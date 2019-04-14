Redmi'nin CEO'su, Snapdragon 855'li amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını paylaştı

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Çin'deki Bahar Festivali sırasında Redmi'nin yakın gelecekte uygun fiyatlı bir amiral gemisi tanıtacağını açıklamıştı. İsmi çok büyük olasılıkla Redmi Pro 2 olacak olan bu cihaz, Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak, 48 megapiksel çözünürlüğünde ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ile gelecek ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacak.

Cihazın tasarımına dair bugüne dek oldukça fazla söylenti ortaya çıktı. Bu söylentilerden biri de cihazın pop-up olarak tabir edilen tarzda, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizmasına sahip olacağıydı. Redmi'nin başındaki isim Lu Weibing, geçtiğimiz günlerde bu söylentileri çok kesin bir dille reddetmişti ancak görünüşe bakılırsa böyle bir olasılık hala mevcut.

Lu Weibing, bugün kişisel Weibo hesabından cihazın muhtemel tasarımlarını göz önüne seren bir görsel paylaştı. Bu tasarımlardan biri Honor View 20'de gördüğümüz tarzda, sol üst köşeye yerleştirilmiş bir ön kamera deliğine sahipken, diğeri ise açılır-kapanır bir ön kamera mekanizmasına sahip.

https://www.gizchina.com/2019/04/14/the-ceo-of-redmi-reveals-the-possible-design-of-the-first-flagship/

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, iki tasarımı takipçileri ile paylaşarak hangisini tercih ettiklerini sordu. Peki ya siz hangi tasarımı tercih edersiniz?