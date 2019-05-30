Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak

Redmi’nin amiral gemisi modeli Redmi K20 Pro geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bu modelin bazı ülkelere, Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,9b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak
Tam Boyutta Gör
Redmi’nin uzun zamandır merakla beklenen amiral gemisi modelleri geçtiğimiz gün tanıtıldı. Açılır kapanır mekanizmalı Redmi K20 ve K20 Pro her zaman olduğu gibi fiyatıyla oldukça iddialı. Bu modellerin bazı ülkelerde farklı isimlendirmeler ile çıkacağı tahmin ediliyordu. Xiaomi Twitter hesabından paylaşılan yeni Tweet iddiayı kuvvetlendirdi.

Mi 9T ve Poco F2

Oyuncu odaklı Black Shark’ı saymazsak Xiaomi’yi Redmi ve Pocophone olmak üzere kendisi dahil üç marka altında inceleyebiliriz. Hem Redmi hem de Pocophone uygun fiyat odaklı markalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan firmaların modelleri arasında nasıl bir gruplandırma olacağı merak konusuydu. Hemen ardından Redmi K20 Pro’nun Poco F2 olarak geleceği sızıntıları duyuldu. Ek olarak Mi 9T ismi için sertifika alınması sebebiyle, Redmi K20 Pro’nun bazı ülkelerde de bu isimle sunulacağı tahmin ediliyor.

Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak
Tam Boyutta Gör

Xiaomi Twitter hesabından “Mi 9 ailesine yeni bir üye geliyor. Sizce ismi için K, I veya T harflerinden hangisi seçilecek?” şeklinde bir gönderi paylaşıldı. Böylelikle Mi 9T modelinin resmiyet kazandığını söyleyebiliriz. Yukarıdaki görselde Tweet ile paylaşılan fotoğrafı inceleyebilirsiniz. Görselin sol tarafında Mi 9, sağ tarafında Mi 9 SE ve ortasında ise gizemli telefon duruyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ortadaki telefon Mi 9T olarak yeniden isimlendirilen Redmi K20 Pro.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor"

