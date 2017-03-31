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Renault modelleri Asya'da Mitsubishi markasıyla satılabilir

Renault-Nissan İttifakı bünyesindeki Mitsubishi, Renault'un Güneydoğu Asya'daki satış kanalı olabilir. Firma kendi logosuna sahip Renault modellerine sıcak bakıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Renault-Nissan İttifakının en yeni üyesi olan Mitsubishi, Renault'un geliştirdiği modellerin Güneydoğu Asya'da Mitsubishi markası altında satılması fikrine sıcak bakıyor. Konuyla ilgili demeç veren Mitsubishi Operasyon Sorumlusu Trevor Mann, bu hamleyle ittifaktaki partnerleriyle bir sinerji oluşturabileceklerine inandığını belirtmiş.
Renault markasının Güneydoğu Asya'da neredeyse var olmadığını belirten Mann, Mitsubishi markasıyla araç satışının mantıklı olabileceği kanısında bulunuyor. Kendilerinin bu bölgede Nissan'ın da önünde olduğunu belirten yetkili, Tayland'da 3 milyondan fazla araç üretmiş 3 adet fabrikaları olduğunu ve bu gücün Nissan'ın satışlarını da arttırmada kullanılabileceğini söylüyor.
Fiyat/performans açısından pikap alanında Nissan'ın önünde olduklarını söyleyen Mann, Triton pikabını Tayland'da ürettiklerini ve Nissan'ın gelecek nesil Navara pikabını da tedarik edebileceklerini sözlerine ekliyor.
Hatırlayacak olursak yakıt tüketiminde yaptığı hile nedeniyle bir süre başı derde giren Mitsubishi firmasının %34'lük hissesini 2,3 milyar dolara Nissan almış ve markayı Renault-Nissan İttifakına kazandırmıştı.

http://europe.autonews.com/article/20170329/ANE/170329829/mitsubishi-open-to-helping-renault-in-southeast-asia Yorum Yaz
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ø 2 yıl en beğenilen
renault, mitsubishi sorunsuzluğunun yanından geçemeyecek bir marka, arabayı 10 sene orjinal kullanmaya alışmış mitsubishi severleri üzerler
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kadirirdem 2 yıl
Güzel taktik Mitsubishi çok daha iyi bir marka imajı var Renault'a göre...
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Alpha Centauri 2 yıl
çok satarlar
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Birisi en sevmediğim, diğeri de en sevdiğim marka. Nasıl olacak acaba.
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babacan52 2 yıl
:D vur dedik öldürdünüz be abi.
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ø 2 yıl en beğenilen
renault, mitsubishi sorunsuzluğunun yanından geçemeyecek bir marka, arabayı 10 sene orjinal kullanmaya alışmış mitsubishi severleri üzerler
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suslu76 2 yıl ø
ø

renault, mitsubishi sorunsuzluğunun yanından geçemeyecek bir marka, arabayı 10 sene orjinal kullanmaya alışmış mitsubishi severleri üzerler

galanti ovuyorlar, bizim burda bir arkadasta var, 2000-2002 filan herhalde, 180bin milde
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