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Redmi'nin CEO'su, Snapdragon 855'li amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını paylaştı

Redmi'nin başındaki isim Lu Weibing, kişisel Weibo hesabından Redmi'nin yeni amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını göz önüne seren bir görsel paylaştı. Detaylar haberimizde.
1 ay
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12
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Redmi'nin CEO'su, Snapdragon 855'li amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını paylaştı
Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Çin'deki Bahar Festivali sırasında Redmi'nin yakın gelecekte uygun fiyatlı bir amiral gemisi tanıtacağını açıklamıştı. İsmi çok büyük olasılıkla Redmi Pro 2 olacak olan bu cihaz, Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak, 48 megapiksel çözünürlüğünde ana sensör içeren üçlü arka kamera sistemi ile gelecek ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacak.
Cihazın tasarımına dair bugüne dek oldukça fazla söylenti ortaya çıktı. Bu söylentilerden biri de cihazın pop-up olarak tabir edilen tarzda, açılır-kapanır bir ön kamera mekanizmasına sahip olacağıydı. Redmi'nin başındaki isim Lu Weibing, geçtiğimiz günlerde bu söylentileri çok kesin bir dille reddetmişti ancak görünüşe bakılırsa böyle bir olasılık hala mevcut.
Lu Weibing, bugün kişisel Weibo hesabından cihazın muhtemel tasarımlarını göz önüne seren bir görsel paylaştı. Bu tasarımlardan biri Honor View 20'de gördüğümüz tarzda, sol üst köşeye yerleştirilmiş bir ön kamera deliğine sahipken, diğeri ise açılır-kapanır bir ön kamera mekanizmasına sahip.
Lu Weibing, iki tasarımı takipçileri ile paylaşarak hangisini tercih ettiklerini sordu. Peki ya siz hangi tasarımı tercih edersiniz?
https://www.gizchina.com/2019/04/14/the-ceo-of-redmi-reveals-the-possible-design-of-the-first-flagship/ Yorum Yaz
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interwap 1 ay en beğenilen
5 yıl sonra Redmi CEO'su çıkar "bundan gayri mi markası ucuz model .okaracak, redmi olarak üst sınıfa odaklanacağız" derse şaşmayalım.
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aviator_ 1 ay
Mekanizmayı tercih ederim. Herkes selfie bağımlısı değil. Bana komple ekranı versin
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Askaparta 1 ay
Ne olacak bu ön kameranın hali.
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Whippoorwill 1 ay
1 numaralı.
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Fenomenon 1 ay
mi var, redmi var, pocophone var, black shark var.
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Bgood 1 ay
Kesinlikle 1, çünkü mekanik aksamlı açılır bir kamera uzun ömürlü olmayacağı düşüncesindeyim.
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koyunsavar 1 ay
Son 2 saattir Forum a girebilen varmı? * ben giremiyorum
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TearsForFears 1 ay
1 numarada ekranda kamera olması dezavantaj
2 numarada rahatça kılıf takamamak ve dayanıklılıktan feragat etmek dezavantaj. Tabi birde o mekanizmanın çıkıp girmesi hızlı olmalı.
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esmerbuyucu 1 ay TearsForFears
Mekanizmalı sistem büyük bir eksi. Fakat kılıf takamamak nasıl bir dezavantaj oluyor zaten ona göre kılıflar var.
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sreylare 1 ay
Elbette 2 numaralı tasarımı seçerim.
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interwap 1 ay en beğenilen
5 yıl sonra Redmi CEO'su çıkar "bundan gayri mi markası ucuz model .okaracak, redmi olarak üst sınıfa odaklanacağız" derse şaşmayalım.
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redmi, xiaomi ve
7 etiket daha redmi pro 2 redmi snapdragon 855 pop up selfie kamerası Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu MPopüler
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