Tabii ki elimizdeki sızıntılar hayli güçlü olsa da Mi 9T’nin yepyeni bir model olma ihtimali hala mevcut. Ancak yine paylaşımdaki “PopUpInStyle” yazısından anlaşılacağı üzere, her halükarda açılır kapanır mekanizmalı ve çerçevesiz/çentiksiz bir Mi 9T modeli bizleri bekliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guaire 6 gün
2014'te Xiaomi dünyada en çok satan 3. telefon markasıydı ve CEO'ları dünyada 1. sırayı hedef koymuştu. Ondan sonra ise işler umdukları kadar iyi gitmedi. Huawei geriden geldi önce 3, sonra 2. sıraya kadar çıktı.
Xiaomi eskiden sadece online satışlara yönelirken, özellikle Hindistan'a girdiklerinde fiziksel mağazaları da kullanmaya başladığına dair bazı haberler görüyorduk.
Birkaç ay öncesinde Xiaomi'nin fiyatları yukarı çekeceğine dair bir haber duyulmaya başladığında Redmi markasıyla Snapdragon 855'li bir model çıkacağı duyurulmuştu. Redmi K20 Pro, Mi9'dan hem özellik, hem de fiyat açısından daha cazip görünüyor.
Burada planlanan şey Mi9'u ve devamında Mi10'u fiziksel mağazalarda satışa sunmak iken, Redmi'yi, eskiden Mi markasında olduğu gibi sadece online satış ile yürütüp eski kullanıcıları küstürmemek olabilir.
Yani Huawei'nin ana markasıyla daha lüks üst segment telefonları fiziksel mağazalarda satışa açmak, hatta daha geniş reklam bütçeleriyle tanıtım yapıp fiyatların biraz daha yükselmesini sağlamak iken, Redmi markasını yarım tık veya bir tık aşağıda, Huawei'nin Honor markasıyla yaptığı gibi online satışa özel ve bunun sağladıüğı avantajları kullanarak cazip, normalde uzun müddettir ana "Mi" markasını kullandığı gibi devam ettirmek olabilir diye düşünüyordum.
Örneğin Mi10'a QHD+ ekran, IP sertifikası gibi özellikler verip, Samsung S11 ile tam olarak aynı kategoriye çekmek, geniş reklam bütçeleri vermek ve aracılar vasıtası ile fiziksel mağazalarda satmanın neticesinde fiyatlar kafa kafaya gelirken, fiyatlar için Xiaomi'yi tercih edenlere de Redmi alternatifleri ile hitap etmek...
Yalnız burada Poco'nun neci olduğu belli değil.
Redmi K20 Pro olarak tanıtılan telefonun da Mi9T veya Poco F2 olarak neden adlandırılabileceğini anlamak güç.
Şu anda Mi9'un satışta olduğu bir pazara Redmi K20 Pro'yu, Xiaomi Mi9T olarak sunsalar ya daha yüksek fiyata çıkmaları gerekecek, ya da Mi9'u satıştan çekmeleri...
Türkiye'deki Xiaomi varlığı zaten apayrı bir saçmalık ne yaptıkları belli değil. Samsung'dan da iyi bir tokat yediler. Türkiye'deki sözde distribütör sadece yetkili bir al-satçı. Bu da fiyatlarını haliyle şişiriyor. Samsung ise fiyatlarını rekabetçi kalmak adına aşağı çektiğinden aradaki makas Xiaomi aleyhine daraldı.
Artık millet Xiaomi haberlerini pek iplemiyor bile, zira yanlış politikalar neticesinde kendilerini cazip kılan özelliklerini burada kaybettiler.
Xiaomi'nin Samsung'u Hindistan'da tokatlarken, burada tokat yemesi bir tesadüf değil.
Xiaomi yurtdışında ne *** yerse yesin, ülkemizde bu yetkili al-satçılarla olan iş akitlerini tez elden fesh edip aracıları da araya sokmadan gerçekten rekabetçi fiyatlar sunması lazım.
Vergilere rağmen 3500TL civarında gelebilecek bir Redmi K20 Pro ile Samsung'un fiyat rekabeti yapması mümkün olmayacaktır. Oysa ki 5000TL ve üstünde Xiaomi her türlü tokat yemeye devam edecektir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazkopat324 1 hf.
Ne zaman gelir acaba Türkiye'ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
investing 1 hf.
bu kaçıncı telefon ben anlamadım. sürekli telefon çıkartmak neyin nesi garip
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spenx01 1 hf. investing
Butun fiyat araliklarina urunler sunup , mumkun oldugunca fazla kitleye urun sunmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 1 hf.
Sıçıp sıvama bölümüne geçmiş Xiaomi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symon1907 1 hf.
Bende yabanci bir kaynakta Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T pro olarak satislara baslanacagini, K20 Pro'nun - Mi 9, K20 nin ise Mi 9 SE fiyat bandinda olacagini okudum. Ben K20 nin 3K civarlarinda cikacagini umuyordum ama gorunen 3300-3500 gibi bir fiyatla gelecek (eger ulkemize gelirse). Zaten Mi 9 Se ile K20 nin China pazarindaki satis fiyati 1.999 CNY.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoğuhanKurada 1 hf.
K olacak gorursunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Excel'in iOS sürümüne resimden veri ekleme özelliği geldi 1 hf. Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo 1 hf. Google Haritalar artık restoranlardaki en iyi yemek seçeneklerini gösterecek 1 hf. Rambo: Last Blood filminden ilk fragman geldi 1 hf. Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi 1 hf. İnsan elinin dokunma hissiyatını taklit eden eldiven geliştirildi 1 hf. Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneğiyle gelecek 1 hf. 119 yıllık Güneş tutulması görüntüleri yayınlandı 1 hf. Jaguar XJ üretimi Temmuz'da sona eriyor, elektrikli versiyon 2020'de gelecek 1 hf. Google'dan geri adım: Huawei Mate 20 Pro, yeniden Android Q beta programında 1 hf. Captain Price geri dönüyor! Call of Duty: Modern Warfare duyuruldu 1 hf. 49TL değerindeki Obduction oyunu GOG mağazasında ücretsiz 1 hf. Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme 1 hf. Xbox Game Pass resmen PC için duyuruldu 1 hf. Xbox Live Gold Haziran 2019 oyunları açıklandı 1 hf. HTC U11 için Android Pie güncellemesi yayınlandı 1 hf. Binance borsası kaldıraçlı işlemlere başlıyor 1 hf. NASA'dan 'nükleer roket' çalışmalarına 125 milyon dolar yatırım 1 hf. Google Pixel 4 çift selfie kamerası ile gelebilir 1 hf. Bose, gürültü engelleyici özelliğe sahip yeni kulaklığını tanıttı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak Sonraki Apple'ın Çin'deki satışlarında büyük düşüş yaşanıyor 1 hf. Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı 1 hf. Meizu'nun üç arka kameralı ilk telefonu Meizu 16Xs tanıtıldı 1 hf. Çin’den kritik atak: Nadir element tedariği kısıtlanıyor mu? 1 hf. Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz" 1 hf. Hyundai'de bir ilk: Koreli üretici çift katlı elektrikli otobüsünü tanıttı 1 hf. Dark 2. Sezon fragmanı yayınlandı, final sezonu duyuruldu 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya güzel haber 1 hf. Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan şifreli sohbetlere erişim önerisine itiraz 1 hf. NASA, Ay’a göndermeyi planladığı astronotları sualtında eğitiyor 1 hf. Twitter canlı yayınlarına artık konuk alınabilecek 1 hf. Galaxy Fold, Haziran ayında da piyasaya sürülmeyecek 1 hf. Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı 1 hf. Robot süpürgeler el ele veriyor 1 hf. Logitech sanal gerçeklik için ekran kalemi duyurdu 1 hf. Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte İtalyan üreticinin ilk hibrit süper otomobili 1 hf. NXP Semiconductor önemli bir satın alma yapıyor 1 hf. Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor 1 hf. Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı 1 hf. Flipboard hacklendi, dokuz ay boyunca veriler çalındı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim