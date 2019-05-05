Redmi’nin amiral gemisi NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi ile gelecek

Redmi’nin sürekli kendinden söz ettiren amiral gemisi hakkında bazı bilgiler de firmanın yöneticisinden geliyor. Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da oldukça aktif olan yönetici, yeni cihaz hakkındaki birçok soruya da cevap verdi. Redmi amiral gemisinin NFC, 3.5 mm kulaklık girişi ve ultra geniş açı kamera ile geleceği de böyle öğrenildi.

NFC kullanımı önemli

Şubat ayında sizlere aktardığımız raporda, Xiaomi’nin NFC özellikli model sayısını azalttığını hatırlayanlarınız olacaktır. Redmi’nin, uygun fiyatlı bir ürün grubu olduğunu da düşündüğümüzde en azından amiral gemisi Redmi’de NFC özelliğini görmemiz oldukça önemli.

Buna bir de günümüz amiral gemilerinde artık yerini kaybeden 3.5 mm kulaklık girişi eklenince kullanıcılara bir sevindirici haber daha geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak ultra geniş açı sensörle geleceği söyleniyor ama bu zaten öğrenilmişti.

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Modelin Redmi X şeklinde isimlendirileceği düşünülüyordu ama firma yöneticisi yalanladı. Daha öncesinde sızdırılan özellikleri hatırlamamız gerekirse; Snapdragon 855 yonga seti, 6.39 inç 2340 x 1080 çözünürlüklü ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 48+8+13 MP arka kamera, 32 MP ön kamera şeklinde sıralayabiliriz. Ön kameranın açılır kamera mekanizmasına sahip olabileceğini de belirtelim.

https://www.gsmarena.com/redmi_confirms_its_upcoming_flagship_will_have_an_ultrawide_camera_35mm_jack_and_nfc-news-36900.php