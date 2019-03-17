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Redmi 7 Geekbench'te görüntülendi

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yarın tanıtımını gerçekleştireceği cihazlardan biri olan Redmi 7, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Detaylar haberimizde.
2 ay
3,7b
1
1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği fiyat/performans oranı yüksek, bütçe dostu cihazlarla global çapta popülarite yakalamayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası Redmi, yarın yeni orta seviye cihazı Redmi 7'yi tanıtacak. Tanıtımına 24 saatten kısa bir zaman kalan cihazın performansına ve teknik özelliklerine dair bir takım detaylar performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te ortaya çıktı.
Redmi 7, Geekbench'te Snapdragon 632 yonga seti, 4 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile görüntülendi. Cihazıntek çekirdek testinde 1219, çift çekirdek testinde ise 4197 puan almayı başardığı görülüyor.
Geçmişteki sızıntılardan yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alan cihaz, 2 GB/3 GB/4 GB olmak üzere 3 farklı RAM kapasitesi seçeneğine ve 16GB/32GB/64GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Cihaz, 6.26 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir ekranla karşımıza çıkıyor.
12 MP + 8 MP çözünürlüklerinde 2 adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 3900 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 158.6 mm x 76.4 mm x 8.9 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında olan cihaz, siyah, kırmızı, mavi, pembe, beyaz, yeşil, mor ve gri olmak 8 farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.
Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde Redmi 7'nin 700 yuan (104 dolar) ile 800 yuan (119 dolar) arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını açıklamıştı.
https://www.gizchina.com/2019/03/17/redmi-7-with-4gb-ram-sd-632-spotted-on-geekbench/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 2 ay
Çöp Redmi Go'yu 90 dolardan çıkarıp bu telefona 104 dolar istemek değişik bir kafa :)
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