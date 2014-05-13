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Resmi lansmanı öncesi LG'den G3'le ilgili ilk video geldi

27 Mayıs'daki lansmanına iki haftalık bir süre kala LG'den G3'e dair kısa bir video geldi. Videodaki anlık görüntülerden daha önce sızdırılan görsellerdeki tasarımda olduğu görülen G3'ün de kamerasını
5 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Resmi lansmanı öncesi LG'den G3'le ilgili ilk video geldi
27 Mayıs'daki lansmanına iki haftalık bir süre kala LG'den G3'e dair kısa bir video geldi.
Videodaki anlık görüntülerden daha önce sızdırılan görsellerdeki tasarımda olduğu görülen G3'ün de kamerasının G2'deki gibi optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olacağı gösteriliyor.
Arka tasarımın daha önce burada yer aldığı gibi fırçalanmış metal görünümde tasarlandığı görülen modelin aynı zamanda daha önceki modellerde yer alan Knock Code özelliğine sahip olacağı gösteriliyor.
 İlk olarak 27 Mayıs tarihinde Londra, New York ve San Francisco'da, 28 Mayıs tarihinde ise Seul, Singapur ve bizim de katılacağımız İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle basına tanıtılacak LG G3'ün şu ana kadar sızdırılan detayları ise şu şekilde; 5.5" ekranında QHD (2560x1440 piksel) çözünürlük sunacak telefonda Galaxy S5'te de kullanılan dört çekirdekli Snapdragon 801(8974AC) yongaseti yer alıyor. Şu anda piyasanın en hızlısı konumunda bulunan 8974AC'nin işlemci çekirdekleri 2.46GHz hızında, görüntü birimi Adreno 330 ise 578MHz hızında çalışıyor.
3GB LPDDR3'ün yer verildiği modelde 4K video kaydı yeteneğine sahip OIS+ destekli 16MP'lik kameranın ve microSD kart desteğinin yer alacağı da belirtilen detaylar arasında bulunuyor. Android'in 4.4.2 KitKat sürümüyle piyasaya sürülecek modelde LG'nin Optimus arayüzünün güncellenmiş bir sürümünü de ilk defa göreceğiz. Bazı versiyonlarında değiştirilebilir yapıda olması beklenen telefonun bataryası ise 3000mAh gücüne sahip. Telefonun Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi su geçirmez yapıda olacağı da dillendirilen detaylar arasında bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=83Xm26Zvo18 Yorum Yaz
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Mavizer78 5 yıl en beğenilen
Tüm kaderini Fiyatı belirleyecek
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uzays1z 5 yıl
Ampulü patlattıkları için telefonu alacağım.
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egeboys0 5 yıl
Ben anlamam metalden, celikten. Sonucta kîlıfla kullanıcam. Fiyat önemli fiyat. 1600 den gir, türkiyeyi ele geçir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat pahalı olursa baya bi hayal kırıklığı olur
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Mitran 5 yıl
Metal değil. Metal olsa wifi çekimi için plastik anten şeritleri olurdu. Metal görünümlü plastik.
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tomofil tutkunu 5 yıl Mitran
Mitran

Metal değil. Metal olsa wifi çekimi için plastik anten şeritleri olurdu. Metal görünümlü plastik.

Ekranın üst kısmı yani ahize kısmı siyah bir malzeme. yani plastik yada cam. o bölge görebilir anten işini.

Bi ihtimalde arkadaki tuşların olduğu bölge kullanılabiliir.

M8de şerit var diye bunda da olmak zorunda değil.
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WB 5 yıl
Tipi olmamis..
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Anna Dewitt 5 yıl
Tanıtım videosunu görünce baya heyecanlandım. Metal kasa çok şık olmuş. Keşke ekran full hd olsaydı. Bana küçücük ekranı qhd yapmak saçma geliyor. Onun yerine günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunu olan batarya süresine yüklenselerdi daha iyi olurdu. Fiyatı 1700 tl falan olursa bomba etkisi yaratır ama bana o kadar ucuz olmayacak gibi geliyor. En az 2000 tl olur bence.
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SpellForce 5 yıl
bunu söylemek istemem ama vergilerle birlikde Türkiye de 1800-1900 den aşağı çıkacagını sanmıyorum
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Roark 5 yıl
Plastik olacağı çok belli. Videoda kenar çerçevede ekstra metal çerçeve göze çarpıyor. Bu korelilerin klasik plastiğe metal görünümlü çerçeve mantalitesinden geliyor. Metal olsaydı kenarda o saçma çerçeve olmazdı.
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mavvrick 5 yıl
kasasını flex gibi tamir edebilme özelliği olursa o zaman tadından yenmez vala
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AlpKhanate 5 yıl
Metal olsun başka bir şey demem. Premium hissi tek eksiği lgnin her şey süper ekran 5.5 inç 2k ekran. 4gb ram 2.46 ghz 16mp daha ne olsun.
Metal olursa görür o sony gününü. Öcümü g3le alırım
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Chantodowill 5 yıl
Fiyat 2000 den aşağı olmazsa tutmaz gibime geliyor.
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obahadir 5 yıl
Sanki hoparlörde boomsound gibi birşeyler var videoda o dikkatimi çekti sürpriz yapabilirler
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