Realme 2 Pro özellikleri Geekbench sonuçlarıyla ortaya çıktı

Oppo'nun alt markası olan Realme yeni akıllı telefon modelini duyurmaya hazırlanıyor. Realme 2 Pro olarak isimlendirilen modelin Snapdragon 660 yongasetinden güç alacağı şirketin CEO'su tarafından açıklanmıştı. Oppo RMX 1807 model numarasına sahip akıllı telefon Geekbench testlerinde görüldü ve bu cihazın Realme 2 Pro olduğu düşünülüyor.

Realme 2 Pro özellikleri

Realme 2 Pro gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 660 işlemcisinden alacak. Cihazın 6.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Realme 2 Pro depolama tarafında ise 8 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip olacak. Android 8.1 sürümüne sahip olması beklenen olan akıllı telefonun şirketin en güncel Color OS arayüzü ile çalışması bekleniyor. Realme 2 Pro 27 Eylül tarihinde düzenlenecek etkinlik ile birlikte tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/realme_2_pro_geekbench_8_gb_ram-news-33379.php