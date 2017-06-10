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Retro konsollara olan ilgi büyüyor

Bugün yeni nesil konsollarda 4K oyun oynasak da retro konsollardaki piksel tabanlı grafiklerin tadı bir başka oluyor. Heyecanı yeniden yaşamak isteyenler için 6 yeni retro konsol görücüye çıktı.
1 yıl
3,6b
1
21
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun NES Classic konsolu ile elde ettiği satış başarısı ve Sega Mega Drive Classic retro konsolunun da raftan inmesi, oyun severlerin halen nostaljik konsollara ilgi duyduğunu gösteriyor. Yıl içerisinde pek çok eski konsol piyasaya çıkacak.

Atari ve Activision gibi isimlerle işbirliği yaparak bugüne kadar pek çok klasik konsolu hayata döndüren AtGames, sonbahar dönemi için oldukça iddialı adımlar atıyor. Firma sonbaharda 6 retro konsolu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlardan 3 tanesi Atari 2600, 3 tanesi ise Sega Genesis cephesine ait olacak.

Hem masaüstü hem mobil

Atari Flashback 8 Gold konsolunda 120 adet Atari 2600 oyunu, Sega Genesis Flashback konsolunda ise 85 Sega Genesis oyunu yer alıyor. Bu konsollarda iki adet 2.4GHz kablosuz kontrolcü bulunuyor. Ayrıca iki adet orijinal kumanda için de giriş portu ayrılmış.

HDMI üzerinden 720p çözünürlük alabildiğiniz konsollarda oynadığınız noktaları kayıt edip tekrar dönebiliyorsunuz. Sadece Sega Genesis Flashback konsolunda ekstra bir kartuş slotu bulunuyor.

Bu iki konsolun HD olmayan versiyonları da mevcut. Atari Flashback 8 ve Sega Classic Game Console adındaki konsollar sadece kablolu kontrolcülere sahip.

Ayrıca Bkz. "Microsoft iş istasyonları için özel bir Windows 10 sürümü hazırlıyor"

Diğer taraftan taşınabilir konsollar da unutulmamış. Atari Flashback Portable Game Player ve Ultimate Portable Game Player adındaki iki konsol 80 civarı oyunla geliyor. SD kart girişi ve 2.8 inçlik ekranı olan konsollar ayrıca bir kablo ile harici ekrana da çıkış verebiliyor. Sonbaharda piyasaya çıkacak ürünlerin 50$ altında olması bekleniyor. 

 

https://www.slashgear.com/atari-and-sega-retro-consoles-chase-nes-classic-success-09488059/ Yorum Yaz
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gecem1903 1 yıl
feci atari oynanırdı bizim evde bozulan bozulana 96 - 02 arası yaklaşık 7 civarı atari değiştirdim, babam ile amcam street fighter oynarken amcam sinirlenip sega atariye tekme atmıştı, atari paramparça olmuştu, ne güzel günlerdi, şimdi yalan yok oyunlar o kadar keyifli değil,
yukarıda arkadaşımın dediği gibi eskiden senaryoya önem veriliyordu, şimdi aşırı görüntüye kasıyorlar,
misal gta vice city görüntü vs doyum noktasındaydı, oyununda boyutu 1,2 gb civarı, aynı görsellikle ve ya biraz daha artırarak, belki oturma kalkma yemek yeme alışveriş gibi özellikler de konarak, o oyunu 8,9 gb seviyesine çıkarıp 4,5 misli daha büyük bir haritayla çok iyi bir artırılmış görevlerle güzelleştirilebilirdi, 60 gblara dayandı artık oyunlar ki bu çok abartı bir boyut, bakıyorsun sadece görsellik artmış harita büyüklüğü yine az 5 dk uçtan uça gidiyorsun, görev sayısı yine 7,8 iyi görev diğerleri tırıvırı halde, öze önemi artırmaları gerekli biraz bu şekilde sürmez,
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trplayer 1 yıl
Hoş geldiniz arkadaşlar hyperkin retroN 5 konsolmu almayı düşünüyorum SNES NES ve GENESİS konsoldaki oyunları oynamak için.
New 3ds xl konsolum var acaba tüm Snes Nes ve Genesis emulatorlerin yüklenmesi mümkünmü
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odeon99 1 yıl
Anılaaar
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serdarski 1 yıl
1985'te bana ALmanya'dan Atari 2600 gelmişti..

O kadar oynadım ki o zamandan beri oyun konsolu almam..
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DH Misafiri 1 yıl
Ne zaman sevindirici bir haber görsem tam anlamıyla hiç sevinemiyorum inanın. Ülke olarak alım gücümüz o kadar düşük ki içler acısı durumdayız. Konsola 50 doların altında olması bekleniyor diyor ya 50 dolar bizde en az 150tl ye denk geliyor. Güler misin ağlar mısın...
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Haplo 1 yıl
Raspberry Pi alıp RetroPie yüklemek varken diye başlıyordum sözüme ama ampül bile değiştiremeyen insanların varlığı geldi aklıma. Her şeyi hazırlayıp önlerine sunmadığın müddetçe RetroPie'ı konfigüre etmek bir yana, Raspberry Pi bile toplayamazlar. Yapsınlar, satışın başarılı olacağına inanıyorum; kapitalizm bu günler için var.
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Rurounius 1 yıl
Harika bir haber ya.

Sega Mega Drive'da çok çeşitli bi oyun oynama imkanım olmadı ama öyle müptelasıydım ki Shinobi III'ü emulatörden aylarca oynadım. Zamanında elime geçmiş olsaydı neler yapardım düşünmek çok da zor değil.
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cceviz 1 yıl
retro oyunlarda oynadığın karakter ile duvarın en ucuna gelirsin de karakter ha düştü ha düşecek gibi yapardı ya. işte o bile birşeydi o zamanlar.
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AC@DC 1 yıl
Keske mame32 konsolu çıksa kol yerine 3düğme yön kolu şeklinde olsa hdmi tvye bağlansa kolu kablosuz olsa içinde 1000tane oyun olsa.
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enja 1 yıl
sevindirici haber şimdikiler oyunmu ya dünya para veriyoruz ekran kartlarına zevk eğlence sıfır
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