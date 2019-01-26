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Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler

Güçlü özelliklerine rağmen uygun fiyata sahip Redmi Note 7, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Cihaz bu kez de ilgi çekici dayanıklılık videolarıyla gündeme geldi.
3 ay
5,1b
1
6
Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
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Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler
 
Redmi Note 7'nin 48 MP kamera ve Snapdragon 660 model işlemci gibi iddialı özellikleri var. Ancak Xiaomi'nin alt marka (Redmi) CEO'su Lu Weibing, cihazın pazarlamasını farklı bir alana yönlendirdi. Doğrudan telefonun performansı yerine, ilginç dayanıklılık videoları görmeye başladık. Üstelik bunların çoğunu CEO Weibing çekti. Aşağıdaki videoda Redmi Note 7'nin ceviz kırma performansını görebilirsiniz...
Yeni yayınlanan videoların birinde Redmi Note 7, kesme tahtası olarak kullanılıyor. CEO Weibing, çalışır haldeki cihazın üzerinde kivi, muz ve elma kesiyor. Bıçak darbelerine maruz kalan Gorilla Glass ekranın zarar görmediği anlaşılıyor. Ancak bunlar bilimsel sınamalar olmaktan uzak. Yine de eğlenceli tanıtım videolarının tadını çıkarmamıza engel değil!
Uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle ön plana çıkan Redmi Note 7'nin küresel pazara açılması biraz zaman alacak gibi duruyor. Haberimizi aşağıdaki bonus "karpuz kesme" videosuyla sonlandıralım. İyi seyirler...

https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_gets_transformed_into_a_cutting_board-news-35229.php Yorum Yaz
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Lumibrite 3 ay en beğenilen
Bu şekilde eksterm şartlarda yapılan testleri gösteriyorlar, sonra bir bakıyorsun "cebinde çizilmiş!"
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Lumibrite 3 ay en beğenilen
Bu şekilde eksterm şartlarda yapılan testleri gösteriyorlar, sonra bir bakıyorsun "cebinde çizilmiş!"
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interwap 3 ay
Gorilla glass 5 işte.
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yorumculuklar 3 ay
Bunları yapabiliyorsa benim için avantajı ne olacak merak ediyorum?! Telefonları artık bu işler için de mi kullanacağız, anlamadım. Saçma reklamlarda bugün...
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Whippoorwill 3 ay
Şu telefonları Huawei'ye benzetmeseler yeterdi aslında.
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heyysanadiyom 3 ay
Adamın üstündeki şey efsane değil mi? lacoste hangi modeli bu acep?
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Orange dragon 3 ay
Herifler diyoki biz size sadece telefon değil kesme tahtası satıyoruz
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