Rekorları alt üst eden PUBG’nin resmi mobil oyunu geliyor

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Henüz PC’de erken erişimde olan PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısa ismiyle PUBG’nin mobil platformlara geleceği resmi olarak doğrulandı.





PUBG, dijital oyun sektöründe pek çok rekora imza attı. Geçtiğimiz günlerde oyunun anlık kullanıcı sayısı 2,915,723 kişiye ulaşmıştı. Şirketten yapılan açıklamada da oyun satış rakamının 20 milyonu geçtiği doğrulandı.

Oyunun geliştirici firması Bluehole, oyunun PC’deki başarısını diğer platformlarda da yakalamak istiyor. Oyun, 12 Aralık'ta Xbox Game Preview programı kapsamında Xbox One için çıkış yapacak.

Mobile Geliyor

Bugün yapılan açıklamayla PUBG'nin mobil platformalara geleceği resmi olarak duyuruldu. Oyunun mobil sürümünü Çinli firma Tencent geliştirecek.

Açıklamaya göre mobil PUBG, PC’deki temel oyun özelliklerini koyacak ve gerçek bir Battle Royale deneyimi yaşatacak. İlk etapta sadece Çin’de indirmeye sunulacak. Çıkış tarihi konusunda açıklama yapılmadı.

PUBG’nin mobil platformlara gelecek olması şaşırtıcı değil. Hali hazırda Play Store ve App Store’da PUBG benzeri yüzlerde oyun bulunuyor ve bu oyunların indirme rakamları yüksek seviyede. Örneğin Rules of Survival oyunu Android platformunda 1 milyon indirmeyi aştı. Bu tarz oyunlara olan ilgi, Bluehole ve Tencent'in gözünü açmış gibi görünüyor.

http://tech.qq.com/a/20171127/026880.htm