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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rekorları alt üst eden PUBG’nin resmi mobil oyunu geliyor

Son dönemin en çok oynan oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)'nin resmi mobil oyunu geliyor. Tencent tarafından geliştirilen mobil PUBG, yakın zamanda indirmeye sunulacak.
1 yıl
10,6b
1
10
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rekorları alt üst eden PUBG’nin resmi mobil oyunu geliyor
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Henüz PC’de erken erişimde olan PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısa ismiyle PUBG’nin mobil platformlara geleceği resmi olarak doğrulandı.


PUBG, dijital oyun sektöründe pek çok rekora imza attı. Geçtiğimiz günlerde oyunun anlık kullanıcı sayısı 2,915,723 kişiye ulaşmıştı. Şirketten yapılan açıklamada da oyun satış rakamının 20 milyonu geçtiği doğrulandı.

Oyunun geliştirici firması Bluehole, oyunun PC’deki başarısını diğer platformlarda da yakalamak istiyor. Oyun, 12 Aralık'ta Xbox Game Preview programı kapsamında Xbox One için çıkış yapacak.

Mobile Geliyor

Bugün yapılan açıklamayla PUBG'nin mobil platformalara geleceği resmi olarak duyuruldu. Oyunun mobil sürümünü Çinli firma Tencent geliştirecek.

Açıklamaya göre mobil PUBG, PC’deki temel oyun özelliklerini koyacak ve gerçek bir Battle Royale deneyimi yaşatacak. İlk etapta sadece Çin’de indirmeye sunulacak. Çıkış tarihi konusunda açıklama yapılmadı.

PUBG’nin mobil platformlara gelecek olması şaşırtıcı değil. Hali hazırda Play Store ve App Store’da PUBG benzeri yüzlerde oyun bulunuyor ve bu oyunların indirme rakamları yüksek seviyede. Örneğin Rules of Survival oyunu Android platformunda 1 milyon indirmeyi aştı. Bu tarz oyunlara olan ilgi, Bluehole ve Tencent'in gözünü açmış gibi görünüyor.


http://tech.qq.com/a/20171127/026880.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 1 yıl en beğenilen
Bu Tencent ne kadar çakal bir firma. Önce başkasının denemesini bekliyor sonra tepkilere göre kendisi yapıyor. Mesela League of Legends'ın da sahibi adamlar. Android ve iOS'da Mobile Legends diye bir oyun çıktı LoL çakması ve ciddi manada oynandı. Baktılar tutuyor hemen kendi resmi Arena of Valor oyunlarını çıkardılar.
Yine aynı şekilde baktılar Rules of Survival tuttu, kendi resmi oyunlarını çıkarıyorlar. Kobay olarak önden birini yolluyorlar resmen...
Bu Tencent ne kadar çakal bir firma. Önce başkasının denemesini bekliyor sonra tepkilere göre kendisi yapıyor. Mesela League of Legends'ın da sahibi adamlar. An...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Guest-6AEF290E0 1 yıl
Gene 60-70 liraya satarlar ya da oyun içi alımları en üst seviyeye koyarlar. Oyun güzel ama geliştirici şirket kadar açgözlü bir şirket görmedim EA, Ubisoft, Sony dahil.
Gene 60-70 liraya satarlar ya da oyun içi alımları en üst seviyeye koyarlar. Oyun güzel ama geliştirici şirket kadar açgözlü bir şirket görmedim EA, Ubisoft...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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System32Deleted 1 yıl
Abi Pubg Efsene Yaa
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MysticDesign 1 yıl
Mobilin gelmiş geçmiş en iyi mobil oyunu vaingloryde yanına yakalaşn başka oyun yok daha
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JoeyBane 1 yıl
yok crysis
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MetalWave 1 yıl
rules of surviver bu konuda çok başarılı
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DH Misafiri 1 yıl
Mobil işi yaş. Bir sürü apk ve hile türevleri dolacak.
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Ferucci 1 yıl
Pubg benzeri rules of survival var zaten. Paralı olursa kim neden para versin ki? Ekstra bir şey sunacaklarını sanmıyorum R.O.S benzeri bir şey olur muhtemelen.
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strathmorea 1 yıl
Yeni nesil telefonlarda ekran sararması, ekran yanığı o kadar normal karşılanır oldu ki. Ve bunun en büyük sebebi uzun süre telefonda oyun oynamak maalesef. Şahsen yeni telefon alma arifesindeyim. Pc ve mobilde oyun oynayan biri olarak artık mobilde çekinerek oyun oynar oldum. Telefon üreticilerin bu kronik ve tamamen kendi sorunları olan duruma çare bulması gerek. Garanti kapsamında ücretsiz değiştiriliyor ekran ama o telefon serviste içi dışına çıkarılınca asla eskisi gibi olmuyor.
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Bu Tencent ne kadar çakal bir firma. Önce başkasının denemesini bekliyor sonra tepkilere göre kendisi yapıyor. Mesela League of Legends'ın da sahibi adamlar. Android ve iOS'da Mobile Legends diye bir oyun çıktı LoL çakması ve ciddi manada oynandı. Baktılar tutuyor hemen kendi resmi Arena of Valor oyunlarını çıkardılar.
Yine aynı şekilde baktılar Rules of Survival tuttu, kendi resmi oyunlarını çıkarıyorlar. Kobay olarak önden birini yolluyorlar resmen...
1 Yanıt Yanıtla +10
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coreytoddgray2 1 yıl Kefelon
Kefelon
Bu Tencent ne kadar çakal bir firma. Önce başkasının denemesini bekliyor sonra tepkilere göre kendisi yapıyor. Mesela League of Legends'ın da sahibi adamlar. Android ve iOS'da Mobile Legends diye bir oyun çıktı LoL çakması ve ciddi manada oynandı. Baktılar tutuyor hemen kendi resmi Arena of Valor oyunlarını çıkardılar.
Yine aynı şekilde baktılar Rules of Survival tuttu, kendi resmi oyunlarını çıkarıyorlar. Kobay olarak önden birini yolluyorlar resmen...

Maalesef bu isin mantigi da bu degil mi :)
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Guest-6AEF290E0 1 yıl
Gene 60-70 liraya satarlar ya da oyun içi alımları en üst seviyeye koyarlar. Oyun güzel ama geliştirici şirket kadar açgözlü bir şirket görmedim EA, Ubisoft, Sony dahil.
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