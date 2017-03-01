Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Range Rover ailesinin yeni üyesi Velar'ın görselleri sızdırıldı

Range Rover serisinde Evoque ve Sport modelleri arasında konumlandırılacak olan yeni spor SUV modeli Velar, Cenevre lansmanı öncesinde internete sızdırıldı. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,7b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Land Rover'ın önümüzdeki hafta Cenevre Otomobil Fuarında tanıtmayı planladığı yeni SUV'u Velar internete sızdırıldı. İspanyol websitesi Diariomotor'da yer alan görseller Range Rover serisinde Evoque ve Sport modelleri arasında yer alacak yeni aracın iç ve dış tasarımını gözler önüne seriyor.
Ayrıca Bkz. "Ford'dan geleceğe yönelik otomatik teslimat sistemi"
Araçla ilgili henüz herhangi bir teknik bilgi yer almazken, boyutlarına bakıldığı zaman Velar'ın firmanın 4 ve 6 silindirli motorlarına sahip olacağı tahmin ediliyor. Tasarımında genel hatlarına bakınca sportif bir görünümü olan araç açılı tavan yapısı ile coupe SUV'larda alıştığımız çizgileri barındırıyor. İç tasarım olarak diğer Range Rover modellerinden alışık olduğumuz detaylarla gelen Velar, 5 koltuklu bir yapıya sahip.
Teknoloji tarafında aracın orta konsolunda yatay duran büyük bir dokunmatik bilgi eğlence ekranı yer alırken, alt kısımda da havalandırma ve diğer bazı ayarlar için ayrılan ayrı bir ekran yer alıyor. Tasarım olarak göze oldukça hoş gelen yeni Range Rover Velar hakkında ayrıntılı bilgilere ve detaylı görsellere önümüzdeki hafta Cenevre lansmanı sonrası sahip olacağız.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-range-rover-velar-pictures-new-suv Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Şıh Hazretleri 2 yıl en beğenilen
Müteahhit eşleri ve tiki kızlar beğendi.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aaguler 2 yıl
12 daireye kadar yapsat müteahhitleri ile yıllık 2000 metreküp kapasiteli mermer imalatçıları arasında ilgi görecek
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
false6 2 yıl
Tam olarak Sport ile Evoque arasında kalmış, hatta sıkışmış. Fazla yuvarlak hatları. Gösterge hiç olmamış, direksiyon muhteşem. Klima üstü ekrandaki spastik model resimleri çok komik. He bu arada alacak param yok, biraz da kedi ciğer muhabbeti tabi. Ama alacak olsam kesinlikle Range Rover alırım, hatta son kasadan önceki kasayı. Bu araba katı, kaba bir araba, güzel olan da o, bu kadar kibarlaştırmanın alemi yok. Kirli sakallı, siyah takım elbiseli, ne iş yaptığı belirsiz adama yakışmaz bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BA224EDD2 2 yıl
arazide niva alir bence

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 2 yıl
babası inşaat işinde olanlar alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnadoluEfes 2 yıl
Bir range kullanıcısı olarak çok beğendim Türkiye fiyatı uçuk birşey olmaz ise ilerleyen zamanlarda düşüne bilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boşnak17 2 yıl
Millet olarak estetik zevkimiz epey gelişmiş ya da kedi, ciğer, murdar falan filan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Offf be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 2 yıl
Bayağı iyi olmuş. Ben iç mekanı Range Rover Sport'un aynısı olur diye bekliyordum ama çok daha teknolojik ve sofistike olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cladeusx 2 yıl
Aracın önü bu resmi çağrıştırıyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TimUcurO 2 yıl
Ucuyodur simdi bide bu :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 2 yıl
Abi harika birşey ya. Detaylı videosunu izledim. Tasarımı harika.
Ahhh ahhh Avrupa geliriyle yaşasaydık bizde deneyebilirdik böyle arabaları.
Artık müteahhit ve haram yiyenler alır gezer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Jon_Kar +223 Vaz +183 torenbolen +135 CertainCrimes +126 basartenk +84 martı jonathan liv. +78 Serdar +77 MehmetNY +75 Spider_hip +73 sosisvesalam +72
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8660 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
range rover, range rover velar ve
10 etiket daha land rover velar land rover range rover velar velar 2017 cenevre otomobil fuarı geneva motor show Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Braun’dan 9 fonksiyonu bir arada sunan tıraş seti 2 yıl Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor 2 yıl DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün 2 yıl Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet 2 yıl Dayanıklılık odaklı Samsung Galaxy Xcover 4 resmiyet kazandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X incelemesi "AMD tüm gücüyle, rakiplerini eze eze döndü!" 2 yıl Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak 2 yıl Snapdragon 835'li Samsung Galaxy S8+ benchmark testinde göründü 2 yıl Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor 2 yıl Teknoloji devi IBM'den patent trollüğü 2 yıl Raspberry Pi bilgisayarlarına devam 2 yıl Foursquare, konum tabanlı yeni hizmetini duyurdu 2 yıl KDV’ye düzenleme geliyor: Maliye Bakanı’ndan resmî açıklama! 2 yıl Mozilla, bir dönemin popüler uygulaması Pocket'ı satın aldı 2 yıl Gmail’de e-posta sınırı 50MB’a yükseltildi 2 yıl Moto G5 Plus ön inceleme videosu: "Tüm detaylar" 2 yıl Faraday Future'ın mali işleri eski BMW yöneticisine emanet 2 yıl PSA Gurubu, TravelCar yatırımı ile ABD’ye geri dönüyor 2 yıl Xbox One ve Project Scorpio, yakında “mixed reality” teknolojisini kullanacak 2 yıl Android telefonlar, iPhone’dan daha az bozuluyorlar 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Range Rover ailesinin yeni üyesi Velar'ın görselleri sızdırıldı Sonraki Volvo XC60 yeni güvenlik önlemleriyle geliyor 2 yıl Netflix, düşük bağlantı hızına rağmen kaliteli yayın yapmanın yolunu buldu 2 yıl Energizer’dan batarya odaklı akıllı telefonlar 2 yıl Facebook, intihara meyilli kişileri belirleyen yapay zeka üzerinde çalışıyor 2 yıl Samsung telefonlarına RCS desteği geliyor 2 yıl Alien: Covenant ve Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin yeni fragmanları yayınlandı 2 yıl BTK'dan referandum açıklaması: Sosyal ağları yalan haber konusunda uyardık! 2 yıl BlackBerry BBC100-1'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı 2 yıl Meizu bataryanızı sadece 20 dakikada dolduracak 2 yıl Snapchat sürpriz bir şekilde drone pazarına girmeye hazırlanıyor 2 yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak 2 yıl Ford'dan geleceğe yönelik otomatik teslimat sistemi 2 yıl Xiaomi Redmi 4X ile tanışın 2 yıl Google, Play Store yeniliklerini duyurdu 2 yıl YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV 2 yıl Hyperloop hayali Hindistan'da gerçek olabilir 2 yıl Toshiba çip bölümü için 13 milyar dolar istiyor 2 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy S8'in resmi basın görseli 2 yıl Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de! 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ilk izlenim videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Store'da 'MEGA İndirimler'
DonanımHaber
PlayStation Store'da Mega İndirimler
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim