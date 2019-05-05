Redmi’nin amiral gemisi NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi ile gelecek

NFC kullanımı önemli
Şubat ayında sizlere aktardığımız raporda, Xiaomi’nin NFC özellikli model sayısını azalttığını hatırlayanlarınız olacaktır. Redmi’nin, uygun fiyatlı bir ürün grubu olduğunu da düşündüğümüzde en azından amiral gemisi Redmi’de NFC özelliğini görmemiz oldukça önemli.
Buna bir de günümüz amiral gemilerinde artık yerini kaybeden 3.5 mm kulaklık girişi eklenince kullanıcılara bir sevindirici haber daha geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak ultra geniş açı sensörle geleceği söyleniyor ama bu zaten öğrenilmişti.Ayrıca Bkz. "Vivo, pop-up kameralı bütçe dostu modeli S1 Pro'yu tanıttı"
Modelin Redmi X şeklinde isimlendirileceği düşünülüyordu ama firma yöneticisi yalanladı. Daha öncesinde sızdırılan özellikleri hatırlamamız gerekirse; Snapdragon 855 yonga seti, 6.39 inç 2340 x 1080 çözünürlüklü ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 48+8+13 MP arka kamera, 32 MP ön kamera şeklinde sıralayabiliriz. Ön kameranın açılır kamera mekanizmasına sahip olabileceğini de belirtelim.
https://www.gsmarena.com/redmi_confirms_its_upcoming_flagship_will_have_an_ultrawide_camera_35mm_jack_and_nfc-news-36900.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse bize zaten geçirmeye gelirler. Elalem 300 birim paraya alırken biz 10-15 misli birim paraya alamayız
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