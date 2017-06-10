Retro konsollara olan ilgi büyüyor

Nintendo’nun NES Classic konsolu ile elde ettiği satış başarısı ve Sega Mega Drive Classic retro konsolunun da raftan inmesi, oyun severlerin halen nostaljik konsollara ilgi duyduğunu gösteriyor. Yıl içerisinde pek çok eski konsol piyasaya çıkacak.

Atari ve Activision gibi isimlerle işbirliği yaparak bugüne kadar pek çok klasik konsolu hayata döndüren AtGames, sonbahar dönemi için oldukça iddialı adımlar atıyor. Firma sonbaharda 6 retro konsolu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlardan 3 tanesi Atari 2600, 3 tanesi ise Sega Genesis cephesine ait olacak.

Hem masaüstü hem mobil

Atari Flashback 8 Gold konsolunda 120 adet Atari 2600 oyunu, Sega Genesis Flashback konsolunda ise 85 Sega Genesis oyunu yer alıyor. Bu konsollarda iki adet 2.4GHz kablosuz kontrolcü bulunuyor. Ayrıca iki adet orijinal kumanda için de giriş portu ayrılmış.

HDMI üzerinden 720p çözünürlük alabildiğiniz konsollarda oynadığınız noktaları kayıt edip tekrar dönebiliyorsunuz. Sadece Sega Genesis Flashback konsolunda ekstra bir kartuş slotu bulunuyor.

Bu iki konsolun HD olmayan versiyonları da mevcut. Atari Flashback 8 ve Sega Classic Game Console adındaki konsollar sadece kablolu kontrolcülere sahip.

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Diğer taraftan taşınabilir konsollar da unutulmamış. Atari Flashback Portable Game Player ve Ultimate Portable Game Player adındaki iki konsol 80 civarı oyunla geliyor. SD kart girişi ve 2.8 inçlik ekranı olan konsollar ayrıca bir kablo ile harici ekrana da çıkış verebiliyor. Sonbaharda piyasaya çıkacak ürünlerin 50$ altında olması bekleniyor.