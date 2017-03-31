Renault modelleri Asya'da Mitsubishi markasıyla satılabilir

Renault-Nissan İttifakının en yeni üyesi olan Mitsubishi, Renault'un geliştirdiği modellerin Güneydoğu Asya'da Mitsubishi markası altında satılması fikrine sıcak bakıyor. Konuyla ilgili demeç veren Mitsubishi Operasyon Sorumlusu Trevor Mann, bu hamleyle ittifaktaki partnerleriyle bir sinerji oluşturabileceklerine inandığını belirtmiş.

Renault markasının Güneydoğu Asya'da neredeyse var olmadığını belirten Mann, Mitsubishi markasıyla araç satışının mantıklı olabileceği kanısında bulunuyor. Kendilerinin bu bölgede Nissan'ın da önünde olduğunu belirten yetkili, Tayland'da 3 milyondan fazla araç üretmiş 3 adet fabrikaları olduğunu ve bu gücün Nissan'ın satışlarını da arttırmada kullanılabileceğini söylüyor.

Fiyat/performans açısından pikap alanında Nissan'ın önünde olduklarını söyleyen Mann, Triton pikabını Tayland'da ürettiklerini ve Nissan'ın gelecek nesil Navara pikabını da tedarik edebileceklerini sözlerine ekliyor.

Hatırlayacak olursak yakıt tüketiminde yaptığı hile nedeniyle bir süre başı derde giren Mitsubishi firmasının %34'lük hissesini 2,3 milyar dolara Nissan almış ve markayı Renault-Nissan İttifakına kazandırmıştı.

http://europe.autonews.com/article/20170329/ANE/170329829/mitsubishi-open-to-helping-renault-in-southeast-asia