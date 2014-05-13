Resmi lansmanı öncesi LG'den G3'le ilgili ilk video geldi

27 Mayıs'daki lansmanına iki haftalık bir süre kala LG'den G3'e dair kısa bir video geldi.

Videodaki anlık görüntülerden daha önce sızdırılan görsellerdeki tasarımda olduğu görülen G3'ün de kamerasının G2'deki gibi optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olacağı gösteriliyor.

Arka tasarımın daha önce burada yer aldığı gibi fırçalanmış metal görünümde tasarlandığı görülen modelin aynı zamanda daha önceki modellerde yer alan Knock Code özelliğine sahip olacağı gösteriliyor.

İlk olarak 27 Mayıs tarihinde Londra, New York ve San Francisco'da, 28 Mayıs tarihinde ise Seul, Singapur ve bizim de katılacağımız İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle basına tanıtılacak LG G3'ün şu ana kadar sızdırılan detayları ise şu şekilde; 5.5" ekranında QHD (2560x1440 piksel) çözünürlük sunacak telefonda Galaxy S5'te de kullanılan dört çekirdekli Snapdragon 801(8974AC) yongaseti yer alıyor. Şu anda piyasanın en hızlısı konumunda bulunan 8974AC'nin işlemci çekirdekleri 2.46GHz hızında, görüntü birimi Adreno 330 ise 578MHz hızında çalışıyor.

3GB LPDDR3'ün yer verildiği modelde 4K video kaydı yeteneğine sahip OIS+ destekli 16MP'lik kameranın ve microSD kart desteğinin yer alacağı da belirtilen detaylar arasında bulunuyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümüyle piyasaya sürülecek modelde LG'nin Optimus arayüzünün güncellenmiş bir sürümünü de ilk defa göreceğiz. Bazı versiyonlarında değiştirilebilir yapıda olması beklenen telefonun bataryası ise 3000mAh gücüne sahip. Telefonun Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi su geçirmez yapıda olacağı da dillendirilen detaylar arasında bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=83Xm26Zvo18