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Uygun fiyatlı Redmi 7 Türkiye’ye geliyor

Mi 9 SE’den sonra uygun fiyat odaklı Redmi 7 modelinin de Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Giriş-orta seviye donanım barındıran cihaz hakkında detaylar haberimizde.
2 hf.
11,3b
2
26
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Uygun fiyatlı Redmi 7 Türkiye’ye geliyor
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Geçtiğimiz günlerde Mi 9 SE modelinin ülkemize geleceğini sizlere aktarmıştık. Bugün ise Xiaomi alt markasının giriş seviyesi modeli olan Redmi 7’nin de Türkiye’ye geleceği öğrenildi. Xiaomi distribütörü Evofone, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarih belirtmese de haberi doğruladı.

Redmi 7 özellikleri

Redmi 7, ailenin en düşük fiyatlı üyesi olarak tanıtıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi donanımında da bazı kırpılmalar görüyoruz. Bunun belki de en çok hissedileceği nokta 1520 x 720 çözünürlüklü ekran. 6.26 inç boyutundaki ekranda HD+ çözünürlük bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyecektir. Hali hazırda ülkemizde bulunan Redmi Note 7 ile benzer tasarım çizgileri olan Redmi 7, Snapdragon 632 yonga setinden gücünü alıyor. Tercihinize göre 4 GB’a kadar RAM ve 64 GB’a kadar depolama seçeneği mevcut. Cihazın diğer özellikleri; 12 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera, 4000 mAh kapasiteli batarya, kızılötesi, 3.5 mm kulaklık girişi şeklinde sıralanabiliyor.

Uygun fiyatlı Redmi 7 Türkiye’ye geliyor
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Redmi 7 modeli ithalatçı garantili olarak bazı e-ticaret sitelerinde 1400-1500 TL fiyat etiketi ile yer almaya başlamış. Resmi distribütör Evofone’un nasıl bir fiyat belirleyeceği en büyük soru işareti. Birtakım özellikleri kırpılmış olsa da doğru bir fiyat politikası Redmi 7’nin ülkemizde iyi satışlar yapmasını sağlayabilir.

Ayrıca Bkz. "Samsung, tam ekranlı bir akıllı telefon için, ekran altı kamera çözümü geliştiriyor"

Redmi 7 özellikleri

  • Ekran: 6.26 inç, 1520x720 (HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 632
  • Boyut ve ağırlık: 158.65 x 76.43 x 8.47 mm, 180 gram
  • RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB
  • Arka kamera: 12 MP + 2 MP
  • Ön kamera: 8 MP
  • Depolama: 16GB / 32 GB / 64 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (MIUI 10)
  • Diğer:  Parmak izi (arka), kızılötesi, microUSB, 3.5 mm kulaklık girişi, P2i kaplama
  • Fiyatlandırma: 104 dolar (2 GB + 16 GB), 119 dolar (3 GB + 32 GB), 149 dolar (4 GB + 64 GB)

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HatersGonnaHate 2 hf. en beğenilen
Uygun fiyatlı anlayışı 2000 tl oldu artık bi aralar 2000 TL'lik telefonlara çok pahalı derdik hey gidi hey
2 Yanıt Yanıtla +24
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Ussuz 2 hf.
Koy şu telefona 1080p ekranda bir işe yarasın. Yıl olmuş 2019 hala 720p ekran
2 Yanıt Yanıtla +19
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Adoring 2 hf.
Türkiye için ''uygun fiyat'' lafı duyunca ekrana yumruk atasım geliyor insan hayatı hariç hiçbirşey uygun değil ülkede.
Yanıtla +6
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zolzauza 1 hf.
Evo gibi müşteri memnuniyetini hiçe sayan bu firma distribütörlüğü bırakana kadar evime xiaomi giremez
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intel7mix 1 hf.
note 6 pro bile kötü cihaz yapmışlart hiç gerek yok gelmesine...
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Lithaunans 1 hf. intel7mix
Bu ondan iyi görünüyor ama görünüş olarak
mevzu gpu ise bildiğim kadarıyla 636 ile arasında çok fark yok esas fark 636 ile 660 arasında var.
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Lithaunans 1 hf.
hd+ bu cihaz için çok iyi yanlız gpu sd625 versiyon il aynı yani sd632, 625'in 2019 versiyonu diyebiliriz. :(
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gs09gs09 1 hf.
ya beyler redmi note 7 1500 liralar civarına nasıl tedarik edebilirim 100 dolarlık telefon 2000 tl olamaz yani bi ucuz yolu vardır bunun
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Lithaunans 1 hf. gs09gs09
sahibinden üzerinden malum yolla kayıtlı satılıyor ama bir sıkıntı çıkarmı bilemem.
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Askaparta 2 hf.
Fena değil. Giriş vergisi az olur. Asgari ücret ile girmeyelim de.
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carloska 2 hf.
bu telefonların 5" civarı bi modeli neden çıkmaz..
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Adoring 2 hf.
Türkiye için ''uygun fiyat'' lafı duyunca ekrana yumruk atasım geliyor insan hayatı hariç hiçbirşey uygun değil ülkede.
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Crauls 2 hf.
panel kalıtesı ıyı olduktan sonra 720 p avantaj oldugunu dusunuyoum,hem bataryayı koklar hemde oyunlarda donanımı zorlamaz daha ıyı performans verır.fakat 720p terchının 6 ınc uzerınde cok ısabetlı olacagını sanmıyorum.mısal bu telefonu 5.8 ınc yap ,kasa ufalacagı ıcın bataryayıda 3500e cek,mıs gıbı hem batarya hem oyun performansı.
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alemburda34 2 hf.
Redmi note 7 pro beklerken daha düşük donanıma sahip model geliyor. Umarım pro modeline imei atma gelir.
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HatersGonnaHate 2 hf. en beğenilen
Uygun fiyatlı anlayışı 2000 tl oldu artık bi aralar 2000 TL'lik telefonlara çok pahalı derdik hey gidi hey
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qoqoCAN 2 hf. HatersGonnaHate
öyle bir dedin ki 10-15 sene öncesinden bahsediyormuşsun gibi :D oysaki...
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gurkanse 2 hf. HatersGonnaHate
oy verenler sağolsun.
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