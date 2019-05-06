Riot Games cinsel taciz olaylarıyla çalkalanıyor, bugün protesto yürüyüşü var

Dev teknoloji şirketlerinde zaman zaman taciz ve mobbing haberleri hayal kırıklığı olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Google’ın kadın çalışanlara yönelik ayrımcılık yapması protesto gösterilerine neden olmuştu. LoL geliştiricisi Riot Games de benzer suçlamalarla karşı karşıya.

Ayrımcılık davaları

Gelen haberlere göre geçmiş yıllarda Riot Games insan kaynakları bölümü, şirket içerisinde yaşanan cinsel taciz olaylarını bastırmaya ve tacize uğrayanları şirketten uzaklaştırmaya çalıştı. Bugüne kadar bilgi alınan 4 dava olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"DJI aksiyon kamerası yakında geliyor"

Büyük teknoloji şirketlerinde çalışanları şikayetlerini çözüme kavuşturabilmek için Zorla Uzlaşı denen bir yöntem uygulanıyor. Bu yöntemde üçüncü taraf bağımsız bir uzlaştırıcı tarafları dinliyor ve karar veriyor.

Bununla birlikte uzlaşıcıların daha çok şirketten yana taraf olduklarına dair şikayetler var. 2015 yılında meydana gelen bir cinsel ayrımcılık olayında insan kaynakları gizli kalması gereken konuşmaları yönetime sızdırmış. Sonrasında ayrımcılık yapan yöneticiler terfi ederken kadın çalışan ise işten çıkarılmış.

Sivil toplum örgütleri zorla uzlaşı yöntemiyle şirketin tepki çekecek olayları dışarıya yansıtmadığı ve üzerini örtmeye çalıştığını ifade ediyor. Ayrıca insan kaynaklarının yanlış raporlar hazırlayarak yönetimi yanılttığı da belirtiliyor. Bugün şirket çalışanları protesto gösterileri yaparak sesini duyurmaya çalışacak. Riot Games ise şimdilik sadece yeni çalışanlar için uzlaşı kurallarında esnekliğe gitmiş durumda ancak yeterli bulunmuyor.