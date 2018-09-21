Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme 2 Pro özellikleri Geekbench sonuçlarıyla ortaya çıktı

Oppo'nun en alt markası Realme yeni akıllı telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 27 Eylül tarihinde tanıtılacak Reamle 2 Pro modeli Snapdragon 660 yongasetine ve 8 GB RAM'e sahip olacak.
8 ay
2b
1
2
Cep Telefonları
Ahmet Furkan Talu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oppo'nun alt markası olan Realme yeni akıllı telefon modelini duyurmaya hazırlanıyor. Realme 2 Pro olarak isimlendirilen modelin Snapdragon 660 yongasetinden güç alacağı şirketin CEO'su tarafından açıklanmıştı. Oppo RMX 1807 model numarasına sahip akıllı telefon Geekbench testlerinde görüldü ve bu cihazın Realme 2 Pro olduğu düşünülüyor.

Realme 2 Pro özellikleri

Realme 2 Pro gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 660 işlemcisinden alacak. Cihazın 6.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Realme 2 Pro depolama tarafında ise 8 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olacak. Android 8.1 sürümüne sahip olması beklenen olan akıllı telefonun şirketin en güncel Color OS arayüzü ile çalışması bekleniyor. Realme 2 Pro 27 Eylül tarihinde düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak. 

https://www.gsmarena.com/realme_2_pro_geekbench_8_gb_ram-news-33379.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kefelon 8 ay
Lütfen biri 2000 TL altı eli yüzü düzgün model çıkarsın. 3000 TL'ye F/p demeye başladı millet
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turyunus 8 ay Kefelon
Yeni model bilmiyorum ama Nokia 8 2100-2200₺ baya iyi fiyatı var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Galaxy S10 model numaraları sızdırıldı. Üç farklı S10 tanıtılacak! 8 ay Akıllı asistanlar evinizi de gözetleyecek 8 ay Yeni Google Pixelbook’un görüntüleri yayınlandı 8 ay Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak 8 ay Petro küresel ticarete açılıyor 8 ay Beş günde değerini üçe katlayan Ripple'a Türkiye'den yoğun ilgi 8 ay Facebook artık siyasal kampanyalara destek hizmeti sunmayacak 8 ay Spider-Man PS4 oyun fiyatına büyük zam! 8 ay Haftaya BİM marketlerde Razer ürünleri, A101 marketlerde General Mobile Discovery var 8 ay Cube Escape: Paradox indirmeye sunuldu 8 ay Google, Gmail hesaplarına ait verileri paylaşmaya devam ediyor 8 ay iTunes kullanmadan bilgisayardan iPhone’a nasıl dosya gönderilir? 8 ay Xiaomi Mi Max 3 ülkemizde satışa sunuldu 8 ay Çorum’da Kiki Challenge yapan sürücüye ceza! 8 ay Samsung, Galaxy Note 9'da Bixby tuşuna yanlışlıkla basılmasını zorlaştırdı 8 ay Nokia 7.1 Plus render videosu sızdırıldı 8 ay İstanbul’da 1400 kamera trafik cezası kesiyor 8 ay Calvin Ayre, Bitmain için iflas senaryosu öngördü 8 ay Instagram direkt mesajda GIF desteği sunmaya başladı 8 ay Esporun anavatanı Çin'de Twitch yasaklandı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Realme 2 Pro özellikleri Geekbench sonuçlarıyla ortaya çıktı Sonraki XRP(Ripple) 24 saatte yüzde 50 civarında değer kazandı 8 ay Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi 8 ay Huawei, iPhone almak için sıraya girenlere ücretsiz powerbank dağıttı 8 ay Uber gıda dağıtım hizmeti Deliveroo'yu satın alabilir 8 ay Uluslararası arenada kripto para | Kripto Para Dünyası 8 ay Fizy müzik ödüllerinde en iyileri jüri değil, kullanıcı verileri belirledi 8 ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'sini incelemeye başladı 8 ay BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA’yı tanıttı 8 ay Xiaomi’den akıllı hoparlör ve masa saati bir arada 8 ay Fortnite temalı Nintendo Switch konsolu duyuruldu 8 ay Ford Otosan’ın geliştirdiği F-MAX'e büyük ödül! 8 ay Rekabet Kurulu, Google'a 93 milyon TL para cezası verdi 8 ay Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak 8 ay Japon Zaif kripto para borsası saldırıya uğradı. 60 milyon dolar kayıp var 8 ay Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor 8 ay Çalışanların yorumları sildiğine ve satış verilerini sattığına ilişkin Amazon soruşturma başlattı 8 ay PlayStation Now'a oyun indirme seçeneği geldi 8 ay Apple Watch 4'ün kadranları bilgisayar efektiyle değil stüdyoda yapıldı [video] 8 ay Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor 8 ay Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim