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Redmi’nin amiral gemisi NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi ile gelecek

Redmi’nin hazırlıklarına devam ettiği amiral gemisinin NFC, 3.5 mm kulaklık girişi ve ultra geniş açı kamera ile geleceği firma yöneticisi tarafından doğrulandı.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi’nin amiral gemisi NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi ile gelecek
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Redmi’nin sürekli kendinden söz ettiren amiral gemisi hakkında bazı bilgiler de firmanın yöneticisinden geliyor. Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da oldukça aktif olan yönetici, yeni cihaz hakkındaki birçok soruya da cevap verdi. Redmi amiral gemisinin NFC, 3.5 mm kulaklık girişi ve ultra geniş açı kamera ile geleceği de böyle öğrenildi.

NFC kullanımı önemli

Şubat ayında sizlere aktardığımız raporda, Xiaomi’nin NFC özellikli model sayısını azalttığını hatırlayanlarınız olacaktır. Redmi’nin, uygun fiyatlı bir ürün grubu olduğunu da düşündüğümüzde en azından amiral gemisi Redmi’de NFC özelliğini görmemiz oldukça önemli.

Buna bir de günümüz amiral gemilerinde artık yerini kaybeden 3.5 mm kulaklık girişi eklenince kullanıcılara bir sevindirici haber daha geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak ultra geniş açı sensörle geleceği söyleniyor ama bu zaten öğrenilmişti.

Ayrıca Bkz. "Vivo, pop-up kameralı bütçe dostu modeli S1 Pro'yu tanıttı"

Modelin Redmi X şeklinde isimlendirileceği düşünülüyordu ama firma yöneticisi yalanladı. Daha öncesinde sızdırılan özellikleri hatırlamamız gerekirse; Snapdragon 855 yonga seti, 6.39 inç 2340 x 1080 çözünürlüklü ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 48+8+13 MP arka kamera, 32 MP ön kamera şeklinde sıralayabiliriz. Ön kameranın açılır kamera mekanizmasına sahip olabileceğini de belirtelim.


https://www.gsmarena.com/redmi_confirms_its_upcoming_flagship_will_have_an_ultrawide_camera_35mm_jack_and_nfc-news-36900.php Yorum Yaz
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napolyon94 2 hf. en beğenilen
150-200 euroluk redmi note 7 2200-2500 civarinda satiliyor. Devletimiz, TRT miz, evo muz sag olsunlar.
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intel7mix 1 hf.
Amoled ekran ve damla çentik ile gelirse beklenileni vermiş olur daha fazlasını beklemek hayalcilikten başka bir şey değil.
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DH Misafiri 2 hf.
Ekran paneli çok önemli. IPS LCD panel ile gelirse hayal kırıklığı olur. AMOLED panel ile gelirse harika olur.
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astegon 2 hf. AirSupport
Ne diyeyim hocam sen söyle onu diyeyim
3 Yanıt Yanıtla +1
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AirSupport 2 hf. astegon
NFC dünyada kullanılan ve oldukça yaygın bir kullanım aracı. Türkiye’de çok kullanılmıyor diye kaldırılması mı gerekiyor?
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Mr.Data 2 hf. astegon
NFC ile mobil temassız ödeme yapılabiliyor istanbulkart'a para yüklenebiliyor diğer şehirlerde telefonu bile kullanabiliyorsunuz (kentkartta vardı sanırım) benim kullandığım şekliyle söyledim elbet bir çok kullanım yönü var cihaz eşleştirme, reklamlara dokunulduğunda yönlendirme gibi (opet yeni istasyonlarında kullanıyor)
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V4LKyR 2 hf. astegon
Ahahhashadbahdslıqwqoıdwiqw gülmekten öldürdün beni REİS :D
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astegon 2 hf. AirSupport
Nfc için şimdiye kadar yatırım yapılmadı o sebeple olmasın.
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AirSupport 2 hf. astegon
Bu ne saçma düşünce ya.
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napolyon94 2 hf. en beğenilen
150-200 euroluk redmi note 7 2200-2500 civarinda satiliyor. Devletimiz, TRT miz, evo muz sag olsunlar.
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astegon 2 hf.
Xiaomi neden nfc koyuyor ki ben inanmıyorum. QR code sahada daha önce görünüyor.
Neyse bize zaten geçirmeye gelirler. Elalem 300 birim paraya alırken biz 10-15 misli birim paraya alamayız
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AirSupport 2 hf. astegon
Yurtdışında NFC kullanımı oldukça yaygın. Bizimkiler NFC kullanamadıkları için Qr Code’a yatırım yapıyorlar.
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oguzhan diric 2 hf.
Simdi bu cihaz cikinca pocophone f2 ne olacak, birbirlerine rakip mi olacaklar , zaten fiyatlarida benzer olur, keske amiral katili sadece pocophone dan gelseydi.
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TearsForFears 2 hf.
400 dolardan çıkar evofone kazığı, ötv kdv trt derken mi9 fiyatından gelir
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