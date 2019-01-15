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Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza

Rekabet Kurumu'nun Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmadan ağır para cezası çıktı. Firmaya 91,9 milyon lira para cezası kesildi. Kararın nedeni:
4 ay
21,9b
1
58
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza
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Rekabet Kurumu’nun 2011 yılında Turkcell hakkında başlattığı soruşturma sonucunda firmaya 91,9 milyon lira para cezası kesildi. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik uyguladığı fiyat politikalarının rekabeti ihlal ettiğine karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin yürütülen ek çalışma sonuçlandırıldı.

Ayrıca Bkz. "Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük"
Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği kararına varılarak, teşebbüse idari para cezası verilmesi benimsendi.

Bu kapsamda Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye soruşturmaya konu olan 2010 yılının mali tablosuna göre yıllık gayri safi gelirinin yüzde 1,125’i oranında idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bu da 91 milyon 942 bin 343,31 lira para cezasına denk geliyor.


https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turkcell-iletisim-hizmetleri-a-s-hakkind-3b8088d0ba18e91180ee00505694b4c6 Yorum Yaz
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Jeopol 4 ay en beğenilen
anlasirlar, turkcell uste para alir.
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BlackGhost12 4 ay
Ödemediği vergisi bundan fazla.
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DEMİRCİEFE 4 ay
bu inceleme 8 yıl mı sürmüş...2011 dediğine göre....
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chtsydn 3 ay
Baya büyük cezaymış
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AppleFoni 3 ay
halkini kaziklamaya devam ederse daha cok ceza yer
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programmer_onur 4 ay
Ensar Vakfı parayı almak için rekabet kurumunu kullanmasa da olurdu. Ayıp etmişler.
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AMC 4 ay
Ya arkadaş anlamamakta ısrar ediyorsunuz turkcell istesede ucuz tarife veremez azcık algılarınız açık olsun.
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Onurmsq 4 ay AMC
Ne zaman ucuz tarife vermiş ki. 10gb 30tl vermiste haberimiz mi yok
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Jazzalyn 4 ay
Millet haberi okumuyor yorumları okuyor. E başlıkta Turkcell yazınca yardır gitsin, nasılsa kazık.
Zam yapınca rekabet kurallarını ihlal etmez aksine rekabet artar, indirim yapınca ihlal eder.
Doğru düzgün okunsa keşke ama nerdeeee
Sonuç olarak 91m Turkcell'e koymaz, 1 ayda çıkartır o parayı.
Asıl soru niye bu kadar uzadı ve neden şimdi?
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shaftman 4 ay
1 kuruş bile olsa bizden aldıkları böyle böyle çıksın acımıyorum.
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Anonim1995 4 ay
Bir Turkcell bayisi oalrak şu haberi okuyunca keyfim yerine geldi gönül isterdiki 1 milyar tl ceza kessinler ama kesmezler
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Mesutzgvn 4 ay
paketleri çok pahalı ceza yerinde olmuş. 159 liralık paketi 290 tl den satarsa olacağı buydu. iyi olmuş.
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zaferq 4 ay
iyi olmuş
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king56 4 ay
Tarifelere zam yapar ne olacak turkcelli adamda para bol
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