Power 1 yıl
Olması gereken şeyler...Telefonların pc'lerden pek de bir farkı kalmadı.Bu şekilde port oyunların sayısının artması lazım.
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JoeyBane 1 yıl
Attila isteriz
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Tesla Nikola 1 yıl
cossacks back to war ve nfs underground 2 gelse cok iyi olurdu
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Magnetic Power 1 yıl Tesla Nikola
Tesla Nikola
cossacks back to war ve nfs underground 2 gelse cok iyi olurdu

Nfs Underground 2 gamecube'de var.Dolphin emulatorle oynayabilirsin...Tabi telefon üst modellerden olmalı
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Profeson 1 yıl
Bir de mafia I çıkacak telefonlara dehşet olurdu ya [>:]
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theJuDGe_41 1 yıl Profeson
Profeson
Bir de mafia I çıkacak telefonlara dehşet olurdu ya [>:]

Aynen ben yıllardır onu bekliyorum
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Eeltorm 1 yıl
Androide de çıkarırlar heralde.
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