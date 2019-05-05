Uygun fiyatlı Redmi 7 Türkiye’ye geliyor

Redmi 7’nin de Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Xiaomi distribütörü Evofone, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarih belirtmese de haberi doğruladı. Geçtiğimiz günlerde Mi 9 SE modelinin ülkemize geleceğini sizlere aktarmıştık . Bugün ise Xiaomi alt markasının giriş seviyesi modeli olan’nin de Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Xiaomi distribütörü Evofone, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarih belirtmese de haberi doğruladı.

Redmi 7 özellikleri

Redmi 7, ailenin en düşük fiyatlı üyesi olarak tanıtıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi donanımında da bazı kırpılmalar görüyoruz. Bunun belki de en çok hissedileceği nokta 1520 x 720 çözünürlüklü ekran. 6.26 inç boyutundaki ekranda HD+ çözünürlük bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyecektir. Hali hazırda ülkemizde bulunan Redmi Note 7 ile benzer tasarım çizgileri olan Redmi 7, Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alıyor. Tercihinize göre 4 GB’a kadar RAM ve 64 GB’a kadar depolama seçeneği mevcut. Cihazın diğer özellikleri; 12 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera, 4000 mAh kapasiteli batarya, kızılötesi, 3.5 mm kulaklık girişi şeklinde sıralanabiliyor.

Redmi 7 modeli ithalatçı garantili olarak bazı e-ticaret sitelerinde 1400-1500 TL fiyat etiketi ile yer almaya başlamış. Resmi distribütör Evofone’un nasıl bir fiyat belirleyeceği en büyük soru işareti. Birtakım özellikleri kırpılmış olsa da doğru bir fiyat politikası Redmi 7’nin ülkemizde iyi satışlar yapmasını sağlayabilir.

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Redmi 7 özellikleri

Ekran: 6.26 inç, 1520x720 (HD+) ekran

6.26 inç, 1520x720 (HD+) ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Boyut ve ağırlık: 158.65 x 76.43 x 8.47 mm, 180 gram

158.65 x 76.43 x 8.47 mm, 180 gram RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB

2 GB / 3 GB / 4 GB Arka kamera: 12 MP + 2 MP

12 MP + 2 MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Depolama: 16GB / 32 GB / 64 GB

16GB / 32 GB / 64 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9 Pie (MIUI 10)

Android 9 Pie (MIUI 10) Diğer: Parmak izi (arka), kızılötesi, microUSB, 3.5 mm kulaklık girişi, P2i kaplama

Parmak izi (arka), kızılötesi, microUSB, 3.5 mm kulaklık girişi, P2i kaplama Fiyatlandırma: 104 dolar (2 GB + 16 GB), 119 dolar (3 GB + 32 GB), 149 dolar (4 GB + 64 GB)