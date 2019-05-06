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Riot Games cinsel taciz olaylarıyla çalkalanıyor, bugün protesto yürüyüşü var

League of Legends oyununun geliştiricisi Riot Games cinsiyet ayrımcılığı skandallarıyla çalkalanıyor. Tacize uğrayan kadın çalışanların şirketten uzaklaştırıldığı iddia ediliyor.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Dev teknoloji şirketlerinde zaman zaman taciz ve mobbing haberleri hayal kırıklığı olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Google’ın kadın çalışanlara yönelik ayrımcılık yapması protesto gösterilerine neden olmuştu. LoL geliştiricisi Riot Games de benzer suçlamalarla karşı karşıya.

Ayrımcılık davaları

Gelen haberlere göre geçmiş yıllarda Riot Games insan kaynakları bölümü, şirket içerisinde yaşanan cinsel taciz olaylarını bastırmaya ve tacize uğrayanları şirketten uzaklaştırmaya çalıştı. Bugüne kadar bilgi alınan 4 dava olduğu ifade ediliyor.

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Büyük teknoloji şirketlerinde çalışanları şikayetlerini çözüme kavuşturabilmek için Zorla Uzlaşı denen bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemde üçüncü taraf bağımsız bir uzlaştırıcı tarafları dinliyor ve karar veriyor.

Bununla birlikte uzlaşıcıların daha çok şirketten yana taraf olduklarına dair şikayetler var. 2015 yılında meydana gelen bir cinsel ayrımcılık olayında insan kaynakları gizli kalması gereken konuşmaları yönetime sızdırmış. Sonrasında ayrımcılık yapan yöneticiler terfi ederken kadın çalışan ise işten çıkarılmış.

Sivil toplum örgütleri zorla uzlaşı yöntemiyle şirketin tepki çekecek olayları dışarıya yansıtmadığı ve üzerini örtmeye çalıştığını ifade ediyor. Ayrıca insan kaynaklarının yanlış raporlar hazırlayarak yönetimi yanılttığı da belirtiliyor. Bugün şirket çalışanları protesto gösterileri yaparak sesini duyurmaya çalışacak. Riot Games ise şimdilik sadece yeni çalışanlar için uzlaşı kurallarında esnekliğe gitmiş durumda ancak yeterli bulunmuyor.

 

https://www.ccn.com/riot-games-scandal-exposes-league-of-legends-creators-true-colors Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Affection and Hatred 2 hf.
Firma ister kadın ister erkek elemanlar çalıştırır ne var bunda? Bunun nesi ayrımcılık, işleri erkekler daha iyi yapıyorsa onların el üstünde tutulmasında sorun ne ki? Haberin detaylarında eksiklik var sanırım.
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Ters Adam 1 hf. Affection and Hatred
İşe almasın o zaman kadınları işe alıp ayrımcılık yapmak neymiş?
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ShoyoHinata 1 hf. Affection and Hatred
Sadecs bu degil olay taciz falan da var işin içinde o yuzden büyüdü.
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Archer the Archer 2 hf.
Bir kaç ay öncede çıktıydı böyle bir haber cinsel ayrım var erkek egemenliği olan bir iş ortamı var gibisinden
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huseyincarnege 2 hf.
tacizci lol :S
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sniper23 2 hf.
Erdi Reyiz'i etkilemez umarım.
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Tugrul_512bit 2 hf.
Demekki yönetim de ayrımcıymış. LoL oynamayı bırakın dota'ya geçin o zaman. En iyi protesto.
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murdocklawless 2 hf.
büyük şirketlerin dertleri de büyük.
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