Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak

Mi 9T ve Poco F2
Oyuncu odaklı Black Shark’ı saymazsak Xiaomi’yi Redmi ve Pocophone olmak üzere kendisi dahil üç marka altında inceleyebiliriz. Hem Redmi hem de Pocophone uygun fiyat odaklı markalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan firmaların modelleri arasında nasıl bir gruplandırma olacağı merak konusuydu. Hemen ardından Redmi K20 Pro’nun Poco F2 olarak geleceği sızıntıları duyuldu. Ek olarak Mi 9T ismi için sertifika alınması sebebiyle, Redmi K20 Pro’nun bazı ülkelerde de bu isimle sunulacağı tahmin ediliyor.
Xiaomi Twitter hesabından “Mi 9 ailesine yeni bir üye geliyor. Sizce ismi için K, I veya T harflerinden hangisi seçilecek?” şeklinde bir gönderi paylaşıldı. Böylelikle Mi 9T modelinin resmiyet kazandığını söyleyebiliriz. Yukarıdaki görselde Tweet ile paylaşılan fotoğrafı inceleyebilirsiniz. Görselin sol tarafında Mi 9, sağ tarafında Mi 9 SE ve ortasında ise gizemli telefon duruyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ortadaki telefon Mi 9T olarak yeniden isimlendirilen Redmi K20 Pro.Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor"
Tabii ki elimizdeki sızıntılar hayli güçlü olsa da Mi 9T’nin yepyeni bir model olma ihtimali hala mevcut. Ancak yine paylaşımdaki “PopUpInStyle” yazısından anlaşılacağı üzere, her halükarda açılır kapanır mekanizmalı ve çerçevesiz/çentiksiz bir Mi 9T modeli bizleri bekliyor.
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Xiaomi eskiden sadece online satışlara yönelirken, özellikle Hindistan'a girdiklerinde fiziksel mağazaları da kullanmaya başladığına dair bazı haberler görüyorduk.
Birkaç ay öncesinde Xiaomi'nin fiyatları yukarı çekeceğine dair bir haber duyulmaya başladığında Redmi markasıyla Snapdragon 855'li bir model çıkacağı duyurulmuştu. Redmi K20 Pro, Mi9'dan hem özellik, hem de fiyat açısından daha cazip görünüyor.
Burada planlanan şey Mi9'u ve devamında Mi10'u fiziksel mağazalarda satışa sunmak iken, Redmi'yi, eskiden Mi markasında olduğu gibi sadece online satış ile yürütüp eski kullanıcıları küstürmemek olabilir.
Yani Huawei'nin ana markasıyla daha lüks üst segment telefonları fiziksel mağazalarda satışa açmak, hatta daha geniş reklam bütçeleriyle tanıtım yapıp fiyatların biraz daha yükselmesini sağlamak iken, Redmi markasını yarım tık veya bir tık aşağıda, Huawei'nin Honor markasıyla yaptığı gibi online satışa özel ve bunun sağladıüğı avantajları kullanarak cazip, normalde uzun müddettir ana "Mi" markasını kullandığı gibi devam ettirmek olabilir diye düşünüyordum.
Örneğin Mi10'a QHD+ ekran, IP sertifikası gibi özellikler verip, Samsung S11 ile tam olarak aynı kategoriye çekmek, geniş reklam bütçeleri vermek ve aracılar vasıtası ile fiziksel mağazalarda satmanın neticesinde fiyatlar kafa kafaya gelirken, fiyatlar için Xiaomi'yi tercih edenlere de Redmi alternatifleri ile hitap etmek...
Yalnız burada Poco'nun neci olduğu belli değil.
Redmi K20 Pro olarak tanıtılan telefonun da Mi9T veya Poco F2 olarak neden adlandırılabileceğini anlamak güç.
Şu anda Mi9'un satışta olduğu bir pazara Redmi K20 Pro'yu, Xiaomi Mi9T olarak sunsalar ya daha yüksek fiyata çıkmaları gerekecek, ya da Mi9'u satıştan çekmeleri...
Türkiye'deki Xiaomi varlığı zaten apayrı bir saçmalık ne yaptıkları belli değil. Samsung'dan da iyi bir tokat yediler. Türkiye'deki sözde distribütör sadece yetkili bir al-satçı. Bu da fiyatlarını haliyle şişiriyor. Samsung ise fiyatlarını rekabetçi kalmak adına aşağı çektiğinden aradaki makas Xiaomi aleyhine daraldı.
Artık millet Xiaomi haberlerini pek iplemiyor bile, zira yanlış politikalar neticesinde kendilerini cazip kılan özelliklerini burada kaybettiler.
Xiaomi'nin Samsung'u Hindistan'da tokatlarken, burada tokat yemesi bir tesadüf değil.
Xiaomi yurtdışında ne *** yerse yesin, ülkemizde bu yetkili al-satçılarla olan iş akitlerini tez elden fesh edip aracıları da araya sokmadan gerçekten rekabetçi fiyatlar sunması lazım.
Vergilere rağmen 3500TL civarında gelebilecek bir Redmi K20 Pro ile Samsung'un fiyat rekabeti yapması mümkün olmayacaktır. Oysa ki 5000TL ve üstünde Xiaomi her türlü tokat yemeye devam edecektir.