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Razer Phone 2’nin resmi tanıtım tarihi açıklandı

Geçtiğimiz yıl akıllı telefon piyasasına da atılmış olan dünyaca ünlü bilgisayar oyunu ekipmanı üreticisi Razer, yeni akıllı telefonu Razer Phone 2'yi 10 Ekim'de tanıtacak. Detaylar haberimizde.
8 ay
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4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Razer Phone 2’nin resmi tanıtım tarihi açıklandı
Esas çalışma alanı bilgisayar oyuncuları için yüksek kalitede ekipmanlar üretmek olan ancak son yıllarda yeni nesil oyuncu telefonları ile akıllı telefon pazarına atılarak mobil oyunculuğa bambaşka bir soluk getiren Razer, yeni cihazı Razer Phone 2 ile geri dönüyor. Cihazın tanıtım tarihi oldukça büyük bir merak konusuydu ancak şirketin basın mensuplarına yollamış olduğu tanıtım etkinliği davetiyeleri ile net bir şekilde açığa çıkmış oldu. Razer Phone 2’nin tanıtımı 10 Ekim’de gerçekleştirilecek.
Cihaz, her ne kadar resmi olarak tanıtılmamış olsa da tasarımı ve teknik özelliklerinin bir çoğu sızdırılmış durumda. Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak, cihazın olası teknik özelliklerinden söz edecek olursak; Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ile gelmesi beklenen cihaz, çok büyük ihtimal ile 8 GB’lık bir RAM’e ve 512 GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak.
2560x1440 piksel çözünürlüğünde Quad HD bir ekranla gelen Razer Phone 2, çok büyük ihtimalle Razer Phone ile aynı ekran veya çok benzer bir ekran boyutuna sahip olacak. 4000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak olan cihaz, Android 9 Pie veya en kötü ihtimal ile Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile karşımıza çıkacak.
Cihazın tasarımından da söz edecek olursak, sızdırılan görsellere baktığımızda Razer Phone 2’nin tasarımı, serinin önceki cihazı Razer Phone’un tasarımına karbon kopya denebilecek kadar çok benziyor. Bu bakımdan kullanıcıları cihazın tasarımı konusunda büyük sürprizler beklemiyor.


https://www.mobigyaan.com/razer-phone-2-launch-date Yorum Yaz
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intel7mix 8 ay
120 hz ekran olmazsa espirisi olmaz yine. 120 hz ekranı olmasa ilk model bile çok fostu.
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mementopolis 8 ay
Benim icin sekli* güzel gözüküyor.
Tasarim*
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ouzqan 8 ay
görünüş olarak birebir aynı ama donanımsa laçıdan baya başarılı olacağa benziyor hele bir çıksında ondan sonra konuşuruz.
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12 Angry Men 8 ay
Biraz bekleyip 855 ile tanıtsalar daha mantıklı olurdu bence. Gerçi alan düşünsün, hiçbir zaman almayacağım bir telefon markası.
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