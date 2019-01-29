Redmi Go, 80 Euro'nun altındaki rekabetçi fiyatıyla Şubat ayında Avrupa'da satışa sunuluyor

Xiaomi'nin ilk Android Go cihazı olan ve yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Redmi Go'nun geçtiğimiz hafta teknik özellikleri ve resmi görselleri internette gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise cihazın Avrupa'daki çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıkmış durumda.

Winfuture.de'de yapılan bir paylaşıma göre Redmi Go, Şubat ayı içerisinde Asya ve Avrupa'da eş zamanlı olarak tanıtılarak satışa sunulacak.

Cihazın oldukça iddialı ve rekabetçi fiyatına gelecek olursak ise, Redmi Go'nun Avrupa'da 80 Euro'nun altında (~90 Dolar/616 Yuan) bir fiyat etiketi ile alıcı bulması bekleniyor. Cihaz, fiyat/performans konusunda Nokia 2.1 de dahil olmak üzere kendi seviyesinde yer alan pek çok cihazı geride bırakıyor.

Winfuture.de'deki paylaşımda ayrıca siyah ve mavi renklerinde gelecek olan cihazın resmi görselleri de yer alıyor.

Cihazın teknik özelliklerinden de biraz söz edecek olursak, Redmi Go, 5 inç genişliğinde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekranla geliyor. Cihazın ekranı 16:9 en-boy oranına ve 380 nit parlaklığa sahip. Snapdragon 425 yonga setinden gücünü alan modelde 1 GB RAM ve microSD kart ile 128 GB'a kadar arttırılabilen 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

https://www.gizmochina.com/2019/01/28/redmi-go-will-be-available-in-europe-in-february-will-sell-for-under-e80/

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Cihazdadestekli'lik bir arka kamera ve'lik bir ön kamera yer alıyor.'lik bir batarya veişletim sistemi ile kutusundan çıkacak.