Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak

Redmi K20 ve K20 Pro her zaman olduğu gibi fiyatıyla oldukça iddialı. Bu modellerin bazı ülkelerde farklı isimlendirmeler ile çıkacağı tahmin ediliyordu. Xiaomi Twitter hesabından paylaşılan yeni Tweet iddiayı kuvvetlendirdi. Redmi’nin uzun zamandır merakla beklenen amiral gemisi modelleri geçtiğimiz gün tanıtıldı . Açılır kapanır mekanizmalıveher zaman olduğu gibi fiyatıyla oldukça iddialı. Bu modellerin bazı ülkelerde farklı isimlendirmeler ile çıkacağı tahmin ediliyordu. Xiaomi Twitter hesabından paylaşılan yeni Tweet iddiayı kuvvetlendirdi.

Mi 9T ve Poco F2

Oyuncu odaklı Black Shark’ı saymazsak Xiaomi’yi Redmi ve Pocophone olmak üzere kendisi dahil üç marka altında inceleyebiliriz. Hem Redmi hem de Pocophone uygun fiyat odaklı markalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan firmaların modelleri arasında nasıl bir gruplandırma olacağı merak konusuydu. Hemen ardından Redmi K20 Pro’nun Poco F2 olarak geleceği sızıntıları duyuldu. Ek olarak Mi 9T ismi için sertifika alınması sebebiyle, Redmi K20 Pro’nun bazı ülkelerde de bu isimle sunulacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi Twitter hesabından “Mi 9 ailesine yeni bir üye geliyor. Sizce ismi için K, I veya T harflerinden hangisi seçilecek?” şeklinde bir gönderi paylaşıldı. Böylelikle Mi 9T modelinin resmiyet kazandığını söyleyebiliriz. Yukarıdaki görselde Tweet ile paylaşılan fotoğrafı inceleyebilirsiniz. Görselin sol tarafında Mi 9, sağ tarafında Mi 9 SE ve ortasında ise gizemli telefon duruyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ortadaki telefon Mi 9T olarak yeniden isimlendirilen Redmi K20 Pro.

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Tabii ki elimizdeki sızıntılar hayli güçlü olsa da Mi 9T’nin yepyeni bir model olma ihtimali hala mevcut. Ancak yine paylaşımdaki “PopUpInStyle” yazısından anlaşılacağı üzere, her halükarda açılır kapanır mekanizmalı ve çerçevesiz/çentiksiz bir Mi 9T modeli bizleri bekliyor.