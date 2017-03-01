Range Rover ailesinin yeni üyesi Velar'ın görselleri sızdırıldı

Land Rover'ın önümüzdeki hafta Cenevre Otomobil Fuarında tanıtmayı planladığı yeni SUV'u Velar internete sızdırıldı. İspanyol websitesi Diariomotor'da yer alan görseller Range Rover serisinde Evoque ve Sport modelleri arasında yer alacak yeni aracın iç ve dış tasarımını gözler önüne seriyor.

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Araçla ilgili henüz herhangi bir teknik bilgi yer almazken, boyutlarına bakıldığı zaman Velar'ın firmanın 4 ve 6 silindirli motorlarına sahip olacağı tahmin ediliyor. Tasarımında genel hatlarına bakınca sportif bir görünümü olan araç açılı tavan yapısı ile coupe SUV'larda alıştığımız çizgileri barındırıyor. İç tasarım olarak diğer Range Rover modellerinden alışık olduğumuz detaylarla gelen Velar, 5 koltuklu bir yapıya sahip.

Teknoloji tarafında aracın orta konsolunda yatay duran büyük bir dokunmatik bilgi eğlence ekranı yer alırken, alt kısımda da havalandırma ve diğer bazı ayarlar için ayrılan ayrı bir ekran yer alıyor. Tasarım olarak göze oldukça hoş gelen yeni Range Rover Velar hakkında ayrıntılı bilgilere ve detaylı görsellere önümüzdeki hafta Cenevre lansmanı sonrası sahip olacağız.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-range-rover-velar-pictures-new-suv