Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza

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Rekabet Kurumu’nun 2011 yılında Turkcell hakkında başlattığı soruşturma sonucunda firmaya 91,9 milyon lira para cezası kesildi. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik uyguladığı fiyat politikalarının rekabeti ihlal ettiğine karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin yürütülen ek çalışma sonuçlandırıldı.

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Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği kararına varılarak, teşebbüse idari para cezası verilmesi benimsendi. Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği kararına varılarak, teşebbüse idari para cezası verilmesi benimsendi.

Bu kapsamda Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye soruşturmaya konu olan 2010 yılının mali tablosuna göre yıllık gayri safi gelirinin yüzde 1,125’i oranında idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bu da 91 milyon 942 bin 343,31 lira para cezasına denk geliyor.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turkcell-iletisim-hizmetleri-a-s-hakkind-3b8088d0ba18e91180ee00505694b4c6