Redmi Note 7 üzerinde denenen ilginç testler

Redmi Note 7'nin 48 MP kamera ve Snapdragon 660 model işlemci gibi iddialı özellikleri var. Ancak Xiaomi'nin alt marka (Redmi) CEO'su Lu Weibing, cihazın pazarlamasını farklı bir alana yönlendirdi. Doğrudan telefonun performansı yerine, ilginç dayanıklılık videoları görmeye başladık. Üstelik bunların çoğunu CEO Weibing çekti. Aşağıdaki videoda Redmi Note 7'nin ceviz kırma performansını görebilirsiniz...

Yeni yayınlanan videoların birinde Redmi Note 7, kesme tahtası olarak kullanılıyor. CEO Weibing, çalışır haldeki cihazın üzerinde kivi, muz ve elma kesiyor. Bıçak darbelerine maruz kalan Gorilla Glass ekranın zarar görmediği anlaşılıyor. Ancak bunlar bilimsel sınamalar olmaktan uzak. Yine de eğlenceli tanıtım videolarının tadını çıkarmamıza engel değil!

Uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle ön plana çıkan Redmi Note 7'nin küresel pazara açılması biraz zaman alacak gibi duruyor. Haberimizi aşağıdaki bonus "karpuz kesme" videosuyla sonlandıralım. İyi seyirler...

https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_gets_transformed_into_a_cutting_board-news-35229.